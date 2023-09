12 ứng dụng thiết yếu mà những người dùng iPhone nên cài đặt

Như bạn có thể đã biết, App Store có rất nhiều ứng dụng, mỗi ứng dụng phục vụ từng sở thích và nhu cầu khác nhau. Từ giải trí và lối sống cho đến mọi thứ, những lựa chọn này dường như vô tận. Tuy nhiên, giữa biển ứng dụng này, điều quan trọng là xác định những ứng dụng hữu ích và sẽ thực sự nâng cao trải nghiệm sử dụng iPhone của bạn.

Bài viết dưới đây sẽ liệt kê 12 ứng dụng thiết yếu mà mọi chủ sở hữu iPhone nên cài đặt. Những ứng dụng này sẽ tăng thêm sự tiện lợi cũng như hỗ trợ bạn trong các hoạt động hàng ngày. Vì vậy, hãy sẵn sàng khám phá các công cụ có thể giúp iPhone của bạn hoạt động hiệu quả hơn, các tính năng có thể mở khóa các khả năng tiềm ẩn, nền tảng cung cấp nhiều tài nguyên và kiến thức có thể cải thiện năng suất chiếc iPhone của bạn.

Phím tắt

Ứng dụng Phím tắt (Ảnh: Slash Gear)

Ứng dụng Phím tắt là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tạo một chuỗi hành động mà iPhone của bạn có thể thực hiện chỉ bằng một lệnh duy nhất. Người dùng có thể chọn từ hàng trăm phím tắt được tạo sẵn hoặc tạo phím tắt của riêng mình. Sau đó, các phím tắt này có thể được kích hoạt thông qua một lần chạm đơn giản hoặc thông qua lệnh thoại tới Siri.

Điều đáng ngạc nhiên là ứng dụng Phím tắt hoạt động với nhiều ứng dụng yêu thích của bạn, bao gồm Safari, Thời tiết, Bản đồ và Âm nhạc. Chưa dừng lại ở đó, người dùng có thể chọn lối tắt tự động hóa được kích hoạt bởi một sự kiện thay vì lệnh thủ công. Ví dụ: nếu bạn đến nơi làm việc, iPhone của bạn có thể tự động thay đổi về chế độ im lặng và chuyển từ Wi-Fi sang dữ liệu di động.

Nhìn chung, ứng dụng Phím tắt mở ra vô số khả năng cho các công việc hàng ngày, khiến nó trở thành ứng dụng thay đổi cuộc chơi cho những người ưu tiên năng suất. Ứng dụng này là hoàn toàn miễn phí và thường được cài đặt sẵn trên iPhone của bạn nếu bạn đang chạy phiên bản iOS 13 trở lên. Tuy nhiên, nếu bạn có iPhone cũ hơn hoặc vô tình xóa ứng dụng, bạn có thể tải lại ứng dụng từ App Store.

Brave Browser

Brave Browser (Ảnh: Slash Gear)

Trong khi nhiều người dùng iPhone sử dụng ứng dụng Safari cho nhu cầu Internet của họ, Brave Browser là một giải pháp thay thế mà mọi người nên cài đặt. Brave Browser là một ứng dụng duyệt web nhanh, an toàn và riêng tư giúp bảo vệ bạn khỏi tất cả những tính năng bổ sung không mong muốn trên web. Nó cũng nhanh gấp ba lần so với các đối thủ cạnh tranh, do đó, bạn không chỉ nhận được thời gian phản hồi nhanh mà thời lượng pin của bạn chắc chắn cũng sẽ được cải thiện.

Ngoài tốc độ cao, một trong những tính năng giúp Brave Browser nổi bật hơn so với các trình duyệt web khác đó chính là tính năng bảo mật. Brave Browser có tích hợp AdBlock, chặn tập lệnh, chặn cookie, lưu lượng dữ liệu được mã hóa và các tab ẩn danh riêng tư. Thậm chí còn có tiện ích bổ sung Tường lửa có thể kiểm soát lưu lượng đến và đi cũng như tùy chọn VPN có thể mã hóa hoạt động trực tuyến và ẩn nó khỏi những con mắt tò mò. (Hãy nhớ rằng mặc dù Brave Browser miễn phí nhưng các dịch vụ Tường lửa + VPN được đăng ký với mức phí 9,99 USD một tháng hoặc 99,99 USD một năm).

Nếu tốc độ nhanh và các tính năng bảo mật bổ sung không đủ để khiến bạn rời bỏ Safari, hãy chờ đã, còn nhiều hơn thế nữa. Brave Browser còn được tích hợp Brave Wallet, cho phép người dùng mua, lưu trữ, gửi, nhận hoặc trao đổi tiền điện tử. Hơn nữa, còn có các tùy chọn giải trí như Brave Playlist, cho phép bạn thêm các file media và phát chúng bất cứ lúc nào. Nói cách khác, bạn có thể phát YouTube ở chế độ nền mà không cần mở ứng dụng YouTube.

PDF Scanner & Editor

PDF Scanner & Editor (Ảnh: Slash Gear)

Cho dù bạn đang đi học hay đang đi làm thì việc xử lý các file tài liệu là một việc bạn thường xuyên phải làm. PDF Scanner & Editor là công cụ cần phải có cho những ai muốn lưu trữ kỹ thuật số các tài liệu quan trọng như giấy tờ, sổ sách, biên lai, hóa đơn và hợp đồng. Sau khi được quét, những tài liệu này sẽ được chuyển đổi thành PDF và có thể được hợp nhất khi cần thiết. Để giúp mọi việc trở nên dễ quản lý hơn, thậm chí còn có tùy chọn tạo Thư mục cho công việc của bạn để sẵn sàng xem hoặc gửi khi cần.

PDF Scanner & Editor không chỉ là một ứng dụng công cụ quét như tên gọi. Người dùng có thể nhập hình ảnh trực tiếp từ Thư viện ảnh của họ hoặc qua Dropbox. Họ cũng có thể cắt, áp dụng bộ lọc hoặc thay đổi hướng của tài liệu được quét. Điểm đặc biệt là ứng dụng này không bị giới hạn ở định dạng PDF, nó có thể xuất tài liệu sang định dạng JPG.

Tính năng độc đáo nhất của ứng dụng là Advanced OCR Scanner. Mặc dù việc thêm chữ ký điện tử vào tài liệu PDF là một tính năng không mới đối với các ứng dụng quét tài liệu. Tuy nhiên, PDF Scanner & Editor còn tiến xa hơn khi có thể quét chính xác bất kỳ ký tự nào từ hình ảnh kỹ thuật số và người dùng hoàn toàn có thể chỉnh sửa chúng. Nói cách khác, bạn có thể trích xuất văn bản từ tài liệu được quét và lưu nó dưới dạng tệp TXT. Ngoài ra, bạn có thể chọn một vùng văn bản cụ thể và cắt, sao chép hoặc chia sẻ nó.

Thật không may, không có phiên bản PDF Scanner & Editor miễn phí. Gói đăng ký bắt đầu ở mức 2,99 USD một tháng. Nếu bạn đang tìm giải pháp thay thế miễn phí, hãy thử qua Adobe Scan và Microsoft Lens.

Halide Mark II

Halide Mark II (Ảnh: Slash Gear)

Halide Mark II là một ứng dụng có thể được sử dụng để thay thế ứng dụng máy ảnh mặc định trên iPhone. Lấy cảm hứng từ khả năng điều khiển của máy ảnh chuyên nghiệp, Halide Mark II được trang bị những công cụ cao cấp có thể tạo ra những bức ảnh đẹp thay vì chụp nhanh. Tuy nhiên, phần tốt nhất là sự đơn giản — giao diện dễ hiểu giúp người dùng có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng ứng dụng.

Một số tính năng nổi bật của Halide Mark II bao gồm chế độ machine-learning automatic mode cho phép Halide tạo ra bức ảnh đẹp nhất cho bạn. Ngoài ra, chế độ hoàn toàn thủ công mạnh mẽ cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn tốc độ màn trập, cân bằng trắng hoặc độ nhạy với ánh sáng. Các tính năng bổ sung bao gồm Hỗ trợ lấy nét như Focus Loupe và Focus Peaking hoặc Depth Mode có thể đem đến cho bạn những bức ảnh chân dung độc đáo mà ứng dụng máy ảnh mặc định không làm được.

Tuy nhiên, điều khiến Halide Mark II khác biệt so với các ứng dụng máy ảnh khác là khả năng hỗ trợ ProRAW. Ứng dụng cũng đem đến cho người dùng sự bảo mật tuyệt đối. Halide Mark II không có trình theo dõi, không thu thập dữ liệu hoặc chia sẻ thông tin của bạn. Trên hết, tính năng giới hạn vị trí sẽ ngăn các công ty như Meta theo dõi bạn.

Thật không may, Halide Mark II không miễn phí nhưng bạn có thể dùng thử trước với bản dùng thử miễn phí 7 ngày. Nếu thích bản dùng thử, bạn có thể chọn đăng ký gói đăng ký hàng tháng trị giá 2,99 USD, gói đăng ký hàng năm trị giá 11,99 USD hoặc mua vĩnh viễn với giá 59,99 USD.

Microsoft Teams

Microsoft Teams (Ảnh: Slash Gear)

Được phát triển bởi Microsoft và là một phần của dòng sản phẩm Microsoft 365, Microsoft Teams dành cho iPhone là một ứng dụng miễn phí hỗ trợ trò chuyện, cuộc họp video, lưu trữ tệp và tích hợp các ứng dụng khác. Nó đặc biệt hữu ích cho các nhiệm vụ từ xa, cho phép đồng nghiệp cùng nhau thực hiện các dự án.

Mặc dù các ứng dụng nhắn tin, gọi điện video và chia sẻ tệp khá phổ biến nhưng Microsoft Teams tập hợp mọi thứ lại thành một. Các tính năng chính của nó bao gồm khả năng trò chuyện, nhắn tin, tổ chức các cuộc họp online cho hàng trăm người tham gia và khả năng chia sẻ màn hình trực tiếp từ iPhone của bạn.

Về mặt cộng tác dự án, Teams được tích hợp với Microsoft 365, nghĩa là bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa các tệp Word, Excel và PowerPoint trong ứng dụng theo thời gian thực. Nếu bạn không thích chỉnh sửa trực tiếp, bạn có thể sử dụng bộ lưu trữ đám mây tích hợp để tải tệp lên và chỉnh sửa chúng bất cứ lúc nào bạn cần.

Là một nền tảng giao tiếp được tạo ra phục vụ cho mục đích công việc, Microsoft Teams có nhiều tính năng có thể giúp tổ chức nhóm, hoàn thành nhiệm vụ và chia sẻ ý tưởng dễ dàng hơn. Người dùng có thể tạo các nhóm trò chuyện công việc riêng biệt hoặc tạo cộng đồng để thảo luận về một chủ đề nhất định. Sau đó, nội dung có thể được sắp xếp trong các cộng đồng này để mọi người có thể truy cập nhanh chóng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Task Lists. Tại đây, bạn sẽ có thể cập nhật các dự án và kế hoạch bằng cách tạo danh sách kiểm tra, phân công nhiệm vụ và đặt ngày deadline.

MyFitnessPal

MyFitnessPal (Ảnh: Slash Gear)

Bước vào một lối sống lành mạnh hơn với MyFitnessPal: Bộ đếm calo, huấn luyện viên cá nhân của riêng bạn trên iPhone. Ứng dụng đáng chú ý này cho phép bạn theo dõi các mục tiêu về dinh dưỡng, cân nặng và thể lực của mình, biến con đường đến với sức khỏe của bạn trở thành một hành trình thú vị. Với một trong những cơ sở dữ liệu thực phẩm lớn nhất với hơn 14 triệu loại thực phẩm, việc biết bạn đang ăn gì và nó sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Không giống như các ứng dụng tập thể dục hoặc ăn kiêng khác, MyFitnessPal không buộc bạn phải tuân theo kế hoạch ăn uống tổng quát hoặc thói quen tập luyện. Thay vào đó, bạn ghi lại thực phẩm của mình mỗi ngày bằng cách tìm kiếm bữa ăn trong cơ sở dữ liệu hoặc quét mã vạch. Sau đó, ứng dụng sẽ hiển thị số lượng calo bên trong mỗi khẩu phần và thông tin dinh dưỡng quan trọng. Sau đó, bạn có thể xem những thực phẩm nào chứa nhiều calo và điều chỉnh chúng để phù hợp với giới hạn lượng calo trong ngày của bạn.

Mặc dù không bắt buộc nhưng MyFitnessPal cũng cung cấp nhiều bài tập để giúp bạn tăng cơ hoặc tăng tốc độ giảm cân. Có hơn 500 công thức nấu ăn để bạn học hỏi nếu bạn muốn biến khẩu phần ăn của mình trở nên đa dạng và vẫn đảm bảo được lượng calo dự kiến. MyFitnessPal được tải xuống miễn phí nhưng cũng sẽ có những tính năng trả phí trong ứng dụng ví dụ như hướng dẫn của chuyên gia từ chuyên gia dinh dưỡng.

TapeACall

TapeACall (Ảnh: Slash Gear)

TapeACall là một công cụ siêu hữu ích cho phép bạn ghi lại các cuộc gọi điện thoại đến và đi. Chỉ với một vài thao tác, TapeACall sẽ tạo ra bản ghi âm cuộc gọi và bạn có thể nghe lại chúng bất cứ lúc nào.

Nhưng đó không phải là tất cả. Tính năng hấp dẫn nhất của TapeACall là tùy chọn phiên âm. Sau khi kết thúc cuộc gọi, bạn có thể chuyển bản ghi âm cuộc gọi thành văn bản với độ chính xác lên tới 99%. Đây là một công cụ thích hợp dành cho những ai muốn ghi lại các cuộc trò chuyện hoặc đọc qua chúng.

Ngoài việc ghi âm cuộc gọi điện thoại, TapeACall còn cho phép bạn ghi chú giọng nói. Người dùng có thể ghi lại lời nhắc nhanh hoặc tương tác trực tiếp và lưu trữ chúng để sử dụng sau. Mặc dù điều này nghe có vẻ giống như một máy ghi âm cơ bản nhưng chính tính năng phiên âm đã tạo nên điểm khác biệt cho ứng dụng TapeACall.

Vì vậy, cho dù bạn là chuyên gia kinh doanh theo dõi các cuộc gọi hội nghị, một sinh viên muốn ghi âm bài giảng hay bạn chỉ muốn xem lại cuộc trò chuyện cá nhân để biết những chi tiết còn thiếu, TapeACall đều có thể làm được tất cả. Ứng dụng TapeACall được tải xuống và sử dụng miễn phí nhưng yêu cầu đăng ký trả phí để truy cập các tính năng bổ sung. Gói đăng ký tiêu chuẩn có thời hạn từ 1 tháng đến 1 năm và có mức giá khác nhau tùy thuộc vào tùy chọn bạn chọn.

Reddit

Reddit (Ảnh: Slash Gear)



Reddit mang toàn bộ thông tin Internet lên chiếc điện thoại của bạn. Reddit là mạng xã hội miễn phí có hàng nghìn cộng đồng, mỗi cộng đồng dựa trên sở thích hoặc chủ đề của họ. Bạn có thể theo dõi các cuộc thảo luận, tương tác với người khác hoặc xem nội dung về bất kỳ điều gì. Cho dù đó là tin tức trên khắp thế giới, phát minh công nghệ mới nhất hay video hài hước về mèo, Reddit đều có tất cả và hơn thế nữa.

Vậy Reddit khác gì so với các trình duyệt web thông thường trên iPhone của bạn. Chắc chắn bạn có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì bạn muốn bằng Safari phải không? Thay vì tìm kiếm nội dung thú vị theo cách thủ công hoặc cố gắng tìm kết quả tìm kiếm phù hợp nhất, khả năng tham gia các subreddits (cộng đồng) của ứng dụng sẽ mang đến cho bạn luồng nội dung do người dùng bình chọn liên tục. Vì vậy bạn sẽ tìm kiếm được những kết quả phù hợp nhất đối với bản thân mình. Là một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới, Reddit cũng mang đến những cơ hội đặc biệt để tương tác với những người nổi tiếng, chuyên gia hoặc chính trị gia thông qua các phiên "Hỏi tôi bất cứ điều gì" (subreddit AMA) của họ.

Tại Reddit, bạn sẽ có thể đặt câu hỏi cho bất cứ ai. Không phải câu hỏi nào cũng được trả lời, nhưng đây có thể là cách gần nhất bạn có thể hỏi người nổi tiếng về quan điểm của họ về một chủ đề cụ thể. Vì vậy, cho dù bạn yêu thích phim ảnh, chơi game, khoa học hay chỉ muốn tìm kiếm các nội dung giải trí, Reddit đều có một cộng đồng dành cho bạn.

BetterSleep

BetterSleep (Ảnh: Slash Gear)

Bạn đang gặp phải tình trạng khó ngủ? BetterSleep có thể giúp bạn quản lý mức độ căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Là trợ lý giấc ngủ cá nhân của bạn, BetterSleep được tích hợp nhiều tính năng độc đáo có thể làm giảm bớt lo lắng trước khi đi ngủ và giúp bạn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

BetterSleep có hơn 300 âm thanh khi ngủ và bản nhạc, bao gồm tiếng ồn trắng, âm thanh tự nhiên và tần số solfeggio. Ngoài ra còn có hơn 250 bài tập thiền. Chúng có thể bao gồm từ yoga nidra đến phương pháp ngủ quân đội. Nếu điều đó vẫn chưa đủ, ứng dụng còn bao gồm hơn 100 câu chuyện, những câu chuyện khác nhau về thể loại dành cho người lớn và trẻ em giúp bạn có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Người dùng có thể trộn và kết hợp các âm thanh khác nhau này để tạo ra vòng lặp hoàn hảo của mình.

Nói vậy nhưng có thể bạn vẫn đang thắc mắc liệu BetterSleep có thực sự hiệu quả hay không. Theo BetterSleep, "các bác sĩ, nhà tâm lý học thần kinh và chuyên gia về giấc ngủ hàng đầu" giới thiệu ứng dụng này cho những người thường xuyên gặp phải cảm giác bồn chồn, bất an. Ứng dụng này cũng có 55 triệu lượt tải xuống, với 91% người dùng cho biết giấc ngủ của họ được cải thiện trong tuần đầu tiên.

Nếu bạn có ứng dụng HealthKit trên iPhone, BetterSleep có thể được ghép nối với ứng dụng này để theo dõi thói quen ngủ của bạn. BetterSleep sau đó sẽ cung cấp cho bạn những cách hữu ích để cải thiện giấc ngủ. Nếu tò mò, bạn có thể sử dụng tính năng ghi âm để nghe âm thanh của mình vào ban đêm. Tính năng ghi âm BetterSleep có thể xác định xem bạn đang di chuyển, ngáy hay nói mơ khi ngủ. Mặc dù ứng dụng được tải xuống miễn phí nhưng gói đăng ký trả phí rẻ nhất bắt đầu ở mức 9,99 USD.

Waze

Waze (Ảnh: Slash Gear)

Waze là một ứng dụng điều hướng và giao thông trực tiếp miễn phí cung cấp cảnh báo đường đi theo thời gian thực và bản đồ cập nhật từng phút. Trong khi nhiều người dùng iPhone mặc định sử dụng Google Maps thì Waze có thể làm được nhiều hơn thế. Waze hoạt động dựa trên cộng đồng và do đó, người dùng sẽ báo cáo những gì họ đang thấy.

Waze sẽ phát đi những thông báo về tình hình giao thông trực tiếp, cập nhật thời tiết, tai nạn, sự hiện diện của cảnh sát, công trường và chướng ngại vật khi chúng xảy ra. Hơn nữa, nó còn cảnh báo người lái xe về camera tốc độ và camera đèn đỏ để họ luôn tuân thủ luật giao thông và tránh bị phạt tiền. Waze còn cho bạn biết vị trí những trạm xăng cũng như khi nào sắp có trạm thu phí.

Về giao diện người dùng, Waze rất cơ bản, nhưng đó chính xác là những gì bạn muốn từ một ứng dụng lái xe. Đường, khu vực và thông tin liên quan đến giao thông được hiển thị rõ ràng và thậm chí còn có biểu tượng đồng hồ tốc độ trực tiếp. Về việc chuyển đổi ứng dụng, bạn sẽ không phải lo lắng. Waze cho phép bạn nghe nhạc và podcast yêu thích của mình trực tiếp từ ứng dụng. Vì vậy, cho dù bạn đang đi làm hay đi nghỉ dưỡng, Waze có thể giúp bạn đến đó an toàn hơn, nhanh hơn và thông minh hơn.

Messenger

Messenger (Ảnh: Slash Gear)

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ nền tảng Meta nào thì chắc chắn bạn sẽ phải cài đặt ứng dụng Messenger. Đối với những người chưa quen với ứng dụng này, Messenger được thiết kế để giúp bạn kết nối với bạn bè và gia đình thông qua tin nhắn văn bản, các cuộc gọi thoại và video. Messenger được tích hợp để bạn có thể giữ liên lạc với bạn bè trên Facebook và Instagram một cách dễ dàng.

Ngoài danh bạ cá nhân, Messenger còn có chức năng như một công cụ kinh doanh. Người dùng Messenger có thể kết nối với các doanh nghiệp yêu thích của họ để nhận được hỗ trợ, tìm ưu đãi hoặc đặt chỗ. Nếu bạn ở Mỹ, bạn thậm chí có thể thêm thẻ ghi nợ hoặc tài khoản PayPal để chuyển tiền cho bạn bè và người thân. Ngoài ra, bạn có thể chia nhỏ các khoản thanh toán trong nhóm chat để chia sẻ chi phí phát sinh cùng nhau.

Có một điểm cần lưu ý ở đây là Messenger sẽ thu thập thông tin về danh bạ, vị trí cũng như nội dung tin nhắn của bạn và có thể sử dụng thông tin này cho mục đích thương mại và quảng cáo được nhắm mục tiêu. Sau đó, vẫn có các quyền khác nhau của ứng dụng, chẳng hạn như quyền truy cập vào máy ảnh và micrô của bạn để Messenger có thể hoạt động bình thường.

Nếu bạn là một người dùng đặt quyền riêng tư lên hàng đầu thì bạn không nên sử dụng Messenger, hãy thử chuyển qua sử dụng các ứng dụng liên lạc khác như Telegram hoặc Signal.

ChatGPT

ChatGPT (Ảnh: Slash Gear)

ChatGPT là AI tiên tiến có thể cung cấp câu trả lời tức thì, lời khuyên phù hợp và nguồn cảm hứng sáng tạo cho bất kỳ truy vấn nào của bạn. Kể từ khi gây bão trên Internet vào tháng 11 năm 2022, người dùng đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì sự thông minh và tiện dụng của ChatGPT.

Cuối cùng cũng có mặt trên App Store, ứng dụng ChatGPT chính thức hiện cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tất cả những tính năng trên trong khi bạn đang di chuyển. Nhưng ChatGPT không chỉ có chức năng trả lời câu hỏi và đưa ra lời khuyên. Đó là một công cụ tuyệt vời cho những ai thấy bản thân mình đang bị trì hoãn hoặc đang bí ý tưởng sáng tạo.

ChatGPT có thể đưa ra ý tưởng để bạn viết một email, thiết lập một dự án hoặc quản lý công việc của bạn. Bạn thậm chí có thể yêu cầu nó viết toàn bộ nội dung cho bạn. Mặc dù ChatGPT cung cấp phản hồi tuyệt vời nhưng nó không hoàn toàn chính xác. Mô hình ngôn ngữ AI không có quyền truy cập vào thông tin theo thời gian thực vì vậy những câu trả lời của ChatGPT đôi khi sẽ không mang tính chất thời sự.

Ứng dụng ChatGPT được tải xuống miễn phí nhưng có phiên bản Plus với giá 19,99 USD. Phiên bản Plus tạo ra phản hồi nhanh hơn và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào ChatGPT-4 mới nhất, cho phép bạn sử dụng các plugin. Sau đó, các plugin như WebPilot có thể được sử dụng để quét các liên kết trang web hiện tại và nhập chúng vào cuộc trò chuyện.

Theo Slash Gear