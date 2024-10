VNDirect báo lãi 1.800 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 72% kế hoạch năm

(VietTimes) – Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, VNDirect ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 1.800 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, hoàn thành 72% mục tiêu kế hoạch năm nay.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 với doanh thu thuần đạt gần 1.270 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ chi phí, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 505 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ, nhưng cải thiện 46% so với quý trước.

Tổng tài sản tài chính quý III/2024 của VNDirect đạt 29.317 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc gia tăng các khoản đầu tư kinh doanh trái phiếu ngân hàng (FI Bonds) phát hành bởi các ngân hàng lớn, trái phiếu Chính phủ (Govi Bonds) và giảm bớt quy mô tiền gửi nhằm duy trì tính an toàn và tối ưu hiệu quả đầu tư kinh doanh vốn.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của VNDirect đạt 43.300 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm 31/12/2023. Vốn chủ sở hữu đạt 19.464 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2023.

Vốn chủ sở hữu có sự thay đổi mạnh so với cuối năm 2023 sau khi VNDirect tăng vốn thành công từ hai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, đồng thời doanh nghiệp này cũng thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

Về kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, VNDirect ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 1.800 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, hoàn thành 72% mục tiêu kế hoạch năm nay.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 1.467 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ, qua đó tỷ suất lợi nhuận của VNDirect vẫn được duy trì ở mức hấp dẫn khi tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,3% và tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) đạt 5,4%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động môi giới chứng khoán của VNDirect đạt 228 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới chứng khoán đạt 577 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, chi phí môi giới chứng khoán (349 tỷ đồng) giảm 17% so với cùng kỳ.

Về hoạt động cho vay margin, công ty ghi nhận doanh thu đạt 928 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 đạt 928 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Dư nợ ký quỹ vào cuối quý III/2024 tăng lên gần 11.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 6% so với cùng kỳ.

Về hoạt động thị trường vốn, hiệu quả ròng đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ nhờ vào việc giảm mạnh chi phí lãi vay. Doanh thu tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL) và tài sản tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 1.581 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính (lãi vay) chỉ ở mức 493 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.