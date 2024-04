Chênh lệch 60 triệu đồng, chọn Ford bán tải Ranger Stormtrak hay Wildtrak

VietTimes – Người dùng cần cân nhắc khi cả hai mẫu bán tải Ford Ranger không có sự khác biệt nhiều. Điểm khác nhau chủ yếu ở gói trang bị an toàn và kích thước vành, lốp xe.

Tại thị trường Việt Nam, trong phân khúc xe bán tải, Ford Ranger được mệnh danh là "ông vua doanh số" khi mẫu xe liên tiếp có doanh số bán ra vô cùng ấn tượng. Trong quý 1 năm 2024, chính Ranger là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam với 3.562 xe được bán ra, bỏ lại phía sau các đối thủ một khoảng cách rất xa khó có thể lấp đầy.

Mới đây, hãng xe này vừa cho ra mắt phiên bản nâng cấp Ford Ranger Stormtrak. Phiên bản này được kì vọng sẽ giúp Ford Ranger tiếp tục "thống trị" doanh số ở thị trường Việt Nam.

Theo công bố từ phía nhà sản xuất, mẫu xe Ford Ranger Stormtrak sẽ có mức giá 1,039 tỷ đồng. Trong khi đó, mẫu xe Ford Ranger Wildtrak phân phối với mức giá 979 triệu đồng.

Về kích thước

Xét về kích thước tổng thể có thể thấy cả hai mẫu xe Ford Ranger Stormtrak và Ford Ranger Wildtrak không có quá nhiều điểm khác biệt. Sự khác biệt sẽ nằm ở chiều cao của cả hai mẫu xe, trong khi Ford Ranger Wildtrak có chiều cao 1.884 mm thì mẫu xe Ford Ranger Wildtrak sẽ có chiều cao thấp hơn 9 mm.

Các thông số khác như chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm giữa 2 mẫu xe là như nhau với thông số lần lượt là 3.270 mm và 235 mm.

Thiết kế ngoại thất

Thiết kế ngoại thất của cả hai phiên bản Stormtrak và Wildtrak không có quá nhiều khá biệt, sự khác biệt nằm ở kích thước vành xe và kích thước lốp xe. Phiên bản Stormtrak sử dụng vành 20 inch với kích thước lốp 255/55. Trong khi đó, Ranger Wildtrak sử dụng vành kích thước 18 inch với kích thước lốp 255/65.

Ngoại thất phiên bản Stormtrak dễ dàng nhận thấy sự khác biệt ở vành xe 20 inch, kết hợp điểm nhấn pha chút sơn màu đỏ cùng kích thước lốp 255/55.

Không gian nội thất

Nhìn bảng so sánh có thể thấy rõ, giữa 2 phiên bản không có sự khác nhau nhiều. Ngoài hệ thống thanh giá nóc thể thao và cần số điện tử được trang bị cho phiên bản Stormtrak.

Các tính năng như hệ thống âm thanh, giải trí, điều hoà, ghế chỉnh điện, gương chống chói tự động, màn hình giải trí... đều được trang bị đầy đủ cho cả 2 phiên bản Stormtrak và Wildtrak.

Động cơ của xe

Cả hai phiên bản Ranger Stormtrak và Wildtrak hoàn toàn giống nhau khi đều sử dụng chung khối động cơ 2.0L i4 TDCi, Bi-Turbo cho công suất 207 mã lực với mô-men xoắn 500 Nm. Kết hợp với đó là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động hai cầu chủ động.

Trang bị an toàn

Về trang bị an toàn, đa phần cả hai mẫu xe đều được trang bị các tính năng an toàn cơ bản. Tuy nhiên, chỉ có Ford Ranger Stormtrak được trang bị camera 360 độ và Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, trong khi Ford Ranger Wildtrak không được trang bị gói an toàn này. Ngoài ra, Ford Ranger Stormtrak cũng được trang bị cảnh báo điểm mù.

Hệ thống camera 360 độ được trang bị cho phiên bản Stormtrak, vị trí camera được gắn phía trước, sau và hai bên gương chiếu hậu của xe.

Bên cạnh đó, cụm phanh sau của phiên bản nâng cấp Stormtrak được trang bị hệ thống phanh đĩa thay vì chỉ là phanh tang trống nằm ở phiên bản Wildtrak.

Lời kết

Với mức giá chênh lệch khoảng 60 triệu đồng, sự khác biệt giữa phiên bản Ford Ranger Stormtrak và phiên bản Wildtrak không nhiều. Tuy nhiên, ở phiên bản cao cấp Stormtrak sẽ có những điểm hơn nằm ở gói trang bị an toàn và kích thước vành, lốp xe.

Ngoài ra, phiên bản Stormtrak sẽ được trang bị hàng loạt tính năng an toàn bao gồm Kiểm soát hành trình thích ứng, Camera 360, Cảnh báo điểm mù,...

Trước khi đưa ra chọn lựa cuối cùng, lời khuyên được đưa ra khách hàng hãy đến trực tiếp các đại lý/nhà phân phối để tham khảo kỹ hơn, lái thử xe để trải nghiệm thực tế rồi hãy quyết định đưa ra quyết đinh sao cho phù hợp nhất với gia đình mình.