Cựu chỉ huy quân sự huyền thoại Igor Strelkov lên tiếng phê phán giới lãnh đạo quân đội Nga

Trang tin Sohu Trung Quốc ngày 7/1 đưa tin, mới đây ông Igor Ivanovich Strelkov, một trong những cựu lãnh đạo “Chính phủ Cộng hòa nhân dân Donetsk” đã đăng tải những lời lẽ gay gắt trên mạng xã hội, châm biếm và phê phán thành tích yếu kém gần đây của quân đội Nga, thậm chí còn thẳng thừng nhằm vào giới chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Nga.

Ông Strelkov đã châm biếm việc quân đội Nga triển khai gần đây để đẩy mạnh cuộc tấn công chống Ukraine ở Bakhmut là "một bước đi táo bạo và quyết đoán dẫn đến thất bại và đầu hàng", đồng thời cho rằng “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của quân đội Nga đã hoàn toàn thất bại.

Ông cũng châm biếm quyết định của chính quyền Nga đơn phương ngừng bắn trong 36 giờ trong dịp "Lễ Giáng sinh" của Nga, tuyên bố: "Tôi tin rằng cuộc tấn công của quân đội chúng ta vào khu vực Malinka sẽ càng chậm trễ trong việc giành chiến thắng hơn nữa—bởi vì trong vòng 36 giờ ‘kiêng khem' của chúng ta, quân Ukraine sẽ tích cực củng cố các trận địa và nơi đóng quân của họ. Tất nhiên, quân đội của chúng ta sẽ thích điều đó."

Sau đó, ông Strelkov còn trực tiếp chĩa mũi nhọn vào giới chóp bu quân đội Nga, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các tướng lĩnh cấp cao khác. Ông viết trên mạng xã hội: "Tôi phải khẳng định lại rằng mức độ ngu xuẩn và cố chấp của giới chỉ huy quân sự của chúng ta đáng để so sánh với loài cừu chứ không phải là đại diện của loài linh trưởng (con người)".

Ông cho rằng, quân đội Ukraine có thể giành chiến thắng không chỉ nhờ sự hỗ trợ của phương Tây mà còn do sự lãnh đạo cẩu thả của quân đội Nga - một loạt sai lầm của quân đội Nga đang khiến cho các cuộc tập kích của quân đội Ukraine trở nên hiệu quả. Ông cho rằng các lãnh đạo cấp cao của quân đội Nga như Shoigu và Gerasimov phải chịu trách nhiệm chính về việc này, thậm chí nên đưa ra tòa án quân sự xét xử.

Ông Strelkov không phải là chuyên gia quân sự đầu tiên lên tiếng chỉ trích giới chỉ huy quân đội Nga nhưng lại là người có những lời lẽ gay gắt và quan điểm sắc bén nhất. Đây không phải là lần đầu tiên ông "nã pháo vào Điện Kremlin" - trước đó ông từng tuyên bố cần "sa thải" tướng Shoigu, "tiến hành tổng động viên để chiến thắng" và thậm chí còn thúc giục ông Putin sử dụng vũ khí hạt nhân để “đuổi 20 triệu người Ukraine ra Châu Âu".

Thoạt nhìn, quan điểm của ông Strelkov có thể bị cho là có chút "điên rồ", nhưng bản thân ông cũng có bối cảnh vững chắc. Tên thật của Strelkov là Igor Girkin, ông sinh năm 1970, từng làm việc cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) trong 18 năm, và "Strelkov" là bí danh khi ông làm việc tại FSB. Strelkov là Đại tá tình báo Quân đội Nga (GRU) về hưu và là người tích cực tham gia vào cuộc Khủng hoảng Crimea 2014.

Ông Strelkov là "người hùng" trong việc quân đội Nga kiểm soát Crimea, tổ chức lực lượng dân quân thân Nga đánh chiếm Slovyansk và từng giữ chức "Bộ trưởng Quốc phòng" của “Cộng hòa nhân dân Donetsk”, nổi tiếng với biệt hiệu "Strelok" (Xạ thủ). Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, ông gia nhập "đội quân tình nguyện" lại một lần nữa đi chiến đấu ở vùng Donbass.

Quan điểm của ông Strelkov quân đội Nga nên "tổng động viên" hoặc thậm chí "sử dụng vũ khí hạt nhân" là cực kỳ cực đoan và mạo hiểm, rất dễ gây nên leo thang xung đột, điều mà chính quyền Moscow hầu như không thể chấp nhận. Tuy nhiên, quan điểm của ông cũng không hoàn toàn sai - ít nhất, quân đội Nga hiện thực sự đang có không ít vấn đề.

Cho dù đó là sự chậm trễ trong cuộc tấn công do chiến lược mạo hiểm của quân đội Nga trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, những khó khăn trong việc hiệp đồng tác chiến giữa các BTG (đơn vị tác chiến độc lập cỡ tiểu đoàn), hay sau khi có sự "thay tướng", lực lượng chủ lực của quân đội Nga vẫn bị giam chân ở mặt trận Bakhmut, thậm chí vài ngày trước, một sai lầm sơ đẳng khi bố trí một số lượng lớn binh lính trong một tòa nhà và bị quân đội Ukraine tập kích dẫn đến số lượng thương vong rất lớn đêm Giao thừa.

Trong tình hình quân đội Nga chiếm ưu thế rõ ràng về thực lực, đã mắc phải rất nhiều sai lầm trong chỉ huy, triển khai và hỗ trợ hậu cần, dẫn đến việc rơi vào tình thế hết sức bất lợi, đây rõ ràng là một thực tế khách quan.

Về việc tại sao ông Strelkov có thể "nghỉ hưu bình an vô sự" sau khi chỉ trích gay gắt chính quyền Nga như vậy; một mặt có thể là do địa vị đặc biệt của ông với tư cách là một cựu đặc vụ và chiến binh trực tiếp chiến đấu ngoài mặt trận; mặt khác, có thể cũng là do bản thân ông không thuộc những người phản đối “Chiến dịch quân sự đặc biệt", ngược lại, ông còn chủ trương hành động này đáng lẽ phải bắt đầu từ năm 2014 và cho rằng do các biện pháp "quá mềm yếu" của chính quyền Nga nên đã dẫn đến cục diện hiện nay. Do đó, mặc dù ông là một người phê phán, nhưng lợi ích chiến lược và mục tiêu cơ bản của ông Strelkov thống nhất với Điện Kremlin hiện tại.

Mặc dù Điện Kremlin khó có thể chấp nhận những đề xuất cấp tiến của ông ông Strelkov, nhưng cũng không thể loại bỏ ông Shoigu và các quan chức cấp cao khác. Tuy nhiên, tình hình chiến sự ở mặt trận ngày càng xấu đi và quân đội Nga ngày càng rơi vào tình thế khó xử, có lẽ những quan điểm ít cấp tiến hơn của ông như "tổng động viên" có thể đã thực sự đến được với ông Putin.