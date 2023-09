Dấu ấn doanh nhân Đỗ Duy Hưng tại 3C Inc

VietTimes – Từ một trong những 'cánh chim đầu đàn' trong lĩnh vực công nghệ tin học và viễn thông tại Việt Nam, 3C Inc đã trở thành nhà thầu quen mặt trong mảng điện. Phía sau sự chuyển mình này là dấu ấn của doanh nhân Đỗ Duy Hưng.

CTCP Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C (3C Inc) công bố tình hình tài chính bán niên năm 2023, trong đó ghi nhận khoản lãi sau thuế giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 24,1 tỉ đồng. Nhờ đó, vốn chủ sở hữu của 3C Inc tăng nhẹ lên mức 373,6 tỉ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của 3C Inc đạt 799,5 tỉ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả giảm 2,8% so với đầu năm xuống còn 425,9 tỉ đồng.

Như VietTimes từng đề cập, 3C Inc được xem là 'cánh chim đầu đàn' trong lĩnh vực công nghệ tin học và viễn thông tại Việt Nam.

Sau nhiều năm hoạt động, 3C Inc dần đánh mất vị thế trước sự nổi lên của những 'tượng đài' công nghệ Việt sau này như FPT, MISA, CMC... Các cổ đông sáng lập 3C Inc mỗi người rồi cũng lại tách dần ra, theo đuổi những giấc mộng riêng.

Năm 2013, 3C Inc đã có cú bẻ lái quan trọng dưới sự lãnh đạo của ‘thế hệ thứ hai’, đứng đầu bởi vị kỹ sư sinh năm 1971: Ông Đỗ Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đương nhiệm của 3C Inc.

Từ một doanh nghiệp công nghệ, 3C Inc nay đã trở thành một nhà thầu điện lực, gắn bó với nhóm EVN.

Đáng chú ý, tháng 8/2021, 3C Inc trở thành cổ đông chiến lược của CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric – Mã CK: GEE) khi mua vào 16,5 triệu cổ phần của công ty này (tương đương 5,5% vốn điều lệ) với giá 22.000 đồng/cp.

Thương vụ trên diễn ra chỉ ít tuần sau khi 3C Inc huy động thành công 230 tỉ đồng qua kênh trái phiếu (kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9%/năm). Tổ chức thu xếp cho đợt phát hành là CTCP Chứng khoán VIX (Mã CK: VIX).

Đến tháng 9/2021, Chủ tịch HĐQT 3C Inc Đỗ Duy Hưng được bầu làm thành viên HĐQT GEE./.