Kinh tế tăng trưởng, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam vẫn nói lý do khiến nhiều mục tiêu chưa đạt được

Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 tăng 7,1%

Chiều 10/1, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin tình hình KT-XH năm 2024 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trả lời báo chí.

Tại họp báo, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tình hình KT-XH năm 2024 của Quảng Nam có những chuyển biến tích cực, từ kinh tế tăng trưởng âm trong năm 2023, đến năm 2024, kinh tế địa phương đã phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 tăng 7,1% (năm 2023 âm 8,3%); quy mô nền kinh tế năm 2024 đạt gần 129 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người năm 2024 đạt hơn 84 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2023.

Bên cạnh đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 27.594 nghìn tỷ đồng, bằng 116,9% dự toán và tăng 10% so với cùng kỳ. Chi ngân sách năm 2024 đạt 20,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 96% dự toán.

Đặc biệt, năm 2024, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn đạt hơn 8 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ; vượt 6% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt khách. Du lịch tăng trưởng, doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2024 ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 21.620 tỷ đồng.

“Tuy vậy, trong năm 2024, Quảng Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn từ hậu đại dịch COVID-19 vẫn còn nặng nề; điều chuyển, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương; tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy của một số bộ phận công chức; khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn… khiến một số chỉ tiêu KT-XH của địa phương bị giảm sút, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tiếp tục chuyển đổi số, đặt mục tiêu thu ngân sách 25.000 tỷ đồng

Cũng theo ông Dũng, trong năm 2025, Quảng Nam sẽ tập trung triển khai quyết liệt chương trình chuyển đổi số, chính quyền số gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư; thúc đẩy việc đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới; trong đó, triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ công tác lập và triển khai các Quy hoạch…

Với định hướng này, UBND tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt từ 9,5-10%; tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm trên 32%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 25.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 20.800 tỷ đồng; phấn đấu số lao động có việc làm mới tăng thêm 16.000 người; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 48,3 giường/vạn dân…

“Năm 2025, Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được quan tâm… để thực hiện các mục tiêu đặt ra”, ông Dũng cho hay.