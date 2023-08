Cuộc đua vũ khí trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một thế giới đen tối

"Có thể chúng ta đang tạo ra một thế giới nơi không còn an toàn khi ra ngoài vì người dân có thể bị truy sát bởi một đoàn quân sát thủ robot".

Những lời cảnh báo này đến từ Jaan Tallinn, một kỹ sư sáng lập của Skype, trong một cuộc phỏng vấn video gần đây với Al Jazeera.

Lập trình viên người Estonia này cũng là một trong những người sáng lập của Cambridge Centre for the Study of Existential Risk và Future of Life Institute, hai tổ chức chuyên về nghiên cứu và giảm thiểu các rủi ro tồn tại, đặc biệt là các rủi ro xuất phát từ sự phát triển của các công nghệ AI tiên tiến.

Tallinn đã liên tưởng tới những robot sát thủ trong bộ phim ngắn "Slaughterbots" năm 2017, được phát hành bởi Future of Life Institute như một phần của chiến dịch cảnh báo về nguy cơ trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong mục đích quân sự. Bộ phim miêu tả một tương lai đen tối khi thế giới bị trấn áp bởi các máy bay không người lái được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo.

Theo ông, một trong những điều đáng sợ hiện nay là quân sự hóa AI. "Đưa AI vào vũ khí khiến nhân loại khó kiểm soát quỹ đạo công nghệ. Các bên không có nhiều thời gian để nghĩ về hướng tiếp cận an toàn nhất, mà chỉ tìm cách nhanh nhất để giành ưu thế chiến thắng", ông Tallinn nhận định.

Hơn nữa, ông Tallinn nói rằng chiến tranh sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể làm cho việc xác định nguồn tấn công trở nên rất khó khăn.

"Chỉ cần có tiền, ai cũng có thể mua một đội máy bay không người lái thu nhỏ, thả chúng ra đường phố mà không cần thông báo cho bất kỳ cơ quan chức năng nào", ông cảnh báo.

Khi Insider liên hệ với Future of Life Institute, họ cho biết họ đồng tình với những lời bày tỏ đầy lo ngại của Tallinn về trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong mục đích quân sự.

Những lo ngại này đã tồn tại trong nhiều năm - Future of Life Institute đã được thành lập cách đây gần một thập kỷ vào năm 2014, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cá nhân như tỷ phú Elon Musk, người đã quyên góp 10 triệu USD cho viện nghiên cứu này vào năm 2015. Nhưng vấn đề này gần đây trở nên cấp bách hơn, với việc phát hành ChatGPT và các mô hình trí tuệ nhân tạo khác có sẵn cho công chúng. Giờ đây, ngay cả những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, các tỷ phú công nghệ, người nổi tiếng và người dân đều đang lo lắng.

Ngay cả tỷ phú Warren Buffett lo sợ về sự trỗi dậy của AI và so sánh công nghệ này với bom nguyên tử. "Khi thứ gì đó có thể làm mọi thứ, tôi thấy hơi lo lắng. Chúng ta không thể đảo ngược quá trình phát minh, và các bạn biết đấy, chúng ta từng phát minh bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai với lý do chính đáng", ông Buffett nói. Ông đặt câu hỏi "liệu có tốt đẹp cho thế giới trong 200 năm tới khi một khả năng như vậy được giải phóng".

Ngay cả đạo diễn Christopher Nolan cũng cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có thể đang tiến gần đến "thời điểm Oppenheimer", mở ra tương lai đầy đen tối cho nhân loại. Insider trước đó đã đưa tin, các nhà nghiên cứu đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của họ trong việc phát triển công nghệ có thể có những hậu quả không mong muốn.

Trong năm nay, hàng trăm người, bao gồm Elon Musk, người đồng sáng lập Apple Steve Wozniak, CEO của Stability AI Emad Mostaque, các nhà nghiên cứu tại Alphabet's AI lab DeepMind và các giáo sư trí tuệ nhân tạo nổi tiếng đã ký tên vào một bức thư được phát hành bởi Future of Life Institute, kêu gọi tạm ngừng 6 tháng trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Trong khi đó, gần đây Elon Musk đang mở cuộc đua để tuyển dụng và ra mắt dự án trí tuệ nhân tạo của riêng mình để cạnh tranh với OpenAI, dự án mà vị tỷ phú gần đây đã công bố dưới cái tên xAI.

"Trí tuệ nhân tạo tiên tiến có thể đại diện cho một thay đổi sâu đậm trong lịch sử của cuộc sống trên Trái Đất và nên được lên kế hoạch và quản lý một cách cẩn trọng", bức thư viết. "Rất tiếc, mức độ lên kế hoạch và quản lý này đang không được diễn ra, mặc dù trong những tháng gần đây, các phòng lab trí tuệ nhân tạo đang trong một cuộc đua mất kiểm soát để phát triển và triển khai những trí tuệ số mạnh mẽ hơn mà không ai - thậm chí cả người sáng tạo của chúng - có thể hiểu, dự đoán hoặc kiểm soát một cách đáng tin cậy".



Theo Business Insider