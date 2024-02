Xe điện Trung Quốc chuẩn bị ồ ạt tiến vào thị trường châu Âu nhờ những tàu vận tải cỡ lớn

VietTimes – Do các yếu tố như lo ngại về an toàn, vấn đề giá cả, cơ sở hạ tầng sạc không đủ và ấn tượng không tốt của người tiêu dùng về sản phẩm “Made in China”; cả tháng 1/2024, Tesla chỉ bán được 1 chiếc ô tô điện ở Hàn Quốc.