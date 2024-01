6 xu hướng Influencer Marketing sẽ dẫn dắt thị trường quảng cáo Việt Nam năm 2024

"2024 Influencer Trends You Should Care About" là phần nội dung trong báo cáo Red Paper mà Tập đoàn Ogilvy mới phát hành. Trong báo cáo, Ogilvy nêu rõ 6 xu hướng tiếp thị sử dụng người nổi tiếng/ người có ảnh hưởng (Influencer Marketing) sẽ dẫn dắt thị trường vào năm 2024.

Tại Việt Nam, số lượng người nổi tiếng sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi đã đạt con số 1.132 người. Bên cạnh đó, những người có ít ảnh hưởng (sở hữu dưới 100.000 người theo dõi), cũng chiếm tới hơn 32.000 người..

Influencer Marketing đang trở thành công việc khó tách rời trong chiến lược xây dựng thương hiệu của mỗi doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi nhãn hàng/người quảng cáo cần có tư duy mở và táo bạo vượt khỏi các mô hình quảng cáo truyền thống trong việc củng cố mối quan hệ mật thiết với những người có ảnh hưởng (influencer, KOLs).

Nền kinh tế sáng tạo nội dung đang liên tục phát triển và không ngừng mở rộng. Trên thế giới hiện có 50 triệu nhà sáng tạo nội dung, trong đó 2 triệu người lấy công việc sáng tạo nội dung làm nguồn thu nhập chính hoặc duy nhất. 48 triệu nhà sáng tạo nội dung nghiệp dư cũng đang sẵn sàng tiếp bước và tạo ra dấu ấn riêng.

Mặc dù được dự đoán sẽ vượt mốc 500 tỉ USD vào năm 2027, nhưng 96% tiềm năng của ngành kinh tế sáng tạo vẫn chưa được khai thác.

Người ảnh hưởng và Nhà sáng tạo nội dung hiện đã và đang tạo ra dòng doanh thu chính thức cho ngành Sáng tạo Nội dung. Influencer Marketing mang đến giá trị thật thông qua người thật.

Một báo cáo khác của Statista Market Insights cho thấy tổng ngân sách cho hoạt động Influencer Marketing tại khu vực châu Á dự kiến chạm mốc 123,1 triệu USD vào năm 2027.

Đội ngũ nghiên cứu về Infuencer, KOLs của Ogilvy do ông Rahul Titus, Giám đốc ảnh hưởng toàn cầu, đã phân tích và đưa ra 6 xu hướng chủ đạo của Influencer Marketing trong năm 2024.

1. Tiếp thị bằng chính nhân viên

Nếu được hỏi nhân tố bí ẩn nào làm nên thành công của một thương hiệu, có lẽ mọi CEO và CMO đều sẽ trả lời đó chính là nhân viên. Đối với thương hiệu, nhân viên là huyết mạch, là đam mê đằng sau các giá trị cốt lõi, là trí tuệ giúp công ty không ngừng đổi mới, và là sự đảm bảo về khả năng thực hiện cam kết doanh nghiệp.

Thương hiệu giờ đây không còn phụ thuộc vào những lãnh đạo cấp cao như Jeff Bezos, Elon Musk hay Steve Jobs để phát biểu tại các buổi toạ đàm và thể hiện tầm nhìn chiến lược. Từng nhân viên trở thành phương thức quảng bá doanh nghiệp hữu hiệu, bởi họ đang tiếp xúc với những chủ đề chuyên môn quan trọng hàng ngày. Họ tương tác với những khán giả riêng, có khả năng truy cập vào một mạng lưới xã hội lớn hơn bản thân Doanh nghiệp rất nhiều lần.



89% các nhà lãnh đạo cấp cao cho rằng nhân viên, với vốn hiểu biết sâu rộng và lòng ủng hộ nhiệt thành, chính là nhóm Người ảnh hưởng mang lại giá trị to lớn cho doanh nghiệp.

Câu chuyện của Bia Sài Gòn (SABECO) là minh chứng cho xu hướng này. Công ty đã thực hiện một chiến dịch marketing gọi là "Kỳ tích phá vỡ giới hạn cùng nhau", cho phép người tiêu dùng Việt Nam được đề xuất và bình chọn hương vị bia yêu thích nhằm kết hợp với các nghệ nhân nấu bia của công ty để cùng nhau tạo ra Best of Vietnam (những nguyên liệu tốt nhất có nguồn gốc địa phương để ủ thành một loại bia quốc gia). Chiến dịch đã thu hút 13,76 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, 159 nghìn lượt thảo luận và 826 nghìn lượt tương tác.

2. Tạo ảnh hưởng bằng âm thanh

"Mua tivi, tủ lạnh, hãy đến Điện Máy Xanh” - giai điệu này khiến người nghe nhớ ngay tới đoạn quảng cáo và một thương hiệu – tất cả nhờ chuỗi âm thanh nổi bật. Âm nhạc là ngôn ngữ toàn cầu, một hình thức giao tiếp tự nhiên đầy cảm xúc và dễ chia sẻ. Dù một âm thanh không thu hút được sự yêu thích của mọi người nghe, nó vẫn có khả năng khơi gợi trò chuyện.

Slogan của Điện Máy Xanh – dù ban đầu gây khó chịu – đã nhanh chóng trở thành tài sản và nền tảng sáng tạo của thương hiệu. Vai trò của âm thanh trong quảng cáo không phải là một khái niệm mới. Sự hợp tác của thương hiệu với các ngôi sao nhạc pop hàng đầu đã khiến thương hiệu len lỏi vào dòng chảy văn hóa trong nhiều thập kỷ. Bây giờ là lúc để Người có ảnh hưởng củng cố cá tính thương hiệu thông qua âm thanh.

Tại Việt Nam, những người ảnh hưởng như Giang Ơi, Thuỳ Minh đã mang sự hiểu biết sâu rộng và sự gần gũi với khán giả từ mạng xã hội sang podcast và đã thiết lập được lượng người nghe trung thành. Một số nội dung trên podcast Have A Sip của Thuỳ Minh đạt tới trên 300,000 lượt xem trên YouTube và được đánh giá 4.9/5 sao bởi hơn 3,000 người dùng trên Spotify.

Ở mức đột oàn cầu, nền tảng dành cho âm thanh của podcast dự kiến sẽ đạt giá trị 4 tỉ USD trong hai năm tới. Đây là một không gian quan trọng nhưng còn chưa được tận dụng trong chiến lược Infuencer Marketing.

3. Người ảo được cá nhân hóa

Billie, phiên bản người ảo của siêu mẫu Kendall Jenner, được tích hợp công nghệ AI sâu rộng hơn để tương tác mang tính cá nhân hóa với người dùng. Khi tương tác với Billie, người dùng có cảm giác như tương tác với người thật hơn là tương tác thụ động với một bot.

Tại Việt Nam thì người ảo E.M do Top One Studio phát triển cũng từng đảm nhận vai trò content creator trong mảng thời trang, phong cách sống. Hồi tháng 7/2023, E.M cũng từng xuất hiện trong MV "Là em" của ca sĩ MoMo để thể hiện vai trò "nàng thơ".

Trước đó, Tóc Tiên Clear Head - phiên bản ảo dựa trên AI của ca sĩ Tóc Tiên cũng từng gây tiếng vang trên mạng xã hội cách đây 4 năm. Tóc Tiên Clear Head có ngoại hình, cá tính, cách nói chuyện giống bản gốc đến 90%. Người ảo này đón nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dùng.

4. Thể thao giúp tạo ra người ảnh hưởng

Trên thế giới, việc Olympics lần đầu tiên được phát sóng trên TikTok cùng mối quan tâm lớn của mọi người đến đời tư của các vận động viên thể thao dự kiến sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn trong năm 2024. Các vận động viên thể thao đã và tiếp tục trở thành những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Chẳng hạn như vận động viên bóng bầu dục Travis Kelce sau khi công khai hẹn hò với nữ ca sĩ nổi tiếng người Canada Taylor Swift đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi trên Instagram, đạt mốc 1,6 triệu.

Trong khi đó, tại Việt Nam, các nội dung thể thao điện tử đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Các gamer như Độ Mixi hay Cris Phan đã xây dựng được cho mình một cộng đồng người theo dõi, từ đó mở ra cơ hội hợp tác với các nhãn hàng. Chẳng hạn như Độ Mixi năm qua đã hợp tác cùng Coca-Cola để quảng bá cho thương hiệu nước tăng lực Thums Up Charged.

Các vận động viên được khán giả biết tới không chỉ nhờ sự nghiệp thể thao lừng lẫy, mà còn nhờ những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa. Những ngôi sao như Huỳnh Như, Ánh Viên đã có đóng góp tích cực cho việc xây dựng nhận thức của giới trẻ về các vấn đề xã hội và môi trường. Điều này cũng nâng tầm ảnh hưởng của những vận động viên này vượt ngoài thành tích của họ trong thể thao.

Khán giả ngày nay cũng bị thu hút bởi cuộc sống cá nhân, quan điểm, và niềm đam mê của vận động viên bên ngoài sân vận động. Một trong những ví dụ điển hình là các đám cưới hoặc các mối quan hệ cá nhân của các cầu thủ bóng đá luôn thu hút sự theo dõi lớn của người hâm mộ. Gần đây nhất, đám cưới của cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã phủ kín các phương tiện truyền thông Việt Nam trong suốt hai tuần, và thậm chí được truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Sử dụng những nhân vật thể thao nổi tiếng để tiếp th nhãn hàng là xu hướng sẽ diễn ra trong năm 2024.

5. Tiếp thị Livestream

Có một số ý kiến cho rằng hình thức tiếp thị và bán hàng qua Livestream đã trở nên thoái trào ở một số thị trường, nhưng trên thực tế, chúng ta đang chứng kiến tính năng Livestream đang hình thành xu hướng mới mà dự kiến sẽ phát triển hơn nữa trong năm 2024.

32% người dùng cho biết livestream là lý do khiến họ tham gia mua sắm trực tuyến. Livestream là cách tuyệt vời để thương hiệu kết nối với người tiêu dùng một cách chân thực và trực tiếp. Nó cho phép người tiêu dùng xem sản phẩm thực tế và tương tác với người bán. Ngoài ra, livestream do người sáng tạo dẫn dắt còn giúp thương hiệu tiếp cận và tạo kết nối mạnh mẽ hơn với nhiều người tiêu dùng.

66% thương hiệu tổng kết rằng nội dung do người sáng tạo dẫn dắt mang lại hiệu suất đầu tư cao hơn quảng cáo truyền thống. Livestream với người sáng tạo có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho các cơ hội tiếp thị trong năm 2024.

Ví dụ minh họa cho xu hướng này chính là của hãng mỹ phẩm Dove. Dove đã tiến hành thăm dò tiềm năng bán hàng, đánh giá hiệu suất của TikTok. Bên cạnh việc hợp tác với các influencers chuyên về làm đẹp trên TikTok để quảng cáo các sản phẩm độc quyền, Dove sử dụng các video có tính năng mua sắm và livestream, tạo tương tác với cộng đồng có ảnh hưởng lớn để tăng cường quảng bá sản phẩm. Đồng thời, thương hiệu đã áp dụng những chiến lược cạnh tranh và ưu đãi có hạn để tăng doanh số bán hàng. Kết quả là độ nhận diện thương hiệu đã tăng 15%, mỗi phút bán được 1 gói sản phẩm trong livestream, số lượt tương tác đạt 295 nghìn.

6. Cổ vũ lối sống xanh bền vững

Khi người tiêu dùng ngày càng ý thức về tác động của họ đối với môi trường, người ảnh hưởng càng trở thành nhân tố quan trọng định hình lối sống bền vững. Theo một báo cáo, 78% người tiêu dùng cho biết họ đã được Người ảnh hưởng truyền cảm hứng để áp dụng lối sống xanh hàng ngày. Đây là bước ngoặt lớn trong việc sử dụng Người ảnh hưởng để nâng cao nhận thức về môi trường.

Tuy nhiên, hướng tiếp cận này cũng vướng phải một số thách thức. Dư luận ngày càng khắt khe hơn với các hoạt động "tẩy xanh" (greenwashing) của thương hiệu. Sự nổi lên của xu hướng phản ảnh hưởng (de-influencing) vào đầu năm 2023 đã khuyến khích người tiêu dùng cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi mua sắm, đồng thời cảnh báo họ về tính thực tế trong tuyên bố bền vững của Người ảnh hưởng.