BCG Land trước ngày “lên sàn”

CTCP BCG Land (BCG Land) – thành viên của CTCP Bamboo Capital (Mã CK: BCG) – vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm năm 2023 với doanh thu thuần đạt 353,4 tỉ đồng, giảm 41,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của BCG Land đạt 323,3 tỉ đồng, giảm 66,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do không ghi nhận lãi từ chuyển nhượng vốn (cùng kỳ năm ngoái, hoạt động này mang về cho BCG Land khoản lãi 589,7 tỉ đồng).

Trừ đi các chi phí khác và thuế, BCG báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2023 ở mức 125,7 tỉ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho công ty mẹ đạt 99,1 tỉ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của BCG Land đạt 13.312,5 tỉ đồng, tăng 15,1% so với đầu năm.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn chiếm 52,9%, đạt 7.048,7 tỉ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu từ BCC (hợp đồng hợp tác kinh doanh – PV) với giá trị 5.605 tỉ đồng.

Nổi bật nhất trong các khoản phải từ BCC của BCG Land là khoản phải thu 1.278,4 tỉ đồng đối với CTCP Đầu tư và Dịch vụ Orchid; 441,5 tỉ đồng với CTCP Plus Investment; 720 tỉ đồng với CTCP Dịch vụ Chi Thủy; 830 tỉ đồng với CTCP White Magnolia...

Tính đến cuối tháng 6/2023, số dư hàng tồn kho của BCG Land đạt 3.569,2 tỉ đồng, tăng 42% so với đầu năm, chủ yếu bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Malibu Hội An (1.615 tỉ đồng) và dự án Hội An D’Or (1.104,5 tỉ đồng).

Được biết, chủ đầu tư dự án Khu nghỉ mát Hội An D’Or là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp (Cồn Bắp). Tháng 3/2023, BCG Land đã chi 42 tỉ đồng mua 2% vốn góp tại Cồn Bắp, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên mức 50,1% vốn điều lệ.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối quý 2/2023, nợ phải trả của BCG Land đạt 7.406,7 tỉ đồng, tăng 17,1% so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 3.185,1 tỉ đồng, chiếm 23,9% tổng nguồn vốn.

Đáng chú ý, số dư người mua trả tiền trước của BCG Land tăng 86,7% so với đầu năm lên mức 1.716,1 tỉ đồng. Khoản tiền này sẽ được ghi nhận là doanh thu khi công ty hoàn thành và bàn giao các bất động sản cho khách hàng.

Như VietTimes từng đề cập, BCG Land được thành lập từ năm 2018 với vốn điều lệ 600 tỉ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, khu đô thị, nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp.

Trong năm 2022, công ty này đã thực hiện hai đợt tăng vốn điều lệ, lần lượt từ mức 2.000 tỉ đồng lên 2.700 tỉ đồng vào tháng 3 và lên mức 4.600 tỉ đồng vào tháng 4 thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Hiện tại, BCG Land có hai cổ đông lớn là BCG (sở hữu 285,6 triệu cổ phiếu, chiếm 62,1% vốn điều lệ) và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi – Mã CK: TCD) - một thành viên khác của BCG - với tỷ lệ sở hữu 9,43% vốn điều lệ.

Ít tuần trước, BCG Land đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với mã chứng khoán là BCR. Đây là bước đệm lớn trong tiến trình đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán của công ty này.

Trong năm 2023, BCG Land có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 8.600 tỉ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi 2.500 tỉ đồng nợ vay trái phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu./.