Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long, đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 40,45 triệu cổ phiếu (10,51% vốn) về 38,45 triệu cổ phiếu (9,99% vốn) nhằm cấu trúc tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 30/9 đến ngày 29/10 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Chiếu theo giá kết phiên 24/9, lượng cổ phiếu này trị giá khoảng 84 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước đó, hai con trai của ông Quang là Nguyễn Nam và Nguyễn Hiệp đã đăng ký mua vào tổng cộng 2 triệu cổ phiếu NLG, đúng lượng cổ phiếu và nằm trong khoảng thời gian đăng ký bán ra này của cha mình. Không loại trừ khả năng, đây là một vụ sang tay cổ phiếu giữa chủ tịch và người thân.

Cụ thể, từ ngày 25/9 đến ngày 24/10, ông Nguyễn Nam, muốn mua 1 triệu cổ phiếu NLG để nâng sở hữu từ 0,18%, lên 0,44% vốn điều lệ.

Và từ ngày 26/9 đến ngày 25/10, ông Nguyễn Hiệp đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG để nâng sở hữu từ 0,35%, lên 0,61% vốn điều lệ.

Trên thị trường, cổ phiếu NLG kết phiên 24/9 với 41.900 đồng/cổ phiếu, tăng 3% trong 1 tháng, khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 1,3 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu NLG từ tháng 8 - nay (Nguồn: VPS)

Tại một diễn biến khác, Nam Long vừa thành lập 2 công ty con để nhận chuyển nhượng các khu đất thuộc dự án Khu dân cư Nam Long An Thạnh – Đô thị Vàm Cỏ Đông.

Công ty đầu tiên là Công ty TNHH Lộc An Thạnh có vốn điều lệ 128 tỷ đồng, do Nam Long làm chủ sở hữu. Công ty thứ hai là Công ty TNHH Phúc An Thạnh với vốn điều lệ 68 tỷ đồng, do Công ty TNHH Nam Long Commercial Property làm chủ sở hữu.

Khu đô thị Vàm Cỏ Đông có tên thương mại là khu đô thị tích hợp Waterpoint, được bao bọc bởi 5,8km sông Vàm Cỏ Đông. Với tổng diện tích lên đến 355ha, đây là một trong những đại đô thị đáng chú ý ở khu vực Tây Sài Gòn, đồng thời là một trong những dự án trọng điểm của Nam Long ở thời điểm hiện tại.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế nửa đầu năm 2024, Nam Long đạt 457 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế và cổ đông thiếu số đạt 67,8 tỷ đồng; lần lượt giảm 62% và 47%; chỉ hoàn thành lần lượt 7% và 13% kế hoạch năm. Mức giảm này đến từ việc công ty chỉ bàn giao số lượng ít căn hộ trong nửa đầu năm 2024.