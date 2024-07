Bệnh viện Bạch Mai: Từ 1/8 sẽ khám bệnh đến 21h, khám bảo hiểm y tế cả thứ 7, Chủ nhật

Từ 1/8, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tăng giờ khám đến 21h hàng ngày

Tăng thời gian khám bệnh đến 21h

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - số người đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai ngày càng tăng, có hôm tới 10.000 người. Vì thế, mở rộng khung giờ khám là giải pháp then chốt nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc cục bộ, xếp hàng chờ đợi của người dân.

Theo ông Cơ, từ 1/8, Bệnh viện sẽ khám bệnh thêm khung giờ từ 17h- 21h tất cả các ngày trong tuần. Bệnh viện còn triển khai khám, chữa bệnh cho người bệnh có và không có thẻ bảo hiểm y tế vào cả ngày thứ 7 và Chủ nhật. Đặc biệt, giá khám không thay đổi.

Để thực hiện giải pháp này, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục bố trí cán bộ nhân viên đi làm theo ca, đi làm sớm và tiếp đón người bệnh từ 5h sáng, cùng nhiều khung giờ khám khác nhau.

Về việc đặt lịch khám để phân luồng bệnh nhân, PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ: Người dân chưa có thói quen đặt lịch khám trước như ở nước ngoài, nên gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số thời điểm. Hiện tại, người dân chủ yếu đi khám vào buổi sáng, số lượng khám buổi chiều rất ít. Do vậy, nếu người dân đăng ký khám trước sẽ giúp phân bố đều thời gian và nhân lực trong ngày, bệnh nhân không phải chờ đợi, bác sĩ sẽ có thời gian khám kỹ hơn cho bệnh nhân.

Bệnh viện khuyến cáo người dân đặt lịch khám qua Tổng đài và đăng ký khám vào buổi chiều hoặc ngày cuối tuần, để tránh tình trạng quá tải vào buổi sáng như hiện nay.

Tăng giờ khám sẽ thuận lợi cho người dân trong lựa chọn giờ để khám bệnh

Chuyển đổi số: Không in phim, không giấy tờ

Ông Cơ cho biết thêm, với thế mạnh về chất lượng dịch vụ tốt, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, Bệnh viện còn đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, lắp đặt điều hòa, hệ thống quạt phun sương, lắp đặt cây nước nóng lạnh… để phục vụ người bệnh được tốt nhất.

Với sự thay đổi của Luật đấu thầu và các văn bản liên quan, Bệnh viện Bạch Mai đã mua sắm được nhiều trang thiết bị hiện đại, tổng trị giá trên 200 tỉ đồng. Do có 7 máy chụp cộng hưởng từ cùng lúc hoạt động, bệnh nhân được chụp trong ngày mà không phải đợi chờ. Bộ phận chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sẽ ưu tiên cho bệnh nhân ngoại trú buổi sáng; còn buổi chiều và tối dành cho bệnh nhân nội trú.

Sự thay đổi này sẽ giúp cho hầu hết bệnh nhân đến từ các tỉnh đến khám và có kết quả trong ngày để về, mà không phải chầu chực, thuê chỗ ở qua đêm để chờ kết quả nữa.

Việc triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ giúp người bệnh có thể đăng ký khám chữa bệnh qua đường dây nóng, online, qua App… Hiện mỗi ngày có 2.000 - 2.500 người đăng ký khám qua các hình thức này.

Việc này giúp người bệnh không phải chờ đợi lâu, bác sĩ không bị quá tải nên có thời gian khám bệnh, tư vấn cho bệnh nhân.

Hiện Bạch Mai là 1 trong 5 bệnh viện trên cả nước đã hoàn thành chuyển đổi 99% dữ liệu đầu ra. Vì thế, trước đây bệnh viện có hàng chục phần mềm khác nhau, nên không tương thích, tích hợp thì đến nay đã được chuẩn hóa, giúp Bệnh viện quản lý hiệu quả, công khai, minh mạch.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin thêm: Từ ngày 8/7, Bệnh viện Bạch Mai đã không in giấy các chỉ định liên quan đến chụp, chiếu và từ tháng 8/2024 sẽ không in phim chụp nữa. Riêng việc không in phim đã tiết kiệm cho Bệnh viện và người bệnh khoảng 30 tỉ đồng/năm, còn góp phần đảm bảo môi trường.

Từ tháng 8/2024, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai thí điểm bệnh án điện tử, chuẩn bị cho việc triển khai toàn bệnh viện. Bệnh án điện tử sẽ giúp liên thông dữ liệu của người bệnh giữa các khoa phòng, để bác sĩ theo dõi được toàn bộ quá trình điều trị của người bệnh, từ đó đưa ra kế hoạch điều trị tiếp theo, đồng thời, chủ động được chi phí, đơn thuốc của từng bệnh nhân.

Bệnh án điện tử cũng giúp người bệnh chủ động biết được quá trình điều trị của mình, không còn phải lo chữ bác sĩ xấu, không đọc được nữa. Tới đây, bệnh nhân được cung cấp code và bệnh viện hoàn toàn không dùng giấy tờ trong khám, chữa bệnh nữa.