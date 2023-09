Vụ nhân viên Bệnh viện Việt Đức bị tố sàm sỡ bệnh nhân: Có tin nhắn đòi người bị tố 30 triệu

VietTimes – Ngày 15/9, mạng xã hội lan truyền thông tin bệnh nhân 16 tuổi bị nhân viên của Bệnh viện Việt Đức sàm sỡ, chạm vào vùng kín khi cô vào chụp phim do tai nạn. Sau đó, nhân viên bị tố nhận được tin nhắn đòi 30 triệu đồng.

Một clip được lan trên mạng cho thấy, vào ngày 13/9, một người đàn ông to lớn chạy vào khu vực cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức, chửi bới mọi người và đòi gặp nhân viên y tế tên B. làm việc ở Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện, vì cho rằng người tên B. đã sàm sỡ, chạm vào vùng kín cô con gái 16 tuổi của ông 4 ngày trước đó.

Theo người nhà bệnh nhân, cô gái bị tai nạn giao thông nên đã vào chụp X quang ở Bệnh viện Việt Đức lúc 1h30 sáng ngày 9/9/2023. Trong lúc chụp X-quang, nam nhân viên tên B. đã có hành vi sàm sỡ, chạm vào vùng kín của cô gái, mặc dù cô đã gạt tay ra nhưng anh ta vẫn tiếp tục động chạm. Cô gái đã chụp lại hình ảnh của B.

Clip tố nhân viên Bệnh viện Việt Đức lan truyền trên mạng

Trước thông tin trên, chiều 15/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế đã lập tức có văn bản gửi Bệnh viện Việt Đức. Trong công văn, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Việt Đức khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên; xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể (nếu có vi phạm).

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu “Bệnh viện Việt Đức báo cáo đầy đủ, nghiêm túc việc đã triển khai Tiêu chí A4.2 “Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư” trong Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam bản 2.0 (ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) trong các năm qua.

Người đàn ông xưng là bố cô gái to tiếng trong khu vực cấp cứu đòi gặp nhân viên tên B.

"Báo cáo cần nêu rõ việc rà soát thực hiện Tiểu mục 15 “Người bệnh khi tiến hành siêu âm sản phụ khoa, thăm khám bộ phận sinh dục... được cung cấp khăn để che chắn cơ thể (hoặc áo choàng, váy choàng được thiết kế riêng), bảo đảm kín đáo cho người bệnh”.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu Bệnh viện Việt Đức công khai kết quả xác minh trên phương tiện thông tin đại chúng; có văn bản trả lời trực tiếp người nhà người bệnh và báo cáo nhanh kết quả về Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 20/9.

Được biết, ngay sau vụ việc, Bệnh viện Việt Đức đã có công văn chấn chỉnh việc thực hiện đúng nguyên tắc khi thăm khám cho bệnh nhân, đảm bảo đúng quy trình của Bộ Y tế.

Theo điều tra ban đầu của VietTimes, người đàn ông to tiếng, chửi bới mọi người ở khu vực cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức không phải là người đi cùng cô gái 16 tuổi vào bệnh viện chụp X-quang rạng sáng ngày 9/9/2023.

Nam nhân viên bị gia đình cô gái tố sàm sỡ không phải là bác sĩ, mà là một sinh viên của Trường Cao đẳng y tế đang thực tập tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Việt Đức.

Sinh viên này sau đó đã nhận được tin nhắn đòi 30 triệu “cảnh cáo, nếu không sẽ đưa ra pháp luật vì tội sàm sỡ bệnh nhân ở tuổi vị thành niên”. Bất an, nên anh này đã làm bản tường trình, báo cáo với Bệnh viện rồi về quê ở Tuyên Quang.

Về vụ việc trên, trao đổi với VietTimes, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết: Để giải quyết vụ việc công bằng, khách quan, đúng pháp luật, Bệnh viện đã mời công an vào làm việc. Kíp trực vào thời điểm nữ bệnh nhân 16 tuổi siêu âm và sinh viên học việc bị tố sàm sỡ cũng đã có văn bản tường trình, cho biết không có chuyện như nữ bệnh nhân tố cáo. Bệnh viện hoàn toàn hợp tác với công an để sớm làm rõ vụ việc.

Được biết, cơ quan công an đã mời người đàn ông to tiếng ở khu vực cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức đến làm việc, nhưng đến hết ngày 15/9, vẫn chưa thấy tới làm việc, công an gọi thì tắt máy.