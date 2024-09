Chung cư trung tâm Hà Nội tiệm cận 150 triệu đồng/m2, giống Sài Gòn 2 năm trước

Chung cư mở bán mới thiết lập mức giá 135 triệu đồng/m2

Trong nửa đầu năm 2024, thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, sự phục hồi không đồng đều giữa các phân khúc và khu vực. Đáng chú ý, phân khúc chung cư cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ nhất. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng tìm kiếm và giao dịch bất động sản chung cư đã tăng đáng kể, cùng với sự cải thiện rõ rệt trong doanh số bán hàng qua từng quý.

Theo nghiên cứu thị trường của Indochina Capital, tại Hà Nội, phân khúc căn hộ chung cư ghi nhận gần 10.400 giao dịch trong nửa đầu năm 2024, tăng 101% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua tổng số giao dịch của cả năm 2023.

Tuy nhiên, những yếu tố như gia tăng dân số tự nhiên, tốc độ đô thị hóa cao, và nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá bán căn hộ tại Hà Nội lên một mức cao mới. Nhu cầu mua bán chủ yếu tập trung vào phân khúc trung cấp và cao cấp, đặc biệt tại các khu đô thị ở phía Đông và Tây thành phố.

Đơn vị này cho biết, tổng nguồn cung sơ cấp trong quý II đạt 10.317 căn, giảm 20% so với quý trước và 49% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, lượng cung mới chỉ đạt 2.697 căn, giảm 34% so với quý trước và 24% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, căn hộ trung cấp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 98%, trong khi phân khúc cao cấp chỉ chiếm 2%.

Đáng chú ý, giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục tăng mạnh, với mức trung bình đạt 65 triệu đồng/m2, tăng 10% so với quý trước và 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi phân khúc cao cấp ghi nhận mức tăng giá đáng kể với mức trung bình 112 triệu đồng/m2, tăng 11% so với quý trước và 17% so với cùng kỳ năm trước.

"Trong quý II/2024, số lượng căn hộ bán ra đạt 5.085 căn, giảm 4% so với quý trước nhưng tăng 104% so với cùng kỳ năm trước.

Phân khúc căn hộ trung cấp tiếp tục chiếm ưu thế với 96% tổng số căn hộ bán ra, trong khi phân khúc cao cấp và bình dân chiếm tỷ trọng nhỏ", báo cáo Indochina Capital cho hay.

Sau một thời gian dài vắng bóng nguồn cung mới, tại khu vực nội đô Hà Nội vừa xuất hiện dự án căn hộ hạng sang tại Láng Hạ, quận Ba Đình có tên thương mại The Nelson Private Residences của chủ đầu tư Tập đoàn HD Mon. Dự án này được TP.Hà Nội phê duyệt vào kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2024 hồi đầu năm.

Đại diện của chủ đầu tư cho biết, dự án này có giá khởi điểm từ 5.490 USD (tương đương khoảng 135 triệu đồng/m2). Đây là một trong những dự án căn hộ có giá chào bán mới cao nhất trên thị trường Hà Nội từ trước đến nay.

Dự án này có quy mô 27 tầng, diện tích 80-105m2 từ 2-3 phòng ngủ. Như vậy, với mức giá trên, căn hộ diện tích nhỏ nhất tại dự án sẽ có giá khoảng 10,8 tỷ đồng.

Khảo sát của VietTimes tại thị trường căn hộ cao cấp chuyển nhượng nội đô Hà Nội cho thấy, mức giá hiện nay đều vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2. Đơn cử, tại dự án chung cư cao cấp H9CT1 nằm trong khu Starlake Tây Hồ vào thời điểm mở bán năm 2019 có giá gây sốt lên tới 60-70 triệu đồng/m2. Thế nhưng, trên thị trường thứ cấp hiện tại, được chào bán với giá 125 - 146 triệu đồng/m2.

Tương tự, dự án cao cấp Han Jardin (khu Ngoại giao đoàn) thời điểm mở bán 2023, dự án có mức giá 65 - 95 triệu đồng/m2, tuy nhiên hiện mức giá chuyển nhượng đã lên 80 - 120 triệu đồng/m2.

Một dự án khác cao cấp khác như Heritage West Lake, trên thị trường sơ cấp, giá bán của chủ đầu tư thời điểm mở bán đối với sản phẩm duplex rơi vào khoảng 192 triệu đồng/m2, đến nay đã các mốc 220 - 260 triệu đồng/m2. Cách đó không xa, một dự án cao cấp khác là Endless Skyline West Lake của chủ đầu tư Phenikaa cũng đang được rao bán mức giá dao động 87 - 110 triệu đồng/m2.

Thị trường căn hộ cao cấp nội đô Hà Nội đều có mức giá vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2. Ảnh: Lệ Chi

Hay như dự án căn hộ D’.Palais de Louis (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy) một thời của Tân Hoàng Minh vừa đổi tên dự án thành Hanoi Signature, chủ đầu tư mới là Ramond Holdings đã công bố giá bán căn hộ thấp nhất 97 triệu đồng/m2, cao nhất 219 triệu đồng/m2.

Các dự án ở khu vực phía Tây Hà Nội vừa mở bán cũng thiết lập bảng giá mới như Lumi Hà Nội từ 70 - 90 triệu đồng/m2, The Canopy Residences khoảng 60 - 100 triệu đồng/m2, The Solar Park cũng dao động trên dưới 80 triệu/m2.

Tiệm cận mức giá 150 triệu/m2, giống Sài Gòn 2 năm trước

Trao đổi với VietTimes, ông Lê Đình Chung, CEO SGO Homes, nhìn nhận giá chung cư sẽ có chiều hướng tăng. Điển hình như các dự án mở bán mới gần đây đều ghi nhận tăng so với giai đoạn trước và đầu năm. Ông tin rằng xu hướng này sẽ tăng trong năm nay và cả năm sau, bởi bản chất trong ngắn hạn, nguồn cung Hà Nội không có gì thay đổi.

CEO SGO Homes cho biết, bức tranh giá chung cư Hà Nội hiện tại dao động 50 - 100 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá chung cư nội đô bắt đầu tiệm cận đến mức 150 triệu đồng/m2, giống Sài Gòn cách đây vài năm.

Trong báo cáo về thị trường bất động sản TP.HCM và Hà Nội quý II/2024, CBRE Việt Nam nhận định mặt bằng giá bán chung cư tại Hà Nội đang ngày càng tiệm cận mức giá ghi nhận được tại TP.HCM ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Tại thị trường sơ cấp, giá bán trung bình chung cư Hà Nội đạt xấp xỉ 60 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), chỉ thấp hơn 3 triệu đồng so với mức giá trung bình hiện tại của TP.HCM.

So với quý trước, giá bán đã tăng 6,5% và tăng gần 25% theo năm. Nguồn cung mới phân khúc cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, cùng với sự hiện diện mạnh mẽ hơn của các chủ đầu tư phía Nam khiến mặt bằng giá sơ cấp chung cư tại Hà Nội giữ ở mức cao.

Bên cạnh đó, quỹ căn hoàn thiện và bàn giao trong 1-2 năm trở lại mới chỉ đạt khoảng 15.000-20.000 căn, chưa thực sự dồi dào nếu so với giai đoạn 2019-2020 khi quỹ căn bàn giao lên tới 30.000-40.000 căn một năm, trong khi nhu cầu về nhà ở không ngừng tăng, cũng góp phần thúc đẩy giá bán sơ cấp tiếp tục tăng cao hơn.

Nhận định của CBRE Việt Nam về giá chung cư Hà Nội cũng tương đồng với báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm do kênh Batdongsan công bố.

Đơn vị nghiên cứu này cho biết nửa đầu năm 2024, chung cư Hà Nội là mảng sôi động nhất trên thị trường. Nhu cầu tìm mua chung cư Hà Nội đạt đỉnh vào tháng 3, tăng gần 60% so với cuối năm 2023.

Kênh này cho biết thêm giá rao bán chung cư Hà Nội vào tháng 5 đã ngang ngửa TP.HCM, đạt 50 triệu đồng/m2. Chung cư hiện vẫn là loại hình có thanh khoản tốt nhất thị trường, 48% môi giới tham gia khảo sát nhận định chung cư đang ở trong giai đoạn tăng trưởng mạnh.