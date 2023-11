AI rút ngắn việc phát triển phần mềm chỉ còn 7 phút thay vì 4 tuần

Hồi tháng 7, một nhóm các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng ChatGPT có thể thiết kế một vi mạch đơn giản trong vòng chưa đầy 100 phút, theo hướng dẫn của con người được cung cấp bằng tiếng Anh.

Vào tháng 10 vừa qua, một nhóm khác – gồm các nhà khoa học và kỹ sư làm việc tại các trường đại học ở Trung Quốc và Mỹ – đã quyết định tiến thêm một bước nữa và loại bỏ gần như hoàn toàn con người ra khỏi quá trình sáng tạo.

Thay vì dựa vào một chatbot duy nhất cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi của con người, ChatDev đã tạo ra một nhóm gồm các bot dựa trên nền tảng ChatGPT 3.5, mỗi bot đảm nhận một vai trò khác nhau trong một công ty phần mềm: CEO, CTO, CPO, lập trình viên, người đánh giá code người kiểm tra code và nhà thiết kế đồ họa. Theo đó, AI cấp thấp phải nghe lệnh của AI cấp trên.

Ảnh: Vulcan Post

"Chúng tôi chỉ đưa ra yêu cầu. Nhóm AI sẽ tự thảo luận để tìm giải pháp. Cuối cùng, chúng sẽ thống nhất về ngôn ngữ lập trình, giao diện phần mềm, kết quả đầu ra, đồng thời thực hiện chỉnh sửa nếu cần", đại diện ChatDev nói.

Các kỹ sư phát hiện nhiều điểm thú vị khi quan sát hoạt động của nhóm trí tuệ nhân tạo. Ví dụ, các AI đã thống nhất loại CEO khỏi các vấn đề mang tính kỹ thuật. Nói cách khác, CEO "ảo" chỉ đưa ra thông tin ban đầu và cung cấp phản hồi tóm tắt. Các lập trình viên và nhà thiết kế AI có thể yên tâm thực hiện công việc mà không chịu nhiều tác động.

"Việc CEO không can thiệp sâu sẽ tránh xung đột trong nhóm. Điều này khác hoàn toàn với thế giới thực của chúng ta", đại diện ChatDev nói. Nhóm AI cũng tổ chức thảo luận nhằm tự đánh giá mỗi khi hoàn thiện một công đoạn của sản phẩm.

ChatDev đã giao 70 nhiệm vụ khác nhau cho nhóm AI. Kết quả, hơn 86% nhiệm vụ được thực hiện tốt, số còn lại gặp lỗi do hạn chế về API của ChatGPT. Mỗi nhiệm vụ tốn trung bình 6 phút 49 giây. Trong khi đó, nếu thay bằng con người, quá trình hoàn thành công việc với độ phức tạp tương tự sẽ mất ít nhất bốn tuần, thậm chí nhiều tháng.

Cũng theo các kỹ sư, thử nghiệm chưa lột tả hết sức mạnh của AI do sử dụng phiên bản ChatGPT cũ. Bên cạnh tiết kiệm thời gian, việc dùng AI theo nhóm còn giúp giảm chi phí, do giá mỗi phần mềm khi hoàn thiện chỉ dao động quanh một USD. Ngay cả khi tính tới các thông tin thiết lập và đầu vào cần thiết do con người cung cấp, phương pháp này vẫn có thể tiết kiệm một lượng lớn ngân sách.

Tạm biệt các lập trình viên?

Có lẽ sẽ sớm thôi, AI sẽ thay thế con người trong việc lập trình. Các nhà khoa học cũng thừa nhận rằng mặc dù kết quả đầu ra do bot tạo ra thường hoạt động tốt nhưng không phải lúc nào cũng chính xác như mong đợi (mặc dù điều đó cũng xảy ra với con người).

AI vẫn có thể thể hiện một số sai lệch nhất định và tùy thuộc vào các cài đặt khác nhau khiến kết quả đầu ra cũng có thể thay đổi. Nói cách khác, thiết lập bot chính xác là điều kiện tiên quyết để thành công.

Vì vậy, hiện tại, nhiều khả năng chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng trong việc con người và AI hợp tác thay vì sự thay thế hoàn toàn.

Theo Vulcan Post