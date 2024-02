Vung tiền thuê xe siêu sang chơi Tết: Mốt chơi mới của giới trẻ Trung Quốc

Tiểu Vĩ là đồng sáng lập một công ty cho thuê ô tô ở Bắc Kinh. Trên thị trường cho thuê xe Tết Giáp Thìn, giá khởi điểm cho thuê một chiếc Rolls-Royce Phantom trong 7 ngày là 8.000 NDT một ngày, nói cách khác, giá khởi điểm thuê chiếc siêu xe trong dịp Tết này là 56.000 NDT (185 triệu VND).

Tiền thuê mỗi ngày gần 10.000 NDT

Gần đến kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, những ngày này Tiểu Vĩ rất bận rộn, thường giao xe suốt đêm đến tận sáng sớm. “Trước Tết là ‘người chọn xe’, đến Tết là ‘xe chọn người’, kiểu gì thì tình hình cho thuê xe cũng rất đắt khách”.

Tiểu Vĩ đã kinh doanh cho thuê xe sang được 3 năm, theo quan sát của ông, phần lớn khách hàng đến thuê xe là nam giới, chủ yếu là những người trẻ tuổi từ 20 đến 30, có thói quen thuê xe để chơi. Trong dịp Tết, một số khách trung niên cũng sẽ đến thuê xe sang. Không giống như các nhóm đi thuê xe khác, những khách hàng này thường không nhạy cảm với giá cả.

Rolls-Royce đang là mẫu xe sang được cánh nhà giàu săn lùng thuê để thể hiện "đẳng cấp" trong dịp Tết (Ảnh: Yahoo).



Những khách hàng thuê xe hạng sang này sẽ chọn thuê những mẫu xe khác nhau cho hoàn cảnh sử dụng khác nhau. "Khách hàng độc thân hoặc các cặp vợ chồng trẻ chưa có con thích thuê siêu xe thể thao. Gia đình có con nhỏ thích thuê xe doanh nhân như Toyota Alphard và Toyota Vellfire", Tiểu Vĩ cho biết trong quá trình cho thuê xe sang hàng ngày phục vụ khách hàng, thỉnh thoảng có vị khách gây ấn tượng mạnh với ông.

Hồi cuối tháng 1, một khách hàng đi xe máy điện đến cửa hàng thuê chiếc Ferrari. "Sự tương phản rất lớn. Lúc đó, cậu ấy nhờ chúng tôi giữ giúp chiếc xe máy điện. Tôi hỏi tại sao lại muốn thuê chiếc Ferrari, cậu ấy nói 'Chỉ là để trải nghiệm một cuộc sống khác thường'. Cậu ấy sẽ đưa bạn gái đi cùng trong ba ngày, chạy lòng vòng vui chơi một chút", Tiểu Vĩ nói.

Một khách hàng khác sống ở Đông Thành, Bắc Kinh, khi Tiểu Vĩ đang cùng khách hàng kiểm tra để nhận lại xe thì nhìn thấy khách hàng này đi xe đạp điện, quấn một chiếc chăn bông lớn và đi về phía ông. “Lúc đó tôi không dám nhận cho vị khách này thuê. Sau một hồi trò chuyện với khách hàng, tôi mới biết họ là một gia đình có ba người. Vợ chồng anh ta đều yêu thích ô tô nhưng lại không đủ tiền mua một chiếc xe sang trọng đắt tiền. Bản thân anh ta cũng lái ô tô hàng ngày. Anh ta đến thuê một chiếc Rolls-Royce Phantom, chở gia đình đi chơi và trải nghiệm chạy xe siêu sang", Tiểu Vĩ nhớ lại.

Thuê xe sang chạy dịp Tết là cách thể hiện đẳng cấp cũng là để trải nghiệm tiêu dùng

(Ảnh: Sohu).



Ngoài ra, còn có một loại khách hàng khác chỉ dành cho những khách hàng tiêu dùng cao, những người này không ngồi ở khoang đầu, chỉ ngồi ở hàng ghế sau. "Họ tìm kiếm sự thoải mái khi đi du lịch và họ thuê một chiếc xe sang kèm tài xế. Ví dụ: nếu khách hàng muốn đến Thượng Hải trong 15 ngày, chúng tôi sẽ bố trí tài xế theo hành trình và báo giá trọn gói cho khách hàng. Chi phí này ước tính còn cao hơn nhiều so với giá vé máy bay hạng nhất".

Ngoài ra, Tiểu Vĩ cho biết, cũng có những người thuê siêu xe thể thao về quê để hẹn hò xem mắt.

Về giá cả, Tiểu Vĩ cho biết thời điểm cho thuê xe tốt nhất là dịp Tết Nguyên đán, càng gần Tết giá thuê càng cao. Tuy nhiên, giá thuê xe trên thị trường phụ thuộc vào số lượng xe, giá cả của các công ty cho thuê xe trên thị trường cơ bản như nhau, nếu nơi nào thét giá quá cao, người tiêu dùng sẽ không chịu. "Chiếc xe đắt nhất mà chúng tôi thuê gần đây là Rolls-Royce Phantom, giá 8.000 nhân dân tệ mỗi ngày và khách hàng có thể thuê trong thời gian tối thiểu 7 ngày."

Phóng viên thấy trên nền tảng cho thuê xe Ctrip trong dịp Tết, giá thuê của một chiếc Rolls-Royce Phantom trong khu vực Bắc Kinh là 9.600 NDT (gần 32 triệu VND)/ngày; giá thuê của Maserati MC là 8.380 NDT (27,6 triệu VND) và giá thuê của Ferrari 488 là 8.129 NDT (26,8 triệu VND). Giá thuê ngày của một chiếc Porsche 911 là 4.500 NDT. Theo người quản lý nền tảng Ctrip, thời gian thuê tối thiểu trong dịp Tết thường là 7 ngày và tùy theo từng mẫu xe khác nhau sẽ có những điều chỉnh.

Phóng viên trang Tin Kinh tế hàng ngày đã liên hệ với bốn công ty cho thuê xe hạng sang ở Bắc Kinh và Tam Á, Hải Nam và được biết rằng khi Tết đến gần, không còn nhiều mẫu xe hạng sang có thể đặt trước, trong số đó khan hiếm nhất là xe sedan 5 chỗ và xe 7 chỗ. Các mẫu xe sedan 5 chỗ đắt khách thuê nhất bao gồm Mercedes-Benz E300, BMW Series5 và Audi A6. Các mẫu xe thương mại 7 chỗ phổ biến bao gồm Mercedes-Benz V260, Buick GL8, Toyota Alphard và Toyota Vellfire.

Bãi xe phục vụ khách thuê chơi Tết của một cửa hàng cho thuê ô tô Bắc Kinh (Ảnh: Sohu).



Thuê xe sang, trải nghiệm tiêu dùng

“Tôi làm nghề này đã ba năm, chỉ ba năm mà thị trường thay đổi rất nhanh. Vốn dĩ chúng tôi hiểu rất rõ ý định thuê xe của khách hàng, không có lý do gì khác ngoài việc ‘giải quyết khâu oai’, nhưng hiện nay nhiều người thuê xe do có tâm lý tiêu dùng khác nhau”, Tiểu Vĩ nói.

Ông phân loại khách hàng thuê xe thành hai nhóm, một nhóm là những người có tiềm lực tài chính, họ có khả năng mua xe sang nhưng lựa chọn phương thức tiêu dùng là thuê xe, họ cho rằng cách tiêu dùng này rất linh hoạt và không phải bỏ ra số tiền lớn, có thể đổi xe bất cứ lúc nào lại không mất phí sửa chữa hay bảo trì. Điều này cũng giống như việc thuê một căn nhà mà không cần phải tính đến phí tài sản hay chi phí sưởi ấm. Một nhóm khách hàng khác, phần lớn là giới trẻ, không đủ điều kiện mua ô tô hạng sang, nhưng muốn thuê xe sang để nâng cao chất lượng cuộc sống, sẵn sàng chi tiền cho những chuyến du lịch chất lượng cao.

Số liệu từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho thấy, những người “9X” và “gen Z” hiện nay đã dần trở thành đối tượng thuê ô tô chính. Lấy ngày Tết Nguyên tiêu và Đoan ngọ năm 2023 làm ví dụ, số lượng "nhóm người tiêu dùng 9X và gen Z đều tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2019 trước dịch COVID-19, chiếm hơn một nửa tổng số khách thuê xe.

Số liệu từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho thấy kể từ năm 2023, đơn đặt hàng thuê ô tô tại Trung Quốc liên tục tăng mạnh, thị trường tiếp tục nóng vào đầu năm và mùa hè. Trong số đó, du lịch giải trí chiếm hơn 50% và dịch vụ thuê ô tô để đi du lịch quãng đường ngắn 100-200 km cũng có xu hướng tăng rõ rệt.

Mẫu xe Toyota Toyota Vellfire được các gia đình trẻ ưa chuộng (Ảnh: Sohu).



Hai tuần trước Tết Nguyên đán, một người kinh doanh cho thuê ô tô ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang nói với Tin Kinh tế hàng ngày rằng: "Trong dịp Tết, cầu vượt quá nguồn cung; có thể đặt xe ngay bây giờ, sau đó sẽ không còn xe nữa"; "Xe cho thuê rất khan hiếm trong dịp Tết. Càng gần Tết, giá càng cao", nhân viên một công ty cho thuê xe du lịch ở thành phố Tam Á cho biết.

Anh Từ, người làm việc tại Bắc Kinh, rất may mắn khi đã thuê được một chiếc ô tô trên nền tảng Ctrip trước Tết hai tuần, cho biết: “Vé tàu hỏa Tết rất khó kiếm, muốn thuê xe cũng cần phải lên kế hoạch trước thật sớm, nếu muộn sẽ khó thuê được xe.”

"Năm nay chúng tôi có kế hoạch tăng cường đầu tư và bổ sung thêm các mẫu xe ăn khách trong cửa hàng." Tiểu Vĩ nói với phóng viên rằng ông rất lạc quan về thị trường cho thuê xe hơi hạng sang.

Dữ liệu từ các nền tảng lớn cho thấy đơn đặt hàng của Hello Car Rental (tính đến ngày 31/1) đã tăng 370% so với cùng kỳ năm ngoái; đơn đặt hàng của eHi Car Rental (bao gồm cả đặt chỗ) trong Tết Giáp Thìn đã tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm trước, lập kỷ lục mới về đặt thuê xe; đơn đặt thuê xe nội địa của Ctrip tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái (tính đến ngày 26/1); số đơn đặt thuê xe dịp Tết (từ 9 đến 17/2/2024) tăng hơn ba lần so với dịp Tết năm ngoái.

Theo Sohu