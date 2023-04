Công ty mẹ Gojek chìm sâu trong thua lỗ sau IPO, được khuyên rút khỏi Việt Nam

Theo Nikkei Asia, Tổng giám đốc Andre Soelistyo của GoTo bày tỏ sự thận trọng trước khoản lỗ tăng đến hơn 50% vào năm 2022. Ông Soelistyo gọi đây là giai đoạn “đầy thách thức” và là "bước ngoặt" với công ty.

“Năm 2022 đã làm thay đổi suy nghĩ của chúng tôi và cho chúng tôi biết cách vận hành công ty như thế nào”, ông Soelistyo chia sẻ tại cuộc họp báo công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 3/2023.

Trong năm 2022, GoTo - công ty mẹ của Gojek - báo lỗ ròng 40.400 tỉ Rupiah (2,7 tỉ USD), tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Nó cao gấp 3 lần so với doanh thu của GoTo - dù doanh thu của công ty này đã tăng gấp đôi so với năm trước, lên mức 11.300 tỉ Rupiah.

Trong khi công ty mẹ của Gojek chìm sâu trong thua lỗ, các gã khổng lồ trong lĩnh vực Đông Nam Á như Bukalapak, Grab hay Sea đều bắt đầu có lãi. Cổ phiếu của GoTo giảm mạnh kể từ sau khi IPO trên thị trường chứng khoán hồi tháng 4/2022.

Kết phiên ngày 6/4/2023, cổ phiếu này giảm 6%, đóng cửa ở mức 101 Rupiah/cp - tương đương 1/3 mức giá khi IPO, là 338 Rupiah.

IPO sai thời điểm?

“Đối với GoTo, trở ngại lớn nhất mà họ đang gặp phải là thiếu sự may mắn. Công ty niêm yết vào thời điểm ngành công nghệ gặp khó, khi các nhà đầu tư quan tâm đến lợi nhuận thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng như trước", ông Piter Abdullah - Giám đốc điều hành Piter Abdullah của Viện nghiên cứu Segara chia sẻ.

Trước các mối lo ngại, CEO Soelistyo vẫn tự tin rằng GoTo sẽ sớm có lãi, minh chứng bằng việc chỉ ra EBITDA của công ty đã liên tục cải thiện trong 4 quý liên tiếp.

Bên cạnh đó, GoTo cũng đang nỗ lực cắt giảm các khoản chi phí, các khoản ưu đãi và tiếp thị sản phẩm đã giảm 34% cùng kỳ, xuống còn 2.800 tỉ rupiah trong quý 4/2022.

Tuy vậy, theo giới quan sát, việc cắt giảm chi phí là chưa đủ và thách thức cho GoTo không chỉ nằm ở vấn đề tài chính.

Jianggan Li, Giám đốc điều hành của Momentum Works, cho biết: “GoTo đã thông báo rằng họ sẽ đem lại lợi nhuận nhưng họ lại gặp phải vấn đề thiếu vốn và môi trường quá cạnh tranh. Thách thức thật sự là họ đang đấu tranh ở nhiều mặt trận với các đối thủ lớn hơn trong khu vực, những người có nhiều lợi thế về tiền mặt”.

GoTo cho rằng khoản lỗ tăng lên là do nhiều yếu tố, trong đó bao gồm tổn thất lợi thế thương mại trị giá 11.000 tỉ Rupiah liên quan đến việc sáp nhập giữa Gojek và Tokopedia.

Được khuyên rút khỏi Việt Nam

Theo Nikkei Asia, GoTo không phải nền tảng thương mại điện tử duy nhất đối mặt khó khăn trong năm vừa qua. Nhưng, nếu so sánh với các đối thủ cùng ngành thì kết quả kinh doanh của họ còn kém xa.

Tháng 3/2023, Sea – công ty mẹ của Shopee – đã báo lãi lần đầu kể từ khi lên sàn 5 năm trước, đều nhờ nỗ lực tái cấu trúc hoạt động, cắt giảm nhân sự cũng như điều chỉnh mức lương.

Trong khi đó, Grab cũng dự kiến hòa vốn vào quý cuối cùng của năm 2023 trên cơ sở EBITDA đã điều chỉnh, sau khi thu hẹp khoản lỗ xuống còn 1,74 tỉ USD vào năm 2022, giảm 51% so với năm trước.

Đứng trước tình hình đó, GoTo đã tuyên bố cắt giảm 600 lao động sau khi đã sa thải 1.300 nhân viên, tương đương 12% nhân lực vào tháng 11/2022.

Dẫu vậy, CEO Momentum Works nhận định chỉ cắt giảm là không đủ. Ông cho rằng GoTo cần cắt giảm cả các hoạt động không cốt lõi, đồng thời thoái vốn khỏi thị trường Việt Nam khi việc cạnh tranh là không khả thi trong ngắn và trung hạn.

Reza Priyambada, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu CSA, cho rằng không cần thiết phải cải tổ bộ máy quản lý. Ông ấy muốn đội ngũ hiện tại “tiếp tục tập trung vào cách quản lý các chi phí” và nỗ lực tăng doanh thu thông qua đổi mới./.

Nguồn tham khảo: Nikkei Asia