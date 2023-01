Công ty dịch vụ hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn báo lãi đậm năm 2022

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco – Mã CK: SAS) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng bằng lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 4/2022, doanh thu thuần của Sasco đạt 558,7 tỉ đồng, cao gấp 9,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán hàng tại các cửa hàng miễn thuế đạt 203 tỉ đồng, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động phòng chờ đạt 117 tỉ đồng, tăng gấp 12 lần so với quý 4/2022.

Không chỉ tăng trưởng doanh thu, biên lãi gộp của Sasco cũng được cải thiện trong quý cuối năm 2022, từ mức 39,6% lên mức 54,1%. Điều này giúp công ty bù đắp được các khoản chi phí khác tăng mạnh trong kỳ, từ đó báo lãi sau thuế đạt 88,9 tỉ đồng, tăng gấp 32,9 lần so với quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu công ty hàng không này đạt 1.400,2 tỉ đồng, tăng trưởng 336% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỉ đồng, bằng 70 lần số tiền lãi Sasco thu được trong năm 2021.

Tuy nhiên, nếu so với trước dịch, đây vẫn là mức lợi nhuận tương đối thấp so với quy mô hoạt động kinh doanh của công ty.

Sasco được biết tới là một trong những doanh nghiệp dịch vụ hàng không lớn tại Việt Nam, chuyên quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, bán hàng lưu niệm, nhà hàng, phòng chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Ngoài ra, công ty của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn còn vận hành hệ thống phòng chờ thương gia, cửa hàng miễn thuế tại sân bay Cam Ranh, cung cấp suất ăn hàng không và đầu tư một số dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc./.