Đằng sau lợi nhuận kỷ lục của Masan

Kết thúc năm tài chính 2021, CTCP Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) cho biết, lợi nhuận thuần sau thuế (NPAT) của tập đoàn này đạt 10.101 tỉ đồng, cao gấp 7,2 lần so với năm trước.

Trong đó, Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (MCH) – công ty mẹ của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Mã CK: MCH) – đạt được 4.816 tỉ đồng NPAT, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm 2020.

CTCP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM (WCM) – công ty mẹ của CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce (trước đây là CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce), chủ chuỗi WinMart/WinMart+ (trước đây là VinMart/VinMart+) – ghi nhận mức NPAT trong năm 2021 cải thiện 3.078 tỉ đồng so với mức lỗ 3.746 tỉ đồng trong năm 2020.

Đáng chú ý, theo MSN, chỉ tiêu NPAT được cải thiện liên tục đã giúp lợi nhuận sau thuế của WCM đạt điểm hoà vốn vào nửa cuối năm 2021.

Những chuyển biến trong kết quả kinh doanh của WCM có sự tương đồng với tình hình kinh doanh của chuỗi WinMart/WinMart+, đặc biệt là những cửa hàng có kiosk Phúc Long. Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang mới đây đã rót thêm 110 triệu USD vào Phúc Long, đưa mức định giá của chuỗi đồ uống này lên tới 355 triệu USD.

Được biết, trong tháng 4/2021, Công ty TNHH The Sherpa – công ty con sở hữu trực tiếp của MSN - đã chuyển nhượng 66,1 triệu cổ phần WCM (tương đương 10,28% vốn chủ sở hữu WCM) cho SK Investment Vina IV Pte, Ltd. Sau đó, trong các tháng 6 và 12/2021, WCM đã phát hành tổng cộng 12,6 triệu cổ phần mới cho CTCP The CrownX (The CrownX).

Tại ngày 31/12/2021, tỉ lệ lợi ích vốn chủ sở hữu của MSN tại WCM giảm xuống mức 68,6% so với mức 80,1% hồi đầu năm.

Trong khi đó, vào tháng 12/2021, The CrownX phát hành thêm 3,3 cổ phần cho các nhà đầu tư mới và tiến hành mua lại 3,08 triệu cổ phần từ MSN và các nhà đầu tư khác. Các hoạt động này nhiều khả năng có liên quan tới thương vụ rót vốn đầu tư 350 triệu USD vào The CrownX của nhóm các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm TPG, Platinum Orchid (thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư Quốc gia Abu Dhabi – ADIA) và SeaTown Master Fund (do công ty con của Temasek Holdings quản lý) thực hiện vào tháng 12/2021.

Masan thu về bao nhiêu khi bán MNS Feed?

Năm ngoái, MSN ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính đột biến lên tới 5.699 tỉ đồng (trong khi cùng kỳ năm 2020 không phát sinh doanh thu này). Đây là khoản lãi từ bán trái phiếu và ngừng ghi nhận khoản đầu tư vào các công ty con.

Cùng với đó, trong năm 2021, MSN cũng ghi nhận dòng tiền 13.682 tỉ đồng phát sinh từ hoạt động thanh lý khoản đầu tư góp vốn vào công ty con và trái phiếu chuyển đổi (năm 2020 không phát sinh khoản mục này).

Khoản lãi đột biến nêu trên, theo tìm hiểu của VietTimes, có liên quan tới thương vụ Masan MEATLife (Mã CK: MML) – công ty con của MSN – bán MNS Feed cho De Heus Group (Hà Lan).

Theo SSI, ban lãnh đạo MML kỳ vọng sẽ thoái toàn bộ mảng thức ăn chăn nuôi với giá khoảng 600 – 700 triệu USD (tương đương 13.600 – 15.890 tỉ đồng) và MSN có thể ghi nhận lãi từ 4.800 tỉ đồng – 5.500 tỉ đồng trong quý 4/2021 theo phương thức hạch toán 1 lần. Nguồn tin của VietTimes tin rằng, kết quả của "deal MNS Feed" thực tế còn ấn tượng hơn cả con số kỳ vọng ấy.

Việc kinh doanh có lãi giúp nâng quy mô lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MSN lên mức 18.795 tỉ đồng, cao gấp 9 lần so với thời điểm đầu năm 2021, từ đó đẩy quy mô vốn chủ sở hữu lên mức 42.336,6 tỉ đồng – chiếm 33,58% tổng nguồn vốn.

Được biết, trong năm 2022, MSN đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt từ 90.000 – 110.000 tỉ đồng, tăng trưởng 22% - 36% so với năm 2021.

Trong đó, doanh thu thuần của The CrownX dự kiến đạt từ 68.000 – 76.000 tỉ đồng, tăng trưởng 17% - 31% so với năm ngoái, với kỳ vọng doanh thu thuần của WCM sẽ được thúc đẩy nhờ việc tăng tốc mô hình mini-mall./.