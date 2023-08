Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phương Tuấn – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, theo Luật Viễn thông hiện hành, hoạt động cung cấp dịch vụ Internet phải do doanh nghiệp trong nước thực hiện. Tuy nhiên, thực tế của dịch vụ Internet qua vệ tinh đang do các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện. Thực tế này là không phù hợp với các luật lệ hiện hành của Việt Nam, trong đó có cả Luật Đầu tư Nước ngoài. Vì thế, việc sửa đổi, bổ sung Luật Viễn thông và một số bộ luật khác là điều phải thực hiện vì thực tế đòi hỏi.

Theo ông Vũ Hoàng Liên – Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, với những nỗ lực của các doanh nghiệp trong nước, Internet đã được cung cấp đến 78 triệu người dân. Tuy nhiên, diện phủ sóng Internet vẫn chưa đạt tới 100% lãnh thổ và các doanh nghiệp trong nước cũng rất khó thực hiện cung cấp dịch vụ này cho các đối tượng hoạt động trên biển.

Chính vì vậy, những nơi chưa được phủ sóng Internet và những đối tượng hoạt động trên biển rất cần tới dịch vụ Internet vệ tinh và như vậy, rất cần những sự điều chỉnh của luật pháp để có thể sử dụng dịch vụ này của các nhà cung cấp nước ngoài. Thêm nữa, Internet vệ tinh cũng rất cần là dịch vụ dự phòng cho nhiều đối tượng nếu như xảy ra các sự cố như bị đứt cáp quang. Ông cũng cho biết là một số nước ở Đông Nam Á như Malaysia, Philippines và Singapore đã sửa Luật Viễn thông của họ để các nhà cung cấp nước ngoài chính thức khai thác thị trường Internet vệ tinh kể từ 2023.

Trong khi luật pháp chưa được điều chỉnh thì tại Việt Nam đã có đến 20.000 thuê bao Internet vệ tinh. Đó là các đối tượng ở vùng chưa được phủ sóng Internet và là những người đi biển với những thiết bị kết nối được mua từ thị trường nước ngoài.

Theo các chuyên gia nước ngoài tham dự toạ đàm, Internet vệ tinh chính là giải pháp rất cần thiết cho thị trường này bên cạnh các hình thức đã có. Cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam cần mở cửa thị trường để các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chính thức đưa Internet vệ tinh vào.

Ông Nguyễn Quang Đồng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông đặt vấn đề, có 3 yếu tố với Internet vệ tinh khi dịch vụ này được cung cấp chính thức. Đó là phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và an toàn thông tin. Như thế, chúng ta sẽ phải đánh giá được một cách đầy đủ cả 3 yếu tố này để làm sao vừa mở cửa được thị trường Internet vệ tinh, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng và an toàn thông tin.

Ông Vũ Tuấn Thành – đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN đề nghị, Luật Viễn thông sửa đổi cần ghi rõ việc ưu tiên ứng dụng các công nghệ mới trong viễn thông mà trong đó có thực tế của Internet vệ tinh. Với điều khoản này, về cơ bản là dịch vụ Internet vệ tinh do nước ngoài cung cấp đã được chấp thuận.

Kết luận toạ đàm, ông Nguyễn Phương Tuấn đánh giá cao các báo cáo, tham luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Theo ông, sự phối hợp của Hiệp hội Internet Việt Nam cho sự kiện này là hết sức giá trị. Chắc chắn, Luật Viễn thông sẽ phải sửa đổi nhằm mở cửa thị trường với Internet vệ tinh. Tuy nhiên, do đây là dịch vụ do nước ngoài cung cấp nên sẽ còn phụ thuộc vào Luật Đầu tư Nước ngoài. Thêm nữa là Việt Nam cũng sắp có Luật Công nghiệp Công nghệ số và như vậy trong bộ luật này rất cần đến những điều khoản mở để tạo điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh.