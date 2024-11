Ban ATGT Đà Nẵng thăm viếng và hỗ trợ tiền cho thân nhân người bị tai nạn giao thông

Đoàn công tác của Ban ATGT TP Đà Nẵng do Giám đốc Sở GTVT TP đã thăm 10 gia đình khó khăn và có người tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông đường bộ.

Nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông đường bộ” (ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 11 hàng năm), Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Đà Nẵng do Giám đốc Sở GTVT TP kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT TP đã đi thăm 10 gia đình khó khăn và có người tử vong do TNGT trên địa bàn các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.

Thay mặt Đoàn, ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, chia sẻ mất mát và động viên các gia đình này; đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương tiếp tục chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ 10 gia đình nói trên, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền pháp luật về ATGT cho người dân trên địa bàn nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm TNGT…

Nhân dịp này, Ban ATGT TP Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ tiền cho 10 hộ gia đình kể trên với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ.

Ông Bùi Hồng Trung cho biết, thông qua hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông đường bộ”, Ban ATGT TP mong muốn mỗi người dân trên địa bàn TP nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành quy định của pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu TNGT.