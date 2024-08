Cơ hội từ nền tảng xã hội “hot” nhất hiện nay

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, TikTok đang là mạng xã hội có lượng người dùng và tương tác lớn hiện nay với 1,65 tỷ người dùng trong năm 2023 (theo báo cáo WeAreSocial Digital 2024), được người dùng chọn lựa là kênh truyền thông để tìm kiếm thông tin và lựa chọn điểm đến du lịch.

Bên cạnh đó, nền tảng chủ yếu là người dùng trẻ tuổi, nên từ 2019, Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động trên nền tảng này. Trong đó, đáng lưu ý là ký kết hợp tác chiến lược với TikTok để đưa hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến đối tượng người và đã nhận được những hưởng ứng tích cực của cả người dùng TikTok và du khách tham quan tại TP Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, sở hữu những nét độc đáo, du lịch Đà Nẵng đã được được lan truyền, quảng bá rộng rãi thông qua nền tảng sáng tạo và chia sẻ video ngắn đang được giới trẻ toàn thế giới yêu thích.

“Đơn cử là thông qua chuỗi hoạt động thú vị, nổi bật như trào lưu quay video #helloDaNang với hơn 2.368 video hashtag #helloDaNang thu hút hơn 7,6 triệu lượt xem. Hay cuộc thi sáng tạo video “Tuyệt vời Đà Nẵng” 2023 với hashtag #tuyetvoidanang với hơn 1.100 bài thi và thu hút 52,5 triệu lượt xem… đã góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương trong thời gian qua”, bà Hoài An chia sẻ.

Du lịch Đà Nẵng ký kết với các nền tảng trực tuyến để thúc đẩy du lịch địa phương

Với ưu thế của công nghệ số cùng với việc tận dụng sự hiểu biết của thế hệ trẻ về công nghệ và sáng tạo sẽ là điều kiện thuận lợi để áp dụng các công nghệ số vào các giải pháp trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, lan tỏa hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến với quốc tế.

Mới đây, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH TikTok Việt Nam chào đón gần 100 nhà sáng tạo nội dung đầu tiên và tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và bán hàng qua livestream (phát sóng và tương tác trực tiếp với mọi người trên mạng xã hội) của TikTok shop tại chương trình “TikTok shop creator retreat”.

“Đây cũng là dịp, cơ hội để quảng bá hình ảnh và văn hóa đặc sắc của Đà Nẵng đến với hàng triệu người theo dõi thông qua sự có mặt của các nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên nền tảng TikTok”, bà Hoài An cho biết thêm.

Tiếp tục hợp tác với nhiều nền tảng để thúc đẩy du lịch

Cũng theo lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng, bên cạnh nền tảng TikTok, công tác quảng bá xúc tiến du lịch Đà Nẵng cũng đang hướng tới phát triển các nền tảng trực tuyến tại các thị trường quốc tế: Douyin và Xiaohongshu (Đài Loan, Trung Quốc), Naver (Hàn Quốc); Instagram (Ấn Độ) và tiếp cận, quảng bá du lịch Đà Nẵng đến với thị trường các nước nói tiếng Nga thông qua hệ thống công cụ tìm kiếm Yandex.

Các nhà sáng tạo nội dung của TikTok shop tại chương trình “TikTok shop creator retreat” checkin tại Sân bay Đà Nẵng.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, với hàng loạt các hoạt động quảng bá, xúc tiến cũng như xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, tính chung trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách do cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Đà Nẵng đã phục vụ ước đạt 5,1 triệu lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,0 triệu lượt, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2023; khách trong nước đạt 3,1 triệu lượt, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Lượng du khách đến tăng cao đã đẩy doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn TP Đà Nẵng ước đạt 16.344 tỷ, tăng 28,2% so với cùng kỳ 2023.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi khá lạc quan với tốc độ tăng trưởng của ngành và kỳ vọng mục tiêu đạt hơn 8,42 triệu lượt khách trong năm 2024 như đã đề ra. Để thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều nền tảng trực tuyến trong quảng bá, cũng như chủ động triển khai các chương trình xúc tiến du lịch, kích cầu tại các thị trường du lịch tiềm năng”, bà Hoài An nói.