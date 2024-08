Đà Nẵng chọn vị trí nào trình Chính phủ để thành lập Khu thương mại tự do

Sau gần 2 tháng kể từ ngày Quốc hội thông qua Nghị quyết số 136/2024/QH15 về việc Đà Nẵng thí điểm mô hình Khu Thương mại tự do, Đà Nẵng đang hoàn thiện hồ sơ thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng để trình Chính phủ.

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa cho biết, hiện Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện đề án thành lập khu thương mại tự do. Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 136/2024/QH15 về việc cho Đà Nẵng thí điểm mô hình Khu Thương mại tự do Đà Nẵnglà ưu tiên của Trung ương đối với TP trong quá trình phát triển địa phương.

"Vấn đề quan trọng lúc này là chọn vị trí để đặt các phân khu chức năng thuộc khu thương mại tự do. Ngoài gắn với cảng biển Liên Chiểu, khu vực này có thể gắn với sân bay quốc tế để thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa đường hàng không", ông Trần Chí Cường cho hay.

Theo Nghị quyết 136/2024/QH15, Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được thành lập gắn với Cảng biển Liên Chiểu và Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định thành lập, điều chỉnh, mở rộng ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo UBND TP Đà Nẵng, khi Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt mới xác định chính xác những vị trí này chính xác của Khu Thương mại tự do.

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại Họp báo 6 tháng đầu năm 2024

Liên quan đến vị trí đặt Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, Sở Công thương TP đã gửi công văn đề nghị các các sở, ngành liên quan và UBND quận Liên Chiểu cho ý kiến về 4 vị trí đề xuất làm khu thương mại tự do gồm 3 vị trí trên đất liền và 1 vị trí trên vịnh Đà Nẵng.

Cụ thể, vị trí thứ nhất dự kiến hình thành khu sản xuất (khoảng 538ha tại khu vực Khu công nghệ cao mở rộng, thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang). Theo quy hoạch chung khu vực này được định hướng để mở rộng Khu công nghệ cao hiện trạng và quy hoạch chức năng sử dụng đất là đất khu công nghệ cao, đất công nghệ cao và công nghệ thông tin

Vị trí đề xuất thứ hai dự kiến hình thành khu logistics và sản xuất (khoảng 536 ha, phía tây đường tránh nam hầm Hải Vân đến hết thôn Trường Định). Trong đó phần diện tích khoảng 230ha tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Phần diện tích còn lại thuộc phân khu sinh thái phía tây - khu vực thuộc phường Hòa Hiệp Bắc và phân khu cảng biển Liên Chiểu được quy hoạch gồm hạ tầng kỹ thuật khác, cây xanh chuyên dụng, mặt nước…

Cảng biển Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang dần định hình hạ tầng cảng

Vị trí thứ ba dự kiến hình thành khu thương mại dịch vụ (khoảng 132ha), tại khu vực được định hướng là khu phi thuế quan, thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Và vị trí thứ tư được đề xuất là khu vực lấn biển (khoảng 250 - 1.000 ha tại vịnh Đà Nẵng). Vị trí đề xuất lấn biển cách tuyến đường Nguyễn Tất Thành khoảng 1 km trong khu vực có độ sâu khoảng 7,2 - 11 m. Về lĩnh vực quy hoạch xây dựng: Vị trí này chưa được định hướng trong quy hoạch xây dựng