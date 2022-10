Bac A Bank báo lãi 570 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – Mã CK: BAB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 với tổng thu nhập hoạt động đạt 773,5 tỉ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 636,7 tỉ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 2,4 lần so với cùng kỳ, đạt 23,6 tỉ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 1,84 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lỗ 2,85 tỉ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong kỳ của BAB mang về 24,3 tỉ đồng, giảm 74,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 82,4 tỉ đồng; lãi từ góp vốn, mua cổ phần đạt 4,5 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động quý 3/2022 của BAB đạt 465,7 tỉ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi phí nhân viên tăng mạnh 59,2%, từ mức 194,5 tỉ đồng lên 309,8 tỉ đồng.

Kết thúc quý 3/2022, lợi nhuận sau thuế của BAB đạt 228,1 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, nhà băng này báo lãi sau thuế 572,8 tỉ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trên bảng cân đối, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của BAB đạt 124.092,6 tỉ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng này tăng 9,3% lên 92.465,3 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm từ 0,77% xuống còn 0,58%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 190%.

Về phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của BAB đạt 95.698,6 tỉ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng hơn gấp đôi so với đầu năm lên 6.519,3 tỉ đồng, chiếm 6,8% tổng tiền gửi của khách hàng./.