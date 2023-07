VNPT làm ăn thế nào trong năm 2022?

VietTimes – Năm 2022, VNPT báo lãi sau thuế ở mức 5.412,7 tỉ đồng, tăng 6,8% so với năm 2021. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 5.359,9 tỉ đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 với doanh thu thuần đạt 51.892 tỉ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ của tập đoàn tăng 6,8% so với cùng kỳ lên 38.153,8 tỉ đồng; doanh thu bán thẻ viễn thông trả trước giảm 6,4%, đạt 12.526 tỉ đồng; doanh thu bán hàng giảm 45,4% xuống 1.163,7 tỉ đồng; còn lại là doanh thu khác.

Trừ đi giá vốn hàng bán, VNPT báo lãi gộp năm 2022 ở mức 14.552,7 tỉ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2021.

Trong năm 2022, doanh thu hoạt động tài chính của VNPT đạt 2.792,6 tỉ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: lãi tiền gửi (2.645,2 tỉ đồng, tăng 28,1%); lãi chênh lệch tỷ giá (80,2 tỉ đồng); cổ tức, lợi nhuận được chia (30 tỉ đồng); lãi từ chuyển nhượng công ty con (34,5 tỉ đồng).

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính của VNPT tăng tới 81,3% so với cùng kỳ lên 223,9 tỉ đồng (chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá). Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 11.413 tỉ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ (riêng chi phí nhân công là 5.809,5 tỉ đồng).

Khấu trừ các chi phí khác, VNPT báo lãi sau thuế năm 2022 ở mức 5.412,7 tỉ đồng, tăng 6,8% so với năm 2021. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 5.359,9 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản hợp nhất của VNPT đạt 102.108,5 tỉ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Đáng chú ý, lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản tiền gửi ngắn hạn của VNPT đạt 54.270,3 tỉ đồng, tương đương hơn 2,3 tỉ USD, chiếm 53,1% tổng tài sản.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của VNPT đạt 30.533 tỉ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn và dài hạn) đạt 1.929,1 tỉ đồng, chiếm 1,8% tổng nguồn vốn./.