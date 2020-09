VinSmart huy động 950 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

CTCP Nghiên cứu và sản xuất VinSmart (VinSmart) chỉ trong ngày 20/8/2020 đã thực hiện liên tiếp 10 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tổng cộng 950 tỷ đồng trái phiếu.



Số trái phiếu này đều có kỳ hạn 36 tháng (3 năm). Mức lãi suất và danh tính trái chủ không được tiết lộ. Nhiều khả năng, thương vụ được thu xếp bởi Cty Chứng khoán Kỹ thương, bởi các lô trái phiếu đều được cấp mã “TCBS”.

Thống kê các lô trái phiếu mà VinSmart phát hành tron ngày 20/8/2020

Kể từ khi ra đời, VinSmart là một mắt xích quan trọng trong chiến lược đưa Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) hướng tới mục tiêu trở thành một tập đoàn hàng đầu, đẳng cấp quốc tế với các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ làm trọng tâm.



Tính đến hết tháng 3/2020, VinSmart đã ra mắt thị trường 12 mẫu điện thoại và 5 mẫu ti vi thông minh.

Trước đó, vào tháng 11/2019, công ty đã khánh thành giai đoạn 1 của Tổ hợp Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) có tổng công suất 125 triệu thiết bị/năm.

Được biết, trong năm 2020, VinSmart dự kiến sẽ tiếp tục cho ra mặt một số mẫu điện thoại thông minh trong đó có các mẫu điện thoại 5G đầu tiên mang thương hiệu Việt, các mẫu TV sử dụng công nghệ Oled.

Cũng liên quan tới lĩnh vực công nghệ, ngày 1/4/2020, Vingroup đã mua thêm 61% tỷ lệ sở hữu tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin và Hạ tầng Truyền dẫn VinITIS (VinITIS) với giá phí là 86 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 80%.

Được biết, VinITIS hoạt động chính trong lĩnh vực xử lý dữ liệu, cho thuê hạ tầng phát sóng di động, mạng thoại, truyền hình và các hoạt động liên quan.

Vingroup cho biết phần lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2020 của VinITIS là không đáng kể.

Trong nửa đầu năm 2020, Vingroup còn chi 450 tỷ đồng để mua toàn bộ số cổ phần tại CTCP Hương Hải – Quảng Ngãi từ các đối tác. Đáng chú ý, Công ty Hương Hải – Quảng Ngãi là doanh nghiệp hoạt động chính trong khai thác mở và khai thác khoáng sản.

Bên cạnh đó, vào ngày 15/5/2020, Vingroup còn hoàn tất việc mua toàn bộ cổ phần của CTCP Đầu tư xây dựng Đại An (Đại An) với tổng giá phí là 4.600 tỷ đồng. Đại An hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản./.