Ảnh: Đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia dành cho Lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An

Tết Nguyên tiêu là một trong những lễ hội quan trọng, có từ lâu đời ở Hội An. Theo thời gian, các tập tục, lễ nghi trong Tết Nguyên Tiêu ở Hội An không ngừng được vun đắp, trở thành một phần không thể tách rời của Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - nhấn mạnh giá trị đặc trưng của Tết Nguyên tiêu ở Hội An là kết quả của quá trình giao thoa văn hóa giữa các nền văn hóa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa tại thương cảng quốc tế Hội An. Tết Nguyên tiêu ở Hội An bao đời nay không chỉ riêng cộng đồng người Việt mà cả cộng đồng người Hoa cùng tổ chức các nghi thức tế lễ, các sinh hoạt vui chơi giải trí cộng đồng trong dịp này, tạo thành một lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng đặc trưng của cộng đồng cư dân Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An - cho rằng việc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia sẽ sẽ giúp cho Tết Nguyên tiêu ở Hội An phát triển, đáp ứng nhu cầu tâm linh - tín ngưỡng, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của các tầng lớp nhân dân, đồng thời, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, đặc biệt là tính gắn kết cộng đồng của cư dân Hội An.

Cũng tại buổi lễ, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - chia sẻ: Tết Nguyên tiêu Hội An vinh dự đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận của Nhà nước đối với di sản này. Đây cũng là niềm vui, niềm tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hội An, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân - những chủ thể di sản đã đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự phong phú, đa dạng của kho tàng di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bày tỏ: “Chúng ta đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An trong niềm phấn khởi, tự hào nhưng đi cùng với đó là trọng trách to lớn đặt ra cho các cấp, các ngành từ tỉnh đến Thành phố Hội An phải quản lý, bảo tồn và phát huy tốt giá trị vốn có của di sản để những giá trị đó được lan tỏa không chỉ trong cộng đồng dân cư mà còn đến với bạn bè gần xa; góp phần xây dựng con người Hội An nhân tình thuần hậu; phục vụ các mục tiêu xây dựng thành phố theo định hướng Văn hóa - Sinh thái - Du lịch".

Bên cạnh lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia dành cho lễ hội Tết Nguyên tiêu tại Hội An, hàng ngàn du khách và người dân địa phương đã cùng diễu hành trên các phố cổ Hội An.

Một số hình ảnh tại lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia dành cho lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An diễn ra vào sáng nay, 5/2: