Đài Khí tượng thủy văn cảnh báo hôm nay, 13/11, Đà Nẵng có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi.

Trước tình hình này, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn TP nghỉ học hôm nay. Riêng với các trường đại học tư thục, sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, để chủ động, quyết định việc đi học của sinh viên.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, kiểm tra và có biện pháp phòng, chống thiên tai, bão lụt; thường xuyên theo dõi thông tin, diễn biến tình hình mưa lớn trên địa bàn và chủ động ứng phó an toàn, giảm thiếu thiệt hại do mưa lớn.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện chỉ đạo của UBND TP về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa lũ, ngập lụt và ngập úng đô thị, sẵn sàng triển khai các phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo báo cáo nhanh từ trung tâm điều hành thông minh IOC Đà Nẵng, từ 5h-6h sáng 13/11, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận mưa rất to tại khu vực Hoà Vang, Ngũ Hành Sơn. Lượng mưa ghi nhận trong 1 giờ qua, cao nhất 78,8 mm (Đập Hà Thanh), Trung tâm GD-DN 05 06 (76 mm), Hoà Phước (69,4 mm), Hoà Quý (35.4 mm) ,Hoà Hải (33 mm).

Dự báo từ sáng nay (13/11) đến chiều ngày 14/11, tại TP Đà Nẵng sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo từ chiều tối ngày 14/11 đến ngày 17/11, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm.