Cảnh báo mưa lớn kéo dài từ 250-450mm, Đà Nẵng và Quảng Nam có nguy cơ ngập lụt trên diện rộng

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Trung Trung bộ, mưa lớn kèm theo nguy cơ ngập trên diện rộng ở khu vực thấp trũng và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

Dự báo từ gần sáng ngày mai (13/11) đến chiều ngày 14/11, tại TP Đà Nẵng sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Cảnh báo từ chiều tối ngày 14/11 đến ngày 17/11, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm.

Trước dự báo trên, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch UBND các quận huyện thực hiện chỉ đạo của UBND TP về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa lũ, ngập lụt và ngập úng đô thị, sẵn sàng triển khai các phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã phát văn bản cảnh báo tình hình mưa lớn trên địa bàn.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Nam, từ tối nay (12/11) đến 16h ngày 14/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở các khu vực vùng núi dao động từ 70 - 120mm, có nơi trên 150mm.

Người dân Quảng Nam chèo thuyền sau cơn mưa lớn kéo dài vào tháng 10/2023

Cảnh báo từ ngày 14/11 đến ngày 17/11 các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 250 - 350mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1-2.

Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, UBND tỉnh Quảng Nam cảnh báo tình trạng mưa lớn sẽ gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông suối và gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư; đồng thời, yêu cầu các cơ quan, ban ngành trên toàn tỉnh theo dõi sát tình hình diễn biến mưa lũ để có phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.