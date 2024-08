Có nên mua New MG5 MT làm xe dịch vụ?

VietTimes – Nằm trong phân khúc sedan hạng C sở hữu nội thất rộng rãi, giá bán lại rẻ. New MG5 MT có chi phí đầu tư thấp, thu hồi vốn nhanh. Nếu bỏ qua định kiến xe "Tàu" thì đây là mẫu dùng làm xe chạy dịch vụ lý tưởng.

Những mẫu ô tô chuyên dụng để đưa vào hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại thị trường Việt phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố như giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu và hoạt động bền bỉ. Nổi bật nhất phải kể tới Toyota Vios, Hyundai Accent và đâu đó là Mitsubishi Attrage.

Giờ đây, người tiêu dùng có thể cân nhắc thêm một lựa chọn mang tên New MG5 MT. Mặc dù nằm trong phân khúc sedan cỡ C nhưng lại nhắm trực tiếp tới những khách hàng chạy dịch vụ khi thỏa mãn các yếu tố về chi phí đầu tư ban đầu thấp, nhiều trang bị mà những đối thủ cùng tầm tiền không có. Hơn nữa, MG5 có không gian sử dụng rộng rãi đi kèm động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm.

Về giá bán, xe cỡ C giá ngang xe hạng A

Sedan cỡ C nhà MG bản MT có giá niêm yết đề xuất là 399 triệu đồng nhưng thường xuyên được hãng kết hợp Đại lý đưa ra các chương trình kích cầu khuyến mãi tiêu dùng. Cụ thể, trong tháng 8/2024, khách hàng sở hữu MG5 1.5L phiên bản số sàn sẽ được ưu đãi về giá bán, phụ kiện theo xe cũng như tặng 1 năm lãi suất ngân hàng trị giá 25 triệu đồng. Đưa giá bán thực tế của mẫu xe chỉ rơi vào 350-355 triệu đồng.

New MG5 MT "phá giá" khi sedan cỡ C nhưng niêm yết dưới 400 triệu đồng.

Với tầm tiền như vậy nếu mua ô tô mới, khách hàng chỉ có thể tiếp cận được các mẫu xe hạng A có giá bán ngang tầm với Hyundai 10, Toyota Wigo hay Kia Morning.

Còn nếu mua xe đã qua sử dụng để có được không gian sử dụng rộng rãi hơn thì có thể sở hữu các mẫu sedan hạng B, tuy nhiên người dùng sẽ phải chấp nhận rằng "date" sản xuất của những mẫu xe đó sẽ có tuổi đời không nhỏ.

Với giá bán vô cùng hấp dẫn như vậy, những bác tài đang có ý định mua sắm một chiếc ô tô làm "cần câu cơm" rất đáng cân nhắc. Chi phí đầu tư thấp đồng nghĩa với việc có khả năng thu hồi vốn nhanh, hoặc trả lãi ngân hàng thấp.

Còn đối với người dùng làm phương tiện cá nhân nhưng có tài chính không dư dả, ưu tiên trải nghiệm. Mong muốn mua một chiếc xe đẹp, nội thất rộng rãi để phục vụ gia đình, nâng cao giá trị cuộc sống thì New MG5 MT cũng là lựa chọn phù hợp.

Nội thất rộng rãi, trang bị đầy đủ

Nhiều người dùng đánh giá dù có giá bán rẻ nhưng trang bị của New MG5 về cơ bản vẫn chỉn chu. Ở bên ngoài, xe sử dụng cụm đèn trước dạng halogen dạng thấu kính, có cường độ sáng trong mọi điều kiện vận hành dù ở đô thị hay đường trường.

Nội thất New MG5 MT.

Không gian nội thất bên trong có vô-lăng được bọc da và đục lỗ, tích hợp các phím bấm điều chỉnh âm lượng và đàm thoại rảnh tay. Ngoài ra còn có màn hình giải trí lớn lên đến 8 inch, đây cũng được xem là điểm cộng của MG5 MT khi so với các mẫu xe hạng A cùng tầm tiền chỉ có đài radio và kết nối Bluetooth, người dùng thường phải lắp đặt thêm màn hình của hãng thứ 3, chi phí lại độn lên không nhỏ.

Hàng ghế sau là điểm mạnh lớn nhất của New MG5 MT. Nhờ chiều dài cơ sở đạt 2.680 mm, không gian ngồi của hàng ghế này khá rộng rãi, với khoảng trần và khoảng để chân thoải mái.

Hàng ghế này có độ ngả khá ổn, tích hợp đầy đủ 3 tựa đầu và không có bệ tì tay trung tâm, điều này có lợi khi chở tới 3 người lớn ở hàng ghế sau, trường hợp thường xuyên gặp khi chạy dịch vụ.

Tiết kiệm chi phí sử dụng

New MG5 MT được trang bị động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, hộp số sàn 6 cấp cho công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 150 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu sedan hạng C này tiêu thụ 6,1 lít/100 km đường hỗn hợp.

Mức tiêu hao này lớn hơn một chút so với các mẫu xe hạng A, nhưng ở mức tối ưu trong phân khúc do New MG5 sở hữu kích thước và trọng lượng lớn hơn. Kết quả trên được thử nghiệm trong điều kiện lý tưởng nhưng với hộp số sàn 5 cấp, người dùng vẫn có thể đạt con số đó nếu kiểm soát tua máy tốt, thông qua chân ga và chân côn.

Như vậy, New MG5 MT thỏa mãn một trong những tiêu chí hàng đầu của những người dùng mua xe để chạy dịch vụ, đó là tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao hợp lý sẽ giúp các bác tài tối ưu chi phí và lợi nhuận, góp phần gia tăng khả năng thu hồi vốn, nhanh chóng sinh lời.

Không gian rộng rãi, ưu tiên hàng đầu cho khách hàng mua xe chạy dịch vụ.

Khả năng tiết kiệm cùng những yếu tố trang bị, không gian rộng rãi không chỉ giúp New MG5 MT trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng mua xe chạy dịch vụ, mà còn có thể là người bạn đồng hành lý tưởng cho những gia đình trẻ.

Kết luận

Về tổng thể, New MG5 MT có giá bán vô cùng cạnh tranh, thiết kế được nhiều người dùng đánh giá ở mức khá ổn, trung tính. Xe ít sử dụng những đường nét mềm mại mà có nhiều góc cạnh, nên sẽ không nhanh chóng “lỗi mốt”.

Tuy nhiên, việc gắn mác xe "Tàu", đi kèm với những đánh giá kém an toàn khi MG5 bị chấm 0/5 sao trong bài kiểm tra an toàn của tổ chức đánh giá xe mới của Úc (ANCAP) khiến MG5 gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng trong nước, khó cạnh tranh so với các đối thủ, đặc biệt khi thương hiệu này hiện tại vẫn chưa tạo được sự tin tưởng nhất định.

Nếu bỏ qua được những định kiến trên, New MG5 MT là một chiếc xe đáng cân nhắc sở hữu khi có khả năng đáp ứng tốt đa dạng mục đích sử dụng, dù là gia đình, cá nhân hay là một phương tiện kiếm tiền, đem đến những giá trị thực dụng và kinh tế cho khách hàng.