VietTimes – Cụ thể là chuyển dịch cơ cấu sở hữu của Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng - doanh nghiệp dự án The Royal Da Nang, có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng.

Tháng 7/2020, CTCP Tập đoàn Danh Khôi (Mã CK: NRC) gây xôn xao thị trường bất động sản Đà Nẵng khi thâu tóm 100% cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier (Sun Frontier) từ nhà đầu tư Nhật Bản.

Sun Frontier được biết đến là chủ đầu tư dự án Tháp Ven Sông, tọa lạc trên khu 'đất vàng' rộng 3.125,3m2 tại đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Về tay Danh Khôi, dự án cách bờ sông Hàn khoảng 50m được biết đến với tên gọi mới là The Royal – Boutique & Condo Da Nang (The Royal Da Nang). Doanh nghiệp dự án cũng được đổi tên thành Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng.

Phối cảnh dự án The Royal Da Nang (Nguồn: Newtecons)



Trong báo cáo thường niên năm 2022, Danh Khôi giới thiệu dự án The Royal Da Nang có tổng vốn đầu tư 5.221 tỉ đồng, quy mô 286 căn hộ chung cư và 125 phòng khách sạn và khu thương mại dịch vụ.

Đến tháng 6/2023, doanh nghiệp dự án The Royal Da Nang có sự biến động lớn trong cơ cấu sở hữu, khi vai trò “chủ doanh nghiệp” được đổi từ CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings sang Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Duy An (Duy An).

Đồng thời, vị trí người đại diện theo pháp luật công ty được đổi từ ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch HĐQT NRC, sang ông Đặng Văn Thắng.

Hạ tuần tháng 9/2023, dự án The Royal Đà Nẵng được tái khởi động, với tổng thầu thi công là CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons (Newtecons).

Newtecons cho biết, dự án The Royal Đà Nẵng có quy mô 29 tầng nổi và 2 tầng hầm, bao gồm tổ hợp chung cư cao cấp, khách sạn và chuỗi thương mại – dịch vụ, với tổng diện tích sàn xây dựng 54.000m2. Thời gian thi công là 14 tháng, dự kiến bàn giao vào quý 4/2024.

Đáng chú ý, ngoài chủ đầu tư The Royal Đà Nẵng và đại diện Newtecons, sự kiện khởi động dự án còn có sự tham gia của đại diện Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank – Mã CK: LPB).

Duy An của ai? Mạnh cỡ nào?

Theo tìm hiểu của VietTimes, Duy An – chủ sở hữu mới của The Royal Đà Nẵng – được thành lập vào tháng 4/2023, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 210 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ trụ sở chính của LPBank.

Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của Duy An là ông Đinh Xuân Tuấn (SN 1983). Ông Tuấn đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư thương mại và dịch vụ Tuấn Nguyễn (tên cũ là CTCP Đầu tư Thaihomes). Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại tòa nhà LPB Tower.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Thắng (SN 1983) – tân Chủ tịch của The Royal Đà Nẵng – hiện là Phó Tổng giám đốc CTCP Thaiholdings (Mã CK: THD). Bên cạnh đó, ông Thắng còn đứng tên đại diện tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp Ninh Bình, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng 135 (cùng có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) và CTCP Sao đỏ Đà Nẵng.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trước khi 'thế chân' CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings tại The Royal Đà Nẵng, Duy An đã tăng mạnh vốn điều lệ từ mức 96 tỉ đồng lên 1.009 tỉ đồng.

Ít tuần trước, LPBank cũng lưu dấu tại sự kiện cất nóc dự án cao ốc văn phòng tại số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Tp. HCM. Dự án này từng được thị trường biết đến với tên thương mại D'. Saint Raffles do CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Viễn Đông – thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh – làm chủ đầu tư./.