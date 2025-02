Công an Đà Nẵng công bố nhân sự sau giải thể công an quận, huyện

Chiều 28/2, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ cấp phòng sau khi giải thể công an quận, huyện.

Theo đó, Thượng tá Trần Văn Tám (SN1968), Trưởng Công an quận Hải Châu nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế; Thượng tá Nguyễn Thành Nam (SN 1972), Trưởng Công an quận Sơn Trà, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an TP; Thượng tá Phan Văn Thương (SN 1975), Trưởng Công an quận Thanh Khê, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông;

Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh (SN 1976), Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; Thượng tá Ngô Văn Công (SN 1979), Trưởng Công an quận Liên Chiểu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Mai Chiến Thắng (SN 1970), Trưởng Công an huyện Hoà Vang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng cũng đã công bố nhân sự giữ chức vụ Phó Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an TP đối với 33 cán bộ kể từ ngày 1/3.