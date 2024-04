Xiaomi tuyên bố thắng lợi đầu tiên trên thị trường xe điện

Thương hiệu smartphone Trung Quốc Xiaomi đã tuyên bố những thành công đầu tiên trong việc thâm nhập vào thị trường xe điện (EV) vốn đang rất cạnh tranh tại quốc gia tỉ dân. Theo đó, mẫu sedan SU7 của công ty đã nhận được hơn 70.000 đơn đặt hàng trong tháng đầu tiên mở bán.

Trong bối cảnh các công ty xe điện đang phải chiến đấu để giành giật khách hàng thì người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Xiaomi Lei Jun (Lôi Quân) cho biết mẫu SU7 đang dần trở nên phổ biến trên đường phố, công ty sẽ hướng tới mục tiêu giao bán 100.000 chiếc trong năm nay.

Ông Lei cho biết vào tuần trước rằng nhu cầu của người dùng ở thời điểm hiện tại cao hơn dự kiến ​​khoảng 3 đến 5 lần, sau khi nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc ra mắt mẫu xe điện đầu tiên tại Bắc Kinh vào tháng trước.

Động thái của Xiaomi đã làm nóng lên cuộc chiến về giá cả ở đại lục. Được biết, Tesla đã giảm giá 5% đối với mẫu Model 3 và Model Y. Trong khi đó, Li Auto, đối thủ trực tiếp của Tesla trong phân khúc xe điện cao cấp, đã giảm tới 5,7% cho tất cả các mẫu của mình, chỉ một ngày sau khi nhà sản xuất ô tô Mỹ giảm giá cho khách hàng địa phương.

Mẫu sedan điện của Xiaomi có 3 biến thể: Mẫu tiêu chuẩn có giá 215.900 NDT (758,23 triệu đồng), SU7 Pro cao cấp có giá 245.900 NDT (863,64 triệu đồng), trong khi SU7 Max, phiên bản cao cấp nhất có giá 299.900 NDT (1 tỉ 50 triệu đồng).

Nội thất xe điện Xiaomi SU7 (Ảnh: Bloomberg)

Các nhà phân tích đã dự đoán mẫu SU7 sẽ làm trầm trọng thêm cuộc cạnh tranh về giá đang diễn ra. Ông Lei cho biết tại buổi lễ ra mắt rằng công ty đang phải bán lỗ những chiếc xe này dựa trên mức giá niêm yết hiện tại.

Doanh số bán lẻ xe sử dụng năng lượng sạch ở Trung Quốc đạt tổng cộng 1,76 triệu chiếc trong quý đầu năm nay, giảm 31% so với quý cuối năm ngoái nhưng tăng 34% so với cùng kỳ, theo dữ liệu do China Passenger Car tổng hợp.

Xiaomi đã bắt đầu giao lô xe giới hạn 5.000 chiếc, đây là phiên bản sáng lập được trang bị thêm trang bị, vào ngày 3 tháng 4 vừa qua. Công ty cũng đã bắt đầu vận chuyển phiên bản tiêu chuẩn của SU7 và SU7 Max tại Bắc Kinh và Thâm Quyến vào thứ năm tuần trước. Đợt giao hàng đầu tiên của mẫu SU7 Pro dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5.

Theo SMCP