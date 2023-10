CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 với khoản lợi nhuận sau thuế đạt 710 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý 3/2023, HAG báo lãi ròng 324 tỉ đồng, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng gấp 3 lần so với quý trước.

Đáng chú ý, bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, HAG còn ghi nhận 180 tỉ đồng doanh thu khác từ thanh lý tài sản. Xác nhận với truyền thông trong nước, ông Đoàn Nguyên Đức ('bầu' Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG - cho biết khoản doanh thu này liên quan đến việc thanh lý khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), khoản thu về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định là tổng số tiền đã thu và sẽ thu được của người mua từ hoạt động thanh lý, nhượng bán. Các chi phí về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định được ghi nhận là chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2023, HĐQT HAG đã thông qua việc thanh lý công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Khách sạn này hoạt động từ tháng 12/2005, gồm 117 phòng ngủ, được biết đến là công trình đạt tiêu chuẩn 4 sao đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên. Sở hữu vị trí đắc địa, nhưng theo HAG, tài sản này 'không sinh lợi'. Đây cũng được xem là dự án bất động sản cuối cùng của công ty.

Việc thanh lý Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai nhằm thanh toán một phần nợ trái phiếu HAGL 2016 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). HAG cho biết, toàn bộ số tiền thu về sẽ được ưu tiên thanh toán nghĩa vụ trái phiếu tại BIDV.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 của HAG cho thấy, tại ngày 30/6/2023, công ty của ‘bầu’ Đức còn khoản vay trái phiếu trị giá 5.271 tỉ đồng tại BIDV và CTCP Chứng khoán BIDV (BSC).

Tính đến ngày 30/9/2023, HAG đã chậm thanh toán 2.870,5 tỉ đồng tiền lãi và 1.157 tỉ đồng tiền gốc của lô trái phiếu trên. Số tiền gốc đã thanh toán ngày 29/9 là 380 tỉ đồng. HAG dự kiến thanh toán nốt phần còn lại trong quý 4/2023./.