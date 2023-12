Công ty xe điện Trung Quốc Zeekr giới thiệu công nghệ pin mới giá rẻ, hiệu suất đỉnh cao

Mặc dù pin lithium iron phosphate (LFP) thường được phân loại là có mật độ năng lượng thấp, Zeekr cho biết pin LFP của công ty hoạt động tốt hơn so với các loại pin lithium – ion thông thường của nhiều đối thủ cạnh tranh.

Trong khi nhiều công ty ô tô bắt đầu giảm tốc độ sản xuất vào cuối năm 2023, Zeekr vẫn chưa có dấu hiệu chậm tiến độ mở rộng thị trường. Tháng 11, nhà sản xuất xe điện thuộc sở hữu của tập đoàn sản xuất ô tô khổng lồ Geely đã công bố mẫu xe mới có tên gọi là 007, ra mắt công chúng tại Triển lãm ô tô Quảng Châu. Ngay sau đó, công ty nộp đơn xin IPO tại Mỹ, đồng thời xác nhận kế hoạch ra mắt một chiếc SUV điện mới dành cho thị trường đại chúng mới, cạnh tranh với Tesla Model Y.

Trang Electrek, dẫn nguồn tin từ trang CarNewsChina cho biết, mẫu sedan Zeekr 007 sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 27/12, kế hoạch giao hàng sẽ được thực hiện vài ngày sau đó. Trước đó, Zeekr tuyên bố sẽ tổ chức một sự kiện trực tuyến thời gian thực, ra mắt công nghệ pin xe điện mới do chính công ty độc lập phát triển.

Ngày 14/12, sau sự kiện Power Day 2023 tại Trung Quốc, Zeekr giới thiệu sơ bộ công nghệ pin LFP hoàn toàn mới, cam kết những thông số kỹ thuật đặc biệt ấn tượng với người tiêu dùng.

Mẫu sedan 007 sắp ra mắt được lắp đặt pin LFP phát triển nội bộ của Zeekr. Ảnh: Zeekr/Weibo

Pin sạc nhanh mới của ZEEKR sẽ ra mắt cùng với mẫu xe 007

Theo Zeekr, công ty đã độc lập phát triển công nghệ tế bào và gói pin LFP mới, cung cấp năng lượng cho hệ thống truyền điện 800V của xe điện tương lai. Gói pin có thể cung cấp khả năng chạy đến 500 km chỉ trong 15 phút sạc nhanh.

Nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc cho biết, tế bào pin LFP thường được cho là cung cấp mật độ năng lượng thấp hơn so với pin lithium niken mangan coban (NMC), cho phép các nhà sản xuất ô tô lớn như Tesla cung cấp các mẫu xe điện với giá khởi điểm thấp hơn. Nhưng đội ngũ kỹ sư của Zeekr đã nghiên cứu và phát triển công nghệ tế bào pin LFP mới, đạt được mật độ năng lượng cao hơn NMC ở cấp độ gói pin, nhờ đó cung cấp gói pin LFP mạnh hơn với giá cả phù hợp hơn và đặc biệt là pin có chế độ sạc nhanh với mật độ năng lượng vượt trội.

Zeekr tuyên bố: Nhờ ứng dụng những vật liệu mới được phát triển và thiết kế kết cấu được đơn giản, hiệu suất sử dụng khối lượng của gói pin mới đạt đến 83,7%, cao hơn nhiều đối thủ xe điện trên toàn cầu. Mật độ năng lượng tuyệt vời này không ảnh hưởng đến độ an toàn, những gói pin này đã vượt qua 6 cuộc kiểm tra an toàn nghiêm ngặt bao gồm cả trạng thái xuyên đinh do Trung tâm Kiểm tra và Kiểm tra Chất lượng Xe Cơ giới Quốc gia Trung Quốc thực hiện.

Zeekr nhấn mạnh, hiệu suất sạc của pin LFP, do công ty nghiên cứu phát triển có những đặc điểm vượt trội hơn các công ty xe điện cạnh tranh ngay cả khi nhiệt độ thấp trong mùa đông. Mẫu sedan Zeekr 007 sẽ là mẫu xe đầu tiên của nhà sản xuất xe điện được trang bị pin mới, sau đó công ty sẽ lắp đặt loại pin này cho một số mẫu xe điện tiếp theo.

Để hỗ trợ kiến ​​trúc 800V và công nghệ pin sạc nhanh, Zeekr công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới sạc nhanh lên tới 1.000 trạm trên khắp lãnh thổ Trung Quốc cuối năm 2024. Lắp đặt hơn 10.000 cột sạc 360 kW trở lên vào năm 2026. Tháng 11/2023, Zeekr đã xây dựng 407 trạm sạc nhanh với hơn 2.300 cọc sạc.

Pin LFP hiệu suất cao được kỳ vọng mang cho mẫu sedan 007 nhiều tính năng ấn tượng mới cho khách hàng tiềm năng. Lợi thế này có thể sẽ giúp Zeekr mở rộng thị phần trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Electrek