Chuyển đổi số đi vào cốt lõi, năng suất lao động Rạng Đông tăng hơn 30%

Dịch vụ 4.0 đồng bộ trọn gói

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Rạng Đông - Mã CK: RAL) vốn là doanh nghiệp sản xuất truyền thống, có lịch sử phát triển lâu đời. Năm 2015, hơn 10 năm sau khi cổ phần hoá, Rạng Đông trở thành hiện tượng trên các diễn đàn nhờ doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Tuy vậy, sau đó, tốc độ tăng trưởng của Rạng Đông chững lại khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các đối thủ cạnh tranh.

Lãnh đạo Rạng Đông cho biết đã phải tìm mọi cách để thay đổi và chuyển từ một công ty sản xuất bóng đèn, phích nước truyền thống sang thành một công ty công nghệ để có thể tồn tại và phát triển.

Doanh nghiệp truyền thống gần 65 năm tuổi đời này đã nhiều lần chuyển tầng công nghệ, liên tục lập ra các trung tâm nghiên cứu để hình thành chiến lược chuyển đổi số. Các sản phẩm của Rạng Đông giờ đây không chỉ là bóng đèn, phích nước truyền thống mà đã trở thành các sản phẩm IoT (Internet of Things) phục vụ cho những ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh.

Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Rạng Đông, chia sẻ về các ứng dụng công nghệ đang được triển khai.

Ứng dụng chuyển đổi số, Rạng Đông đã phát triển sản xuất thông minh, sử dụng robot hóa, ứng dụng công nghệ học máy (Machine Learning), Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối công nghiệp (IIoT); Thực hiện sản xuất hàng loạt theo nhu cầu cá thể hóa.

“Khi các công nghệ này kết hợp, chúng tạo ra một hệ thống linh hoạt và thông minh có khả năng cải thiện hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy sự phát triển bền vững”, ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Rạng Đông, nói và cho biết các công nghệ mới này được ứng dụng vào sản phẩm để tối ưu năng lượng và đó cũng trở thành hướng đi mới của doanh nghiệp sản xuất truyền thống tiền Internet có lịch sử phát triển lâu đời.

Ứng dụng AI kiểm soát chất lượng trong sản xuất tại nhà máy sản xuất của Rạng Đông.

Theo lãnh đạo Rạng Đông, hiện các sản phẩm của công ty không chỉ là bóng đèn, phích nước đơn thuần mà hiện đã trở thành các sản phẩm IoT phục vụ cho những ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh.

Ứng dụng chuyển đổi số, Rạng Đông giảm chi phí sản xuất, năng suất lao động tăng 30% với sản phẩm LED, từ 5,5 triệu lên 7,5 triệu sản phẩm mỗi tháng, và tăng 37% với sản phẩm phích, từ 1,4 triệu lên 1,9 triệu sản phẩm mỗi tháng.

Năm 2023, doanh thu của Rạng Đông đạt 8.316 tỷ đồng, tăng 20.4% so với năm 2022. Bước vào năm 2024, quý I, công ty đạt doanh thu 2.837 tỷ đồng, tăng 32,7% so cùng kỳ năm trước, lợi nhuận 207,73 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, bước vào vòng lặp mới của quá trình chuyển đổi số, Rạng Đông đặt mục tiêu lập mặt bằng tăng trưởng mới, với tăng trưởng doanh thu từ 25% đến 30% mỗi năm.

“Con đường chuyển đổi số là đi thẳng vào cốt lõi, đó là tái cấu trúc sản phẩm, dịch vụ, chuyển từ nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ chiếu sáng sang cung cấp hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ 4.0 đồng bộ trọn gói”- ông Nguyễn Đoàn Kết nói.

Điển hình của chuyển đổi số thực chất

Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023, với Hệ sinh thái Sản phẩm/Dịch vụ 4.0, Rạng Đông đã xuất sắc giành giải tại hạng mục Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, dành cho các doanh nghiệp đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.

Hệ sinh thái Sản phẩm/Dịch vụ 4.0 của Rạng Đông được xây dựng với 5 thuộc tính: Thông minh hóa, cá thể hóa, nền tảng hóa và tạo ra dữ liệu, đồng sáng tạo và xanh hóa, kinh tế tuần hoàn ứng dụng trong các giải pháp Smarthome, Smart city, Smart farm, năng lượng tái tạo trên nền tảng RalliSmart.

Rạng Đông được tôn vinh Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lãnh đạo Rạng Đông nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng thông qua việc áp dụng các sản phẩm số hóa và sử dụng công nghệ IoT. Đồng thời, công ty cũng đặt sự chú trọng cao đầu tiên vào việc phát triển Hệ sinh thái Sản phẩm/Dịch vụ 4.0, kết hợp các thành tựu đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường.

Chia sẻ về Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức thường niên, ông Nguyễn Đoàn Kết chia sẻ: "Việc được vinh danh tại Giải thưởng không chỉ là sự động viên, khích lệ lớn đối với chúng tôi để tiếp tục phát triển, đồng thời, cũng đặt ra cho chúng tôi những thách thức mới, để có những đóng góp ý nghĩa hơn nữa trong tiến trình chuyển đổi số của nước nhà”.

Trong 4 năm chuyển đổi số, Rạng Đông có những đóng góp rất thiết thực. Đây là điển hình của các doanh nghiệp chuyển đổi số bước đầu thành công, đi vào thực chất, tránh việc chuyển đổi số phong trào. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Sau một hoa giáp thành lập, Rạng Đông đang phấn đấu trở thành một Rạng Đông mới, một Rạng Đông công nghệ cao dẫn dắt trong chuỗi chiếu sáng thông minh ở Việt Nam, lọt vào top doanh nghiệp tầm tỷ đô vào 2030 với lợi nhuận trên 10% như mục tiêu Nghị quyết 41 Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 66 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41.

Chia sẻ về mô hình chuyển đổi số được coi là thành công tại doanh nghiệp mình, ông Nguyễn Đoàn Kết cho biết thêm, Rạng Đông luôn xác định trong thế giới biến động hiện nay, chỉ có một con đường duy nhất để tiếp tục tiến lên phía trước, tiến một cách bền vững và đột phá, đó là nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số. Để dựa trên sức mạnh của công nghệ số, sức mạnh của thời đại, Rạng Đông đã chuyển đổi từ một doanh nghiệp sản xuất truyền thống tiền Internet trở thành công ty công nghệ cao, công ty công nghệ số.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng Rạng Đông là điển hình về doanh nghiệp chủ động thực hiện chuyển đổi số và là điển hình về tìm tòi những vấn đề, con đường để thực hiện chuyển đổi số một cách thành công.

Thông qua câu chuyện của mình, Rạng Đông cũng đã thể hiện đây là điển hình cho ý chí tự lực, tự cường, để thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam đã xác định trong Nghị quyết số 52-NQ/TW Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh và xây dựng xã hội số.

“Trong 4 năm chuyển đổi số, Rạng Đông đã có những đóng góp rất cụ thể, thiết thực. Chúng tôi cho rằng đây là điển hình thực sự của các doanh nghiệp chuyển đổi số bước đầu thành công, đi vào thực chất, tránh việc chuyển đổi số phong trào”, ông Nguyễn Đức Hiển nói.

Mặc dù chuyển đổi số là yêu cầu bức thiết đối với các doanh nghiệp nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng tìm được phương cách hiệu quả. Với nhiều sáng kiến trong đổi mới, sáng tạo, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có thể xem là một mô hình thành công đáng để các doanh nghiệp khác tham khảo, học hỏi và nhân rộng.