Ấn định thời điểm khắc phục hư hỏng Quốc lộ 14E đoạn qua tỉnh Quang Nam

Khắc phục tạm, đảm bảo giao thông đi lại dịp Tết

Sau phản ánh của VietTimes về tình trạng ổ voi trên tuyến Quốc lộ 14E (đoạn qua xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương, ngày 11/1, ông Võ Tá Thanh, Giám đốc điều hành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đã có thông tin phản hồi.

Ông Thanh cho biết các vị trí đọng nước, mặt đường hư hỏng như ghi nhận, phản ánh đã được đơn vị khắc phục, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện hơn.

“Trước ngày 20/1, đơn vị thi công sẽ có giải pháp xử lý thoát nước, san gạt, lu lèn êm thuận để người dân đi lại. Khi thời tiết tốt, đơn vị sẽ triển khai thi công cuốn chiếu, hoàn thiện mặt đường”, ông Thanh cam kết.

Với các vị trí trũng nước, ông Thanh cho biết sẽ có phương án thu gom về một chỗ, cho chảy vào rãnh. Sau khi hoàn thành sẽ vá lấp, lu lèn và thi công các lớp móng mặt, phục vụ thi công mặt đường.

Ông Võ Tá Thanh, Giám đốc điều hành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E trao đổi giải pháp khắc phục đọng nước trên tuyến.

Về lý do mặt đường bị đọng nước, tiến độ thi công bị chậm trễ, giám đốc điều hành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E cho rằng dù công trường đã tận dụng tối đa điều kiện thời tiết để thi công và sửa chữa để đảm bảo giao thông, nhưng đường bị hư hỏng sau 3 tháng mưa liên tục.

Nhiều khu vực hoàn thành lớp móng mặt nhưng không kịp thảm bê tông nhựa vì thời tiết mưa kéo dài, trong khi phương tiện lưu thông liên tục.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các vị trí hư hỏng, đọng nước, ổ voi đã được đơn vị thi công khắc phục cơ bản, đảm bảo phương tiện đi lại. Tuy nhiên, tại một số điểm, đoạn, hiện trường thi công vẫn ngổn ngang do chưa được thoát nước. Một số đoạn đi qua địa phận xã Bình Quý, huyện Thăng Bình có cao trình mặt đường và cao trình thoát nước chênh cao gây khó khăn cho việc đi lại.

Quý 3/2025 sẽ bàn giao toàn tuyến

Ban điều hành dự án cho biết việc có nhiều đoạn cao trình chênh cao do móng mặt đường chưa thể thi công, phải tận dụng mặt đường cũ và đắp dốc để người dân đi lại.

Lý giải, theo ban điều hành dự án, do mặt bằng giao không đầy đủ, chắp vá nên đơn vị thi công không triển khai được đồng loạt. Tiếp đó, do thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài, không thể thi công các lớp móng mặt đường và bê tông thảm mặt đường. Ngoài ra, do đội giá vật liệu từ 1,5-2 lần so với giá dự toán khiến đơn vị thi công gặp khó trong tìm kiếm nguồn vật liệu.

Dự án khởi công từ tháng 3/2023, nhưng 5 tháng sau mới có mặt bằng. Đến nay, có 90% mặt bằng được bàn giao, nhưng không liên tục gây khó khăn cho việc thi công, nhất là các đoạn qua khu dân cư. Bên cạnh đó, khi có mặt bằng thì gặp mùa mưa, đơn vị không thể thi công mặt đường khiến tình trạng hư hỏng xảy ra.

Sau phản ánh của VietTimes, tuyến QL 14E đoạn qua xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã được khắc phục, đảm bảo giao thông.

“Trong thời gian tới, các đơn vị thi công trên toàn tuyến sẽ tận dụng thời tiết thuận lợi để triển khai đồng loạt, cuốn chiếu, nỗ lực hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào quý 3/2025 theo chỉ đạo của Cục Đường bộ và UBND tỉnh Quảng Nam”, ông Thanh cho biết thêm.

Việc bàn giao mặt bằng manh mún khiến tiến độ thi công dự án bị ì ạch. (Trong ảnh, đơn vị thi công tập kết cấu kiện bê tông mương thoát nước nhưng chưa có mặt bằng để thi công)