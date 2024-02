“Xuân vận” Tết Giáp Thìn – con đường về nhà khổ ải của người Trung Quốc

Thật không may, vào thời kì cao điểm của “Xuân vận”, Trung Quốc lại đang trải qua đợt mưa tuyết và băng giá khắc nghiệt nhất trong 15 năm qua. Không giống như mọi năm, mùa "Xuân vận" năm nay phần lớn mọi người di chuyển bằng cách tự lái ô tô và xe ô tô điện (EV) cũng nhanh chóng trở nên phổ biến.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin thời gian gần đây, một số lượng rất lớn ô tô bị mắc kẹt trên các đường cao tốc ở khu vực Hoa Trung, tệ nhất là các ô tô điện, bởi ngay cả khi xe không thể di chuyển thì vẫn bị hao tổn nguồn điện, giữa đường không có trạm sạc, một số tài xế ô tô điện không dám bật máy sưởi và phải ngồi chịu lạnh. Nhiều xe điện hết pin phải đợi xe cứu hộ đến kéo, một số tài xế phải thuê người đẩy xe hàng mấy cây số đến trạm sạc.

Bùng nổ cho thuê xe ô tô tự lái về quê

Trong 40 ngày “Xuân vận” Tết Nguyên đán năm nay, ước tính có khoảng 7,2 tỉ lượt người sẽ thực hiện các chuyến đi bằng xe tự lái, chiếm 80% tổng lượng lượt người đi lại. Kênh CCTV Finance đưa tin, di chuyển bằng cách tự lái xe đã thúc đẩy thị trường cho thuê ô tô. Tết Nguyên đán năm nay, số lượng đơn đặt hàng thuê ô tô đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, lượng đặt xe sử dụng năng lượng mới đã tăng gấp 5 lần; đơn đặt thuê xe của những người sinh sau năm 1995 chiếm hơn 40%, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Các báo cáo chỉ ra rằng chỉ riêng ở Thượng Hải, lượng đặt thuê ô tô đã tăng gần 300%.

Hàng đoàn dài xe bị ùn tắc trên cao tốc trong mưa tuyết (Ảnh: Toutiao).



Tuy nhiên, sự bùng nổ của xe tự lái gặp phải thời tiết mưa tuyết khắc nghiệt cũng dẫn đến tình trạng “xe bị đóng băng” hiếm gặp trong lịch sử. Theo China Business News, đường cao tốc ở nhiều nơi trong đó có các tỉnh Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy đều bị tắc nghẽn nghiêm trọng do mưa tuyết quá lớn, rất nhiều người lái xe bị mắc kẹt trên đường cao tốc về quê trong hơn 12 giờ đồng hồ, rất khó khăn trong việc ăn uống, nghỉ ngơi... Thậm chí một số tài xế vào ban đêm phải bỏ lại xe trên đường rồi đi tìm nơi lưu trú tại các thôn ven đường.

Các trạm sạc đông đúc

Trong số các xe tự lái về quê, các xe sử dụng năng lượng mới (xe điện) khó có thể “sống sót qua giá lạnh”, loại phương tiện này phải đối mặt với sự hao tổn về khoảng cách di chuyển liên tục và vấn đề sạc điện ở khu vực có nhiệt độ thấp. Theo tin các báo, Dương Tinh (Yang Xing), một tài xế xe công nghệ (xe đặt qua mạng) bị mắc kẹt trong xe suốt gần 30 giờ ở Tiên Đào, Hồ Bắc, cho biết qua điện thoại anh dự định đi từ Vũ Hán đến Ân Thi để đón năm mới, nhưng đã gặp phải mưa lạnh và tuyết rơi dày đặc.

“Quãng đường 520km vốn chỉ chạy xe mất 6 tiếng nhưng hiện giờ tôi đã bị kẹt trong xe gần 30 tiếng, nhiệt độ lúc này là -8 độ C, xe điện không thể chạy được, điều hòa không bật vì pin sắp hết điện, tôi chỉ có thể quấn chăn bông ngồi trong xe thôi”, ông Dương cho biết.

Xe điện do Dương Tinh điều khiển sắp hết pin, trạm sạc gần nhất trên cao tốc còn cách 4 km, các xe phía trước đã phải đẩy bằng tay. Ngoài ra, các chủ xe còn phàn nàn khi đến trạm sạc ở khu vực dịch vụ để sạc điện, họ phát hiện có hàng dài người và xe xếp hàng tại trạm để chờ được sạc.

Bài báo dẫn lời một kỹ thuật viên về pin điện của Viện nghiên cứu GAC (Công ty ô tô Quảng Châu) cho biết, nếu một chiếc xe như của Dương Tinh để ngoài trời trong thời gian dài trong môi trường nhiệt độ từ thấp -3 đến 8 độ C, trong điều kiện đường tắc nghẽn, dung lượng pin dự kiến ​​sẽ bị giảm 15% trong 6 giờ. Viện nghiên cứu GAC từng thử nghiệm một chiếc xe điện thuần túy có công suất 65 kilowatt giờ, có thể liên tục cung cấp hệ thống sưởi nhiệt độ 22 độ C ở nhiệt độ -9 độ C trong 28 giờ trong điều kiện xe hoàn toàn đứng yên.

Người này cũng cho biết, nhiệt độ thấp cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian sạc của pin: "Trong môi trường nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ C, pin nằm ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài phải đợi pin ấm lên mới sạc trong thời gian lâu được".

Dọn tuyết trên đường cao tốc ở tỉnh An Huy (Ảnh: Zaobao).



Chính phủ chi 140 triệu NDT để thông suốt các tuyến đường

Theo tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hồ Bắc ngày 6/2, do ảnh hưởng của mưa tuyết, 180 km đường cao tốc trên địa bàn tỉnh phải giảm tốc độ, liên quan đến 9 tuyến đường cao tốc và khoảng 4.000 xe ô tô. Hiện nay tình trạng ùn tắc trên đường cao tốc đang dần dần giảm bớt.

Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc hôm 6/2 thông báo rằng họ đã khẩn cấp phân bổ 141 triệu NDT để hỗ trợ 11 tỉnh, thành phố trong đó có Hà Bắc và Hồ Bắc thực hiện các biện pháp bảo trì giao thông khẩn cấp như phá băng và dọn tuyết trên đường, chuyển hướng giao thông, v.v. để thực hiện công tác đảm bảo giao thông “Xuân vận” thông suốt.

Mưa tuyết và thời tiết giá rét ở miền Nam Trung Quốc vẫn chưa kết thúc. Đài Khí tượng dự đoán từ ngày 7/2, sẽ có mưa tuyết lớn ở một số khu vực thuộc Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc; thậm chí ở một số nơi có bão tuyết lớn. Dự kiến, từ ngày 8/2 (29 Tết), lượng mưa ở Hoa Nam bắt đầu giảm dần, hầu hết các địa phương sẽ có thể đón Tết Nguyên đán với thời tiết đẹp trong đêm giao thừa.

Theo Creaders