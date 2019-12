“Bóng” MIKGroup sau thương vụ trái phiếu của một doanh nghiệp mua bán nợ

Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy (Mua bán nợ Galaxy) gần đây đã công bố thông tin về đợt phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.



Số trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định ở mức 11%/năm, được phát hành thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán VPS (VPS).

Bản công bố thông tin của Mua bán nợ Galaxy cho hay, doanh nghiệp đã phát hành được 437 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư tổ chức (chưa rõ danh tính). Thời gian phát hành diễn ra vào ngày 23/12/2019. Tổ chức quản lý tài khoản là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu kể trên là “quyền đòi nợ và quyền tài sản phát sinh từ khoản vay có giá trị 750 tỷ VND của bên thứ ba” cùng các tài sản khác hoặc biện pháp bảo đảm khác.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, công ty Mua bán nợ Galaxy được thành lập từ tháng 7/2016, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động mua bán nợ.

Khi mới thành lập, công ty đăng ký quy mô vốn điều lệ ở mức 100 tỷ đồng, phần vốn góp chia đều cho hai cổ đông sáng lập là ông Hoàng Thế Cường (sinh năm 1977) và ông Lương Văn Lắm (sinh năm 1979).

Sau một thời gian hoạt động, Mua bán nợ Galaxy chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Công ty TNHH Galaxy Holding (Galaxy Holding). Tuy nhiên, ông Hoàng Thế Cường và Lương Văn Lắm vẫn giữ được tầm ảnh hưởng tại Mua bán nợ Galaxy khi thay phiên nhau nắm giữ 51% vốn điều lệ của Galaxy Holding.

Tới đầu tháng 3/2019, toàn bộ số cổ phần của Galaxy Holding do hai nữ cổ đông nắm giữ là bà Phan Thị Hiền Hà và Nguyễn Thị Huyền Trang. Trong đó, bà Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 1989) nắm giữ 51% vốn điều lệ và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc của Galaxy Holdings. Ngoài ra, bà Trang cũng trở thành Chủ tịch kiêm người đại diện của Mua bán nợ Galaxy.

Mối liên hệ với MIKGroup

Theo tìm hiểu của VietTimes, các ông Hoàng Thế Cường và Lương Văn Lắm còn là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp khác, tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Nổi bật trong số đó là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế HTC (HTC Corp).

Trên website của HTC Corp, doanh nghiệp này cho biết ông Hoàng Thế Cường đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Thành viên, được đào tạo chuyên sâu về Luật tại nước ngoài, có bằng thạc sỹ, là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và hợp đồng thương mại, sáp nhập và mua bán công ty.

Ông Hoàng Thế Cường - Chủ tịch Hội đồng Thành viên HTC Corp (Ảnh: htccorp.vn)

Trong khi đó, ông Lương Văn Lắm đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc HTC Corp, chuyên sâu về lĩnh vực tư vấn đầu tư và hợp đồng thương mại, các vấn đề liên quan đế hoạt động và quản trị doanh nghiệp.



Ông Lương Văn Lắm còn được giới thiệu đang giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội tư vấn, xúc tiến Đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài và có 11 năm kinh nghiệm là giảng viên bộ môn Luật Dân Sự (tại Đại học Luật Tp. HCM).

Bên cạnh đó, theo giới thiệu của HTC Corp, công ty từng tham gia thực hiện thủ tục pháp lý, tổ chức thi công dự án The Water Front Saigon, có quan hệ đối tác chiến lược với VPBank, Saigon Capital và Tập đoàn MIKGroup.

Mối liên hệ giữa HTC Corp và MIKGroup có lẽ còn bền chặt hơn thế.

Bởi lẽ, theo dữ liệu của VietTimes, ông Hoàng Thế Cường từng là chủ của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản An Thịnh Lộc (An Thịnh Lộc). Hồi cuối năm 2016, An Thịnh Lộc tham gia góp 629,8 tỷ đồng, tương đương với 31,49% vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn MIKGroup Việt Nam - doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn MIKGroup.

Tới năm 2018, ông Cường thực hiện “chuyển nhượng” An Thịnh Lộc cho ông Đặng Nam Phong (sinh năm 1968). Ông Đặng Nam Phong là người đại diện của Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside và nhiều doanh nghiệp khác có liên quan tới Tập đoàn MIKGroup.

Ở một thương vụ khác, năm 2017, ông Hoàng Thế Cường, cùng ông Lương Văn Lắm và ông Nguyễn Đình Quyết tham gia thâu tóm bộ số cổ phần tại CTCP Quản lý Quỹ Sài Gòn (Saigon Capital).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của VietTimes, nhiều khả năng ông Hoàng Thế Cường và ông Lương Văn Lắm đã chuyển nhượng 95% cổ phần của Saigon Capital cho hai cá nhân khác là bà Trần Thị Thu Trang và ông Dương Thành Trung.

Sau khi đổi chủ, tới tháng 8/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Saigon Capital đã thông qua việc đổi tên công ty thành CTCP Quản lý Quỹ VPS (VPS Capital - viết tắt: VPSF). Một trong những nguyên nhân được cho biết là vì công ty thay đổi trụ sở ra ngoài Hà Nội./.