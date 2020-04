COVID-19: Mỹ ghi nhận gần 1.800 ca tử vong chỉ trong một ngày

Theo một số mô hình dự báo, Mỹ hiện đang tiến gần tới đỉnh dịch COVID-19. Theo dữ liệu mới nhất, nước này ghi nhận thêm 1.783 ca tử vong chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Trong khi một số mô hình dự báo – như mô hình của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) – cho rằng Mỹ có thể đạt đỉnh dịch vào khoảng cuối tuần này, con số ca tử vong mới ghi nhận thực chất đã giảm so với 2 ngày trước đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, con số ca tử vong do COVID-19 cao nhất được ghi nhận trong một ngày ở Mỹ là vào hôm thứ Tư vừa qua, với 1.973 ca.

Theo một mô hình dự báo khác, sẽ có khoảng 60.000 bệnh nhân tử vong vì COVID-19 vào tháng 8 tới ở Mỹ, đồng thời khuyens cáo rằng người dân Mỹ nên tiếp tục tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội mà các cơ quan liên bang ban hành.

Với tổng số ca nhiễm đã lên tới 462.135, Mỹ chiếm tới gần 1/3 tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đã bắt đầu có một số dấu hiệu cho thấy đà lây lan của virus corona chủng mới ở nước này đã chậm lại.

Tỷ lệ người dân nhập viện ở New York, bang chịu ảnh hưởng nặng nhất ở Mỹ, và bang California đã giảm. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 9/4 nói rằng số bệnh nhân mới nhập viện điều trị đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua. Tuy nhiên, bang này vẫn chịu ảnh hưởng nặng do đại dịch và hôm 9/4 chính là ngày ghi nhận số ca tử vong mới cao nhất của họ.

Số ca nhiễm COVID-19 ở New York hiện vượt qua con số 160.000, trong khi số ca tử vong của bang này chiếm tới gần một nửa tổng số ca tử vong trên toàn nước Mỹ.

Hôm 8/4, Thống đốc Cuomo đã chỉ thị treo cờ rủ để tôn vinh những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Trên phạm vi toàn cầu, số ca nhiễm COVID-19 đã vượt qua con số 1,6 triệu, trong khi số ca tử vong lên tới gần 100.000.