Cuộc so găng cân sức giữa hai "tân binh" Mitsubishi Xforce Ultimate và Link & Co 06

VietTimes – Chênh lệch 24 triệu đồng, khách hàng có thể chọn sự bền bỉ và thông dụng ở Mitsubishi Xforce Ultimate, hoặc công nghệ ở Link & Co 06.

Giá bán, xuất xứ

SUV cỡ B đến từ Mitsubishi có chút lợi thế khi giá bán cạnh tranh hơn đối thủ, trong khi thực tế phía đại lý/nhà phân phối cũng đang kích cầu với nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn như phụ kiện theo xe và 01 năm bảo hiểm thân vỏ.

Trong khi Xforce được nhập khẩu từ Indonesia, đối thủ Lynk & Co 06 có xuất xứ từ Trung Quốc. Thị trường mà trước giờ vẫn bị người tiêu dùng có nhiều định kiến gắn với mác xe "Tàu" khi hoài nghi về độ an toàn và chất lượng sản phẩm.

Lynk & Co 06 Mitsubishi Xforce Ultimate

Giá niêm yết (VNĐ)

729 triệu đồng Từ 705 triệu đồng Nguồn gốc Nhập Trung Quốc Nhập Indonesia

Về kích thước

Bộ đôi tân binh thuộc phân khúc SUV gầm cao đô thị hạng B, vì thế các thông số bên ngoài khá tương đồng về độ dài rộng cao, trục cơ sở cũng như bán kính vòng quay tối thiểu đều nhỉnh hơn 5 mét.

Thông số Lynk & Co 06

Mitsubishi Xforce Ultimate Kích thước tổng thể (DxRxC) 4.340 x 1.820 x 1.625 mm

4.390 x 1.810 x 1.660 mm

Chiều dài cơ sở 2.640 mm 2.650 mm Khoảng sáng gầm 172 mm 222 mm Bán kính quay đầu 5,5 mét 5,2 mét

Tuy nhiên lợi thế một chút cho Xforce khi mẫu xe có khoảng sáng gầm lớn hơn (222 mm so với 172 mm). Với điều kiện đường xá Việt Nam, đây được xem là một yếu tố "ăn tiền" khi cho khả năng lội nước tốt hơn vào mùa mưa và đa dạng di chuyển trong nhiều điều kiện địa hình phức tạp.

Ngoại thất

Xforce được đánh giá là có thiết kế khoẻ khoắn, mạnh mẽ và nhìn "lực" hơn, trong khi đối thủ sở hữu những đường nét mềm mại, kiểu dáng trẻ trung, hiện tại đang là xu thế thiết kế của nhiều mẫu xe đến từ Trung Quốc.

Trang bị Lynk & Co 06

Mitsubishi Xforce Ultimate Đèn chiếu sáng LED chóa phản xạ LED thấu kính

Tiện ích đèn chiếu sáng Tự động bật/tắt khi trời tối

Tự động bật/tắt đèn chiếu xa

Tự động bật/tắt khi trời tối

Tự động bật/tắt đèn chiếu xa

Đèn sương mù trước - LED thấu kính Đèn sương mù sau LED - Đèn hậu LED

LED

Kích thước mâm 18 inch 18 inch Kích thước lốp 18 inch 18 inch

Cốp điện - Có Cửa sổ trời toàn cảnh Có -

Hệ thống đèn LED đi cùng tiện ích tự động bật tắt đều được trang bị cho hai mẫu xe, cùng với điểm chung có kích cỡ lốp 18 inch giống nhau.

Nếu Xforce có lợi thế cốp được đóng mở điện thì Lynk & Co 06 lại lấy cửa sổ trời toàn cảnh làm điểm thu hút khách hàng.

Nội thất

Về không gian nội thất, cả hai mẫu xe đều mang thiên hướng thiết kế hiện đại, tối ưu hoá không gian để dành chỗ trang bị hàng loạt những công nghệ tối tân của mình.

Đối với Xforce, mẫu SUV tầm trung đến từ Mitsubishi được đánh giá cao ở hệ thống giải trí khi có đến 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium, mang lại trải nghiệm nghe nhạc đỉnh cao cho người dùng. Ngoài ra xe còn có bệ tỳ tay tích hợp ngăn làm mát tiện dụng.

Trong khi đó, Lynk & Co 06 sở hữu cần số điện tử, lẫy chuyển số trên vô lăng, màn hình HD cỡ lớn 10,25 inch. Đây là những lợi thế cạnh tranh rất lớn của mẫu xe đến từ Trung Quốc so với đối thủ.



Tính năng Lynk & Co 06

Mitsubishi Xforce Ultimate

Chất liệu ghế Da Da Ghế chỉnh điện Ghế lái 6 hướng - Lẫy chuyển số Có - Đồng hồ tốc độ Màn hình HD 10,25 inch Màn hình 8 inch Màn hình trung tâm Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây Âm thanh 6 loa 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium Điều hòa 2 vùng tự động, tích hợp lọc không khí 2 vùng tự động, tích hợp lọc không khí

Sạc không dây Có Có Cần số Điện tử Dạng cơ Gạt mưa tự động Có Có Bệ tỳ tay tích hợp ngăn làm mát - Có

Động cơ, vận hành

Nhìn vào bảng so sánh có thể dễ dàng nhận thấy, lợi thế đang nghiêng về Lynk & Co 06. Xe sử dụng động cơ 1.5L turbo tăng áp, cho ra công suất đến 178 mã lực và mô men xoắn 290 Nm.

Link & Co 06 được trang bị động cơ 1.5L tăng áp, cho ra công suất lên đến 178 mã lực.

Bên cạnh đó, Lynk & Co 06 còn được trang bị hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt (thường dành cho các mẫu xe thể thao). Đối với những vị khách ưa tốc độ và thích sự trải nghiệm mới lạ, SUV Lynk & Co 06 là một lựa chọn rất đáng xuống tiền.

Lynk & Co 06

Mitsubishi Xforce Ultimate

Loại động cơ Xăng 1.5L tăng áp Xăng 1.5L hút khí tự nhiên Công suất 178 mã lực 103 mã lực Mô-men xoắn 290 Nm 141 Nm Hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt CVT Hệ dẫn động Cầu trước Cầu trước Chế độ lái 4 chế độ 4 chế độ Hệ thống treo trước/sau MacPherson/Đa liên kết MacPherson/Dầm xoắn

Hệ thống an toàn

Một lần nữa gọi tên Lynk & Co 06 khi mẫu xe Trung Quốc được đầu tư chăm chút hơn so với đối thủ Xforce.

Lynk & Co 06 nổi bật nhờ Camera 540 độ (bao gồm 360 độ xung quanh xe và 180 độ quan sát gầm xe), cảm biến đỗ xe trước sau.

Lynk & Co 06 được trang bị camera 540 độ và 17 tính năng ADAS hỗ trợ lái xe.

Trong khi cả hai đều được trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh thì riêng với Lynk & Co 06, xe được trang bị đến 17 tính năng ADAS, như ga tự động thích ứng thông minh, bám theo xe phía trước, giữ làn đường chủ động, tự động chọn chế độ lái…

Trang bị Lynk & Co 06

Mitsubishi Xforce Ultimate

Túi khí 6 túi khí 6 túi khí ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...

Có Có

Phanh tay điện + Auto hold

Có

Có

Cảm biến áp suất lốp

Có

Có

Camera

Camera 540 độ (bao gồm 360 độ xung quanh xe và 180 độ quan sát gầm xe) Camera lùi Cảm biến đỗ xe

Trước/sau Sau Ga tự động

Dạng thích ứng Dạng thích ứng Cảnh báo tiền va chạm

Có

Có

Hỗ trợ phanh khẩn cấp

Có

Có

Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn

Có - Hệ thống hỗ trợ chuyển làn

Có

-

Hệ thống cảnh báo khi chuyển làn

Có

Có

Cảnh báo điểm mù

Có

Có

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

Có

Có

Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành

-

Có

Cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa

Có -

Lời kết

Mặc dù Lynk & Co 06 được trang bị nhiều tính năng ưu việt so với Xforce, tuy nhiên xe lại có giá bán cao hơn, đi kèm với chỉ duy nhất 1 tuỳ chọn phiên bản. Chưa kể việc xuất xứ Trung Quốc sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý mua hàng của người Việt khi luôn hoài nghi về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Lời khuyên cho người tiêu dùng vẫn là nên đến trực tiếp đại lý/nhà phân phối để lái thử và trải nghiệm thực tế sản phẩm. Từ đó sẽ có cái nhìn khách quan và đưa ra quyết định mua hàng hợp lý nhất cho gia đình.