12 đội thi tham gia vòng Chung kết Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF 2023

Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF là cuộc thi thường niên được Trường Đại học Duy Tân tổ chức kể từ năm 2018. Cuộc thi không chỉ dành cho những chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng mà còn dành cho các sinh viên trong nước và quốc tế đam mê lĩnh vực an toàn thông tin. Ngoài chuyên môn, cuộc thi còn là nơi để các thí sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, phát triển sự nghiệp lĩnh vực an toàn thông tin mạng, chung tay xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh hơn.

Cuộc thi ISITDTU CTF 2023 được tổ chức theo 2 vòng:

- Vòng loại (Quals): Đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày (kéo dài trong 36h) từ ngày 14/10/2023 đến ngày 15/10/2023. Năm 2023, có 257 đội thi trên khắp thế giới tham dự (tăng hơn 50% so với năm 2022). Kết thúc vòng loại, Ban Tổ chức đã chọn ra 12 đội có thành tích cao nhất để tham dự vòng Chung kết của Cuộc thi diễn ra tại TP. Đà Nẵng.

- Vòng chung kết (Finals): Dự kiến được tổ chức trực tiếp vào ngày 10/12/2023 (kéo dài trong 8h) tại Trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng. Vòng Chung kết sẽ được tổ chức thi theo hình thức Attack/Defense với sự tham gia của 06 đội Việt Nam và 06 đội nước quốc tế.

Năm nay, cuộc thi được sự bảo trợ của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam với mức giải thưởng hấp dẫn. Cuộc thi An toàn thông tin ISITDTU CTF 2023 góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đào tạo sinh viên an toàn thông tin khu vực miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Cuộc thi nằm trong chuỗi các sự kiện nhằm thúc đẩy các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam thuộc Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.

Năm 2023, các đội Việt Nam tham gia các Cuộc thi quốc tế và khu vực về an toàn thông tin đã đạt được những thành tích rất cao: Giải Nhất cuộc thi tấn công mạng lớn nhất thế giới Pwn2Own Toronto 2023 tại Canada (VCS); Giải Nhì cuộc thi Cyber SEA Game 2023; Giải Nhất, Nhì (Đại học CNTT - Đại học Quốc gia; TP. HCM, Đại học Duy Tân) bảng chuyên gia và Giải Nhất bảng sinh viên (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cuộc thi Asean Cyber Sheild.

Thành tích trên cho thấy, nguồn nhân lực An toàn thông tin của Việt Nam, nhất là các chuyên gia và các em sinh viên có chất lượng rất cao, tự tin khi ra đấu trường quốc tế, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam./.