Xử lý nghiêm các trường hợp không triển khai dự án theo quy định

Ngày 6/8, tại buổi Họp báo 6 tháng đầu năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Đà Nẵng đã thông tin liên quan đến các dự án treo trên địa bàn TP, đồng thời đưa ra các giải pháp xử lý đối với các trường hợp chậm triển khai.

Theo Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, trong giai đoạn 2016-2022, Đà Nẵng có 73 dự án được UBND TP và Sở KH&ĐT TP đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thuộc các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà ở, đô thị; du lịch, thương mại dịch vụ và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn trước năm 2016, UBND TP Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 8 dự án, nhưng chậm triển khai. Cụ thể gồm: Dự án DAP Việt Nam của Công ty TNHH DAP; Dự án DAP 1 Việt Nam của Công ty TNHH DAP 1; Dự án DAP 2 Việt Nam của Công ty TNHH DAP 2; Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu của Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu; Dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại Khách sạn 5 sao; Dự án căn hộ cao cấp Da Nang Center của Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long; Dự án Khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp Golden Square của Công ty CP Địa ốc Đông Á (dự án đã chấm dứt hoạt động); Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp Viễn Đông Meridian của Công ty CP Địa ốc Viễn Đông (dự án đã chấm dứt hoạt động), Dự án Khu du lịch biển I.V.C của Công ty TNHH I.V.C…

Theo Sở KH&ĐT Đà Nẵng, nguyên nhân dự án chưa triển khai, chậm triển khai là do năng lực tài chính của một số chủ đầu tư còn hạn chế, khiến quá trình triển khai dự án kéo dài, có dự án tạm dừng triển khai; tình hình dịch bệnh COVID-19; một số dự án trong quá trình lập thủ tục về quy hoạch, xây dựng bị vướng mắc do không phù hợp với quy hoạch phân khu năm 2017 hoặc quy hoạch chung, phải chờ quy hoạch phân khu mới ban hành hoặc điều chỉnh quy hoạch chung thì mới có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo như phê duyệt quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở; một số dự án vướng mắc về thủ tục đất đai đang chờ tháo gỡ; một vài dự án tiến độ giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến chậm giao đất thực tế cho nhà đầu tư…

Dự án khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng khách sạn, chung cư cao cấp Golden Square (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) của Công ty CP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất qua Công ty TNHH MTV Kinh Bắc Đà Nẵng

Để khắc phục tình trạng chậm tiến độ, chậm triển khai tại các dự án này, Đà Nẵng đã tập trung hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình, thủ tục; nâng cao công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, thi công; nâng cao năng lực quản lý nhà nước điều hành dự án của các chủ đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy nhanh sớm hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật để làm cơ sở giải quyết các hồ sơ liên quan đến dự án chậm triển khai…

Đối với dự án chậm tiến độ do vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch phân khu, UBND TP Đà Nẵng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu. Đến nay, Đà Nẵng đã phê duyệt được phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông, phê duyệt phân khu ven vịnh Đà Nẵng, phân khu đô thị Sườn Đồi, phân khu Cảng Liên Chiểu, phân khu Công nghệ cao… Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện tích cực hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng để Nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

Đối với các dự án chậm tiến độ, chưa triển khai thực hiện do vướng mắc về đất đai, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở TN&MT nghiên cứu, tham mưu UBND TP tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của TP, sớm xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Đà Nẵng tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để có hướng tháo gỡ các dự án đang vướng mắc.

Đối với các dự án vướng mắc thủ tục giải phóng mặt bằng: chỉ đạo UBND các quận huyện khẩn trương giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

"Riêng đối với dự án đang triển khai chậm tiến độ hoặc chưa triển khai xây dựng do nguyên nhân từ chủ đầu tư, UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở TN&MT thực hiện kiểm tra tiến độ sử dụng đất, Sở KH&ĐT kiểm tra việc chậm tiến độ dự án, qua đó nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo UBND TP các giải pháp tháo gỡ cho phù hợp; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư không triển khai dự án theo quy định."- lãnh đạo Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng thông tin.

Số phận 3 dự án trên đất “kim cương” ra sao?

Cũng theo Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, liên quan đến 3 dự án trên đất “kim cương” tại trung tâm TP gồm: Dự án Đà Nẵng Center (tại khu đất số 8 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu) do Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long làm chủ đầu tư; Dự án khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng khách sạn, chung cư cao cấp Golden Square (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) do Công ty CP Địa ốc Đông Á làm chủ đầu tư; và Dự án Trung tâm thương mại, Văn phòng, Khách sạn, Căn hộ cao cấp - Viễn Đông Meridian (số 84 Hùng Vương, quận Hải Châu) do Công ty CP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam làm chủ đầu tư, UBND TP đã có phương án xử lý đối với 3 dự án này.

Cụ thể, đối với dự án Đà Nẵng Center, trong trường hợp Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long không đủ năng lực tài chính để tiếp tục triển khai dự án và đề nghị TP hỗ trợ tìm nhà đầu tư quan tâm để giới thiệu cho Công ty chuyển nhượng dự án đang được Sở KH&ĐT nghiên cứu, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp phù hợp quy định. Trong trường hợp Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long tiếp tục triển khai dự án thì UBND TP sẽ điều chỉnh lại quy hoạch phù hợp để công ty này có thể tiếp tục triển khai dự án.

Dự án khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng khách sạn, chung cư cao cấp Golden Square đã được Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng thông báo chấm dứt hoạt động của dự án theo đề nghị của chủ đầu tư.

Đối với Dự án khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng khách sạn, chung cư cao cấp Golden Square, trên cơ sở đề nghị chấm dứt hoạt động dự án của chủ đầu tư, Sở KH&ĐT đã ban hành thông báo chấm dứt hoạt động của dự án. Đồng thời chủ đầu tư cũng đang thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Đối với Dự án Trung tâm thương mại, Văn phòng, Khách sạn, Căn hộ cao cấp - Viễn Đông Meridian (số 84 Hùng Vương, quận Hải Châu), Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, khu đất đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất qua Công ty TNHH MTV Kinh Bắc Đà Nẵng. Hiện nhà đầu tư mới đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với các cấp quy hoạch và mục đích sử dụng đất để triển khai xây dựng theo quy định.