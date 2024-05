Tại cuộc họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV diễn ra ngày 19/5, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết Quốc hội khóa XV được bầu 500 đại biểu. Hội đồng Bầu cử Quốc gia xác định có 499 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội, 1 đại biểu không xác nhận tư cách đại biểu.

Thời gian qua, Quốc hội bãi nhiệm 3 đại biểu Quốc hội, 9 người cho thôi đại biểu Quốc hội. Hiện tổng số đại biểu Quốc hội là 487 đại biểu.

Cụ thể, Quốc hội đã bãi nhiệm 3 đại biểu gồm: Ông Nguyễn Thanh Long (đoàn Vĩnh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế), bà Hoàng Thị Thúy Lan (đoàn Vĩnh Phúc, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang).

Quốc hội cũng cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu với 9 đại biểu gồm: ông Phạm Bình Minh (đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu), ông Lê Minh Chuẩn (đoàn Quảng Ninh), ông Nguyễn Xuân Phúc (đoàn TP.HCM), ông Nguyễn Phú Cường (đoàn Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Thạnh (đoàn An Giang), ông Trần Tuấn Anh (đoàn Khánh Hòa), ông Võ Văn Thưởng (đoàn Đà Nẵng), ông Vương Đình Huệ (đoàn Hải Phòng) và bà Trương Thị Mai (đoàn Hòa Bình).

Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh.

Ông Tuấn Anh cũng cho biết, sau khi bãi nhiệm, cho thôi đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu đều có điều chỉnh phân công đúng theo quy định và đảm bảo quyền lợi của cử tri.

Theo quy định tại Điều 40, Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Tại Điều 38, Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội quyết định. Trong thời gian Quốc hội không họp thì do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.