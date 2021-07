Bao giờ thì “Bóng đá về nhà”?

Cách đây 25 năm, khi Anh là chủ nhà của Euro 1996, bộ đôi danh hài Frank Sinner - David Baddiel và ban nhạc The Lightning Seeds sáng tác đã cất cao bài hát "Three Lions" tức “Tam Sư”. Nước Anh tuyên bố “Bóng đá đang trở về nhà” bằng điệp khúc “It's coming home, it's coming home. It's coming, Football's coming home”. 30 năm sau chức vô địch World Cup 1966, người Anh hào hứng, nhấn mạnh từ “home” (nhà) ở đây vì luôn tự nhận rằng họ khai sinh ra bóng đá và sẽ vô địch.

Định mệnh oan nghiệt

Ý nghĩa bài hát thì tự hào, lời dễ nhớ, giai điệu bắt tai cộng thêm dàn hảo thủ đẳng cấp thế giới như thủ môn David Seaman, trung vệ Tony Adams, Stuart Pearce, Paul Gascoigne, Paul Ince, Alan Shearer khiến người Anh càng có lý do để mơ về chức vô địch. Khi đó, Gascoigne là ngôi sao sáng nhất tuyển Anh ở Euro 1996 mà bất cứ HLV nào cũng muốn.

Đội tuyển Anh đã nhấn chìm Hà Lan với tỷ số 4-1 và vượt qua Tây Ban Nha tại tứ kết bằng sút luân lưu. Đang đứng trước thiên đường thì họ bỗng ngã xuống địa ngục khi Gareth Southgate đã thất bại trong pha luân lưu định mệnh trước khi Andreas Möller giúp đội tuyển Đức lấy đi tấm vé vào chung kết.

25 năm sau ngày thất bại trước tuyển Đức, nước Anh “gián tiếp” là chủ nhà của Euro 2020. Giai điệu bài hát “Bóng đá đang trở về nhà” lại cất vang khắp đường phố Anh và cả trên khán đài sân Wembley. Tội đồ Southgate - người đã khiến bóng đá không được về nhà năm 96 - nay là HLV trưởng của tuyển Anh. Phil Foden muốn chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách kêu gọi cả đội xuống tóc từ ý tưởng mái tóc bạch kim của đàn anh Paul Gascoigne.

"25 năm trước tôi sút hỏng luân lưu và các bạn hãy thay tôi làm lại điều này", Southgate đã nói thế trước giờ thi đấu. Trong trận chung kết với người Ý thậm chí đội tuyển Anh mở tỷ số rất sớm. Nhưng dường như Chúa luôn bắt đội tuyển Anh phải thể hiện bản lĩnh trên chấm penalty mới được sờ lên chiếc Cúp vô địch đề sau đó đưa “bóng đá về nhà”.

Nhưng định mệnh lại ngoảnh mặt đi để 2 pha "thay người để đá penalty" của Southgate đều thất bại. Ở lượt sút quyết định, không hiểu sao HLV Southgate còn để Saka, cầu thủ 19 tuổi thực hiện. Và cũng như năm 96, tuyển Anh lại trắng tay sau loạt sút luân lưu mà chính Southgate phải đứng ra nhận trách nhiệm.

18 tháng chờ đợi

Thật tình thì Southgate không tồi nhưng Roberto Mancini thì quá xuất sắc, nhìn cái cách thay người thì thấy rõ. Các cầu thủ Ý lại quá kinh nghiệm, họ biết chia trận đấu thành những mảnh nhỏ bằng các pha phạm lỗi. Họ bảo ban nhau canh từng mét vuông sân cỏ trên sân Wembley huyền thoại, điều mà các cầu thủ trẻ Anh chưa đủ cả bản lĩnh, kinh nghiệm.

Người Ý đã lên ngôi vô địch Euro 2020 với hành trình 34 trận bất bại, ghi được 87 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 11 bàn.

Nhưng người Anh cũng chẳng có gì phải buồn, họ vẫn có quyền hy vọng sẽ cất cao giai điệu bài hát “It's coming home, it's coming home. It's coming, Football's coming home” tại Qatar 2022. HLV Southgate đã 2 lần nếm mùi cay đắng, chẳng lý gì “quá tam ba bận” lần nữa tại World Cup 2022.

Với tuổi đời trung bình chỉ 25,2 đội tuyển Anh đang sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng bậc nhất châu Âu, tại sao không mơ về ngày “bóng đá sẽ về nhà”. Đã mất 55 năm chờ đợi thì 18 tháng nữa có là bao, hãy chờ!