200 chuyên gia hàng đầu thế giới tham gia hội nghị về vận hành, phát triển hệ thống DNS

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp cùng Tổ chức quản lý tên miền và số toàn cầu (ICANN) và Trung tâm nghiên cứu, phân tích và vận hành DNS (DNS-OARC) tổ chức Hội nghị chuyên đề ICANN DNS Symposium - IDS) 2023 và Hội thảo DNS-OARC 41 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là chuỗi sự kiện quốc tế về phát triển, vận hành hạ tầng lõi Internet – hệ thống DNS, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ sự tham gia của 200 chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Hội nghị chuyên đề IDS và Hội thảo DNS-OARC là các sự kiện quốc tế lớn, chuyên sâu về vận hành, phát triển hệ thống DNS, tổ chức thường niên ở khu vực châu Âu, châu Mỹ và được các chuyên gia, cộng đồng công nghệ trên thế giới đánh giá cao, với mục tiêu mang các nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng giải pháp, công nghệ mới về quản trị, vận hành và đảm bảo an toàn hệ thống DNS của các tổ chức hàng đầu thế giới về cho cộng đồng Việt Nam.

Hệ thống DNS (Domain Name System), ra đời vào năm 1983, là hệ thống có chức năng phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại. Hệ thống DNS như một danh bạ (phonebook) của Internet giúp kết nối các thiết bị, dịch vụ Internet với nhau, giúp người dùng truy cập, sử dụng các dịch vụ Internet. Nói cách khác, hệ thống DNS là “trái tim” của Internet, đóng vai trò hạ tầng lõi, trung tâm cho mọi kết nối giữa ứng dụng, dữ liệu và người dùng.

Trong kỷ nguyên thông minh, Internet đang chuyển dịch từ Consumer Internet sang Industrial Internet, không chỉ kết nối con người mà còn mở rộng kết nối vạn vật, các thiết bị thông minh IoT. Sự phát triển nhanh chóng của Internet và các dịch vụ công nghệ mới làm mở rộng tiện ích và chức năng mới trên hệ thống DNS, tăng độ phức tạp của hạ tầng Internet.

Để sẵn sàng cho tương lai phát triển bền vững, Internet cần giải quyết các vấn đề từ gốc, trong đó có việc cải tiến và đảm bảo an toàn hạ tầng lõi Internet – hệ thống DNS. Việc này đã được thể hiện rõ trong chiến lược an ninh mạng của Ủy ban châu Âu (EU) và các quốc gia lớn như “Việc duy trì và đảm bảo hệ thống DNS tin cậy, linh hoạt, an toàn là yếu tố then chốt để duy trì tính toàn vẹn, hoạt động liên tục, ổn định của Internet và nền kinh tế số, xã hội số dựa trên hạ tầng DNS” (theo chiến lược An ninh mạng của EU cho kỷ nguyên số - Communication on the EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade).

Hội nghị chuyên đề IDS và Hội thảo DNS-OARC năm 2023 được tổ chức với chủ đề “Sự tích hợp DNS với các công nghệ mới” (The integration of DNS with emerging technologies), tập trung chia sẻ nghiên cứu mới về việc tích hợp các công nghệ mới nổi bật (Blockchain, IoT, 5G,…) với hệ thống DNS; Các giải pháp công nghệ, ứng dụng mới của hệ thống DNS và các phân tích, đánh giá, kinh nghiệm trong quản trị, vận hành, đảm bảo an toàn hệ thống cho DNS.

Trong khuôn khổ hội nghị, ICANN cũng tổ chức chuyên đề riêng về phòng chống lạm dụng hệ thống tên miền (DNS Abuse) – phòng chống việc sử dụng tên miền hoặc hệ thống/giao thức DNS nhằm thực hiện hành động có hại hoặc bất hợp pháp. Hiện tại, DNS abuse là vấn đề thường xuyên và nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính tin cậy, an toàn của Internet, gây hại trực tiếp tới người dùng Internet.

Theo tài liệu hướng dẫn của ICANN, DNS abue được chia thành 5 loại hoạt động, bao gồm: Malware là các phần mềm độc hại được cài đặt trên thiết bị mà không có sự đồng ý của người dùng nhằm làm gián đoạn hoạt động, thu thập thông tin hoặc giành quyền truy cập vào hệ thống, máy tính cá nhân; Botnet là tập hợp các máy tính bị nhiễm phần mềm độc hại dưới sự kiểm soát của tin tặc; Phishing là hành vi lừa đảo người dùng tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin tài chính nhạy cảm,…; Pharming là hành động giả mạo nhằm chuyển hướng người dùng đến các trang web hoặc dịch vụ lừa đảo; Spam là thư rác thường được sử dụng như công cụ để phân phối, phát tán các dạng lạm dụng DNS nói trên.

Chuyên đề về DNS abuse sẽ hướng đến thảo luận về công cụ kỹ thuật và nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong giảm thiểu DNS abue, xây dựng Internet an toàn, lành mạnh.

Sự kiện quy tụ 200 chuyên gia hàng đầu thế giới, là các nhà nghiên cứu, phát triển và vận hành DNS đến từ ICANN, Tổ chức quản lý máy chủ tên miền gốc (IANA), các tổ chức quản lý Internet khu vực và quốc gia (Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương - APNIC, DNS4EU (châu Âu), Cira (Canada), InternetNZ (New Zealand), nic.at GmbH (Áo), SIDN (Hà Lan),…), các doanh nghiệp ISP và doanh nghiệp công nghệ lớn trên toàn cầu (Google, Meta, Comcast, Infoblox, Nominet, OpenDNS/Cisco, Verisign, Salesforce,...).

Hội nghị ICANN DNS Symposium và Hội thảo DNS-OARC năm 2023 được tổ chức tại Khách sạn Melia Beach Danang Resort, thành phố Đà Nẵng.