Sau 2 tuần kể từ khi hệ thống của CTCP Chứng khoán VNDirect bị tấn công mạng, chiều 5/4, bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT VNDirect, gửi lời xin lỗi và biết ơn về sự cảm thông, kiên nhẫn đồng hành của khách hàng, đối tác, cổ đông.

"Cho đến giờ phút này, hệ thống của VNDirect đã trở lại hoạt động bình thường và ổn định" Chủ tịch HĐQT VNDirect chia sẻ và cám ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đồng hành với VNDirect.

Nhắc lại về thời quan xử lý hệ thống, bà Phạm Minh Hương cho biết doanh nghiệp này đã có thêm những bài học quý báu cho việc xây dựng hệ thống phòng vệ an ninh, chuẩn bị các kịch bản khi hệ thống bị tấn công để khắc phục nhanh chóng.

"Khi nhận được thông tin hệ thống bị khóa mã do mã độc tấn công, chúng tôi cũng chưa hình dung được quy mô khủng khiếp của cuộc tấn công với hệ thống công ty. Lúc đó, việc đầu tiên, chúng tôi chỉ nghĩ làm sao có được khóa giải mã độc nhanh nhất và khôi phục được hệ thống giao dịch", bà Minh Hương thông tin.

Nhận được rất nhiều sự quan tâm và giúp đỡ của các chuyên gia, nhưng trước khối lượng công việc quá lớn và phức tạp, VNDirect đã lúng túng trong 2 ngày đầu. Áp lực tâm lý rất lớn, VNDirect đã có sự lựa chọn đúng đắn là mời được những chuyên gia hàng đầu về an toàn thông tin, có kinh nghiệm về giải mã độc nên quá trình xử lý nhanh hơn rất nhiều.

Bà Hương cho rằng cùng với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, sự giúp sức của của cơ quan nhà nước, như Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở giao dịch HNX, HoSE..., VNDirect được kết nối trở lại vào sáng thứ Hai, 1/4/2024.

"Tất cả đội ngũ của công ty với hơn 1.200 con người ngày đêm liên lạc với khách hàng bằng mọi phương tiện để cập nhật thông tin về sự việc cũng như quá trình khắc phục", Chủ tịch VNDirect Phạm Minh Hương nhớ lại và lý giải rằng công ty ngoài muốn cập nhật thông tin khắc phục hệ thống, còn muốn khách hàng tin tưởng vào tính nguyên vẹn tài sản của mình.

"Chúng tôi thiệt hại thật sự rất lớn cả về kinh tế lẫn uy tín. Nhưng nó không lãng phí, vì chúng tôi đã học ra được rất nhiều bài học quý báu trong quá trình này. Đội ngũ trong lúc khó khăn mới thấy trân quý tình huynh đệ, tấm lòng sẻ chia tương ái của mọi người", bà Phạm Minh Hương nhớ lại.

Như vậy, vụ việc bị VNDirect bị tấn công mạng từ ngày 24/3 vừa qua - sự cố lớn nhất của hệ thống chứng khoán Việt Nam trong 24 năm hoạt động - đã được khắc phục. Tuy nhiên, sự cố bị tấn công mạng đã khiến VNDirect rời khỏi top 3 về thị phần môi giới chứng khoán trên sàn HoSE trong quý I/2024.