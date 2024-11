Đà Nẵng tuyên truyền quy định mới về đảm bảo an toàn cho trẻ em khi đi ô tô

Trung tâm Tư vấn sức khỏe cộng đồng CHD vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã hội, hội, hiệp hội vận tải, hiệp hội taxi, hiệp hội đào tạo lái xe, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn TP Đà Nẵng về các quy định mới trong “Luật Trật tự, ATGT đường bộ” nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trên xe ô tô khi tham gia giao thông.

Tại hội nghị, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương (Đại học Y tế cộng đồng), Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đã thông tin, tuyên truyền các quy định, nội dung mới về bảo vệ trẻ em trong Luật Trật tự, ATGT đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2024 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Trong đó đáng lưu ý là quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô khi tham gia giao thông.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về việc áp dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô sau khi có quy định bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô, cũng như thông tin về tình hình thực hiện quy định sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô trên thế giới và thách thức khi triển khai; một số khuyến nghị về việc thực hiện quy định sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô...

Các đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng, xu hướng sử dụng xe ô tô ở Việt Nam đang tăng nhanh. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trên xe ô tô khi tham gia giao thông là vấn đề cần được quan tâm.

Chính vì vậy, những thông tin, tuyên truyền, trao đổi của đại diện cơ quan chức năng và các chuyên gia tại hội nghị cần nhanh chóng đưa vào cuộc sống để định hướng cho người dân hiểu, từ đó, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành khi cho trẻ em tham gia giao thông trên ô tô.

Ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT, kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT TP Đà Nẵng, cho biết việc tổ chức hội nghị này với mục đích kết nối tuyên truyền và mong các cơ quan thông tin đại chúng chung tay tiếp tục lan toả thông tin, tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân đối với những quy định của Luật Trật tự, ATGT đường bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là cho trẻ em khi tham gia giao thông.