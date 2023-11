VinFast có thể đưa mẫu xe điện siêu rẻ VF 3 đến Mỹ

VF 3 có chiều dài tổng cộng là 3.114 mm. Xe có hai cửa, chỗ ngồi cho năm người, bánh xe 16 inch và một khoang hành lý ở phía sau. "Bề ngoài nhỏ gọn nhưng cao và mạnh mẽ, với khoảng trống gầm đủ lớn. Thiết kế ngoại thất đặc trưng bởi những khối hình học với các đường nét mạnh mẽ chạy liên tục từ trước đến sau, tạo nên một vẻ ngoài thu hút".

"Với mục tiêu mang đến một mẫu xe dành cho mọi người, VinFast VF 3 sẽ cung cấp cho người tiêu dùng một loạt các tùy chọn màu sắc để lựa chọn, tăng cường khả năng tùy chỉnh. Về phần nội thất, VF 3 được thiết kế để tối ưu hóa không gian cho năm người ngồi bên trong xe. Các tính năng thông minh cơ bản được tích hợp đầy đủ, đảm bảo trải nghiệm thoải mái và tiện lợi.

"Xe được trang bị động cơ điện và pin cung cấp quãng đường di chuyển ấn tượng, phục vụ nhu cầu và mô hình sử dụng hàng ngày của hầu hết tài xế Việt Nam. Dự kiến VinFast sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho VF 3 vào tháng 9 năm 2023 và giao hàng vào quý 3 năm 2024."

VF 3 sẽ có hai phiên bản là Eco và Plus. Hai phiên bản có giá rẻ để thu hút đại chúng và cung cấp một giải pháp vận chuyển an toàn, tiện lợi, thông minh. "Với những ưu điểm nổi bật về không khí thải, hoạt động yên tĩnh, tính thân thiện với môi trường,, quan trọng nhất, tiêu chuẩn an toàn cao, VF 3 có thể giúp thực hiện ước mơ sở hữu ô tô của hàng triệu gia đình nhằm nâng cao chất lượng sống và đóng vai trò một yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ cho sự áp dụng rộng rãi của xe điện tại Việt Nam."

Theo Automotive News, sau cuộc họp với các đại lý, VinFast cho biết họ đang "nghiên cứu nhu cầu và tiềm năng cho mẫu VF 3 tại Hoa Kỳ. Thông tin chi tiết thêm sẽ được công bố sau".

VF 3 có giá bán khoảng 12.200 USD tại Việt Nam. Giá bán tại Mỹ sẽ là bao nhiêu? Đó là câu hỏi khiến các đại lý ngày đêm không ngủ khi tưởng tượng về một chiếc xe có thể bán với giá ít hơn 20.000 USD và có thể sẽ thấp hơn nhiều.

Một cố vấn người Mỹ của VinFast cho biết sau khi tiến hành khảo sát khoảng 100 đại lý tham dự cuộc họp: "Họ thích toàn bộ dòng sản phẩm nhưng VF 3 nhận được phản hồi gần như 100%. Họ thực sự thích VF 3 và lý do là có lẽ nó có giá dưới 20.000 USD".

Sản xuất tại Mỹ?

VF 3 được sản xuất tại nhà máy mới của VinFast tại Bắc Carolina, Mỹ? Giai đoạn đầu của nhà máy sẽ hỗ trợ sản xuất 150.000 xe hàng năm khi hoạt động ở công suất tối đa, bao gồm sản xuất cả VinFast VF 8 và phiên bản lớn hơn của nó, VF 9 có 7 chỗ ngồi. Và nếu pin cho VF 3 được cung cấp sao cho đáp ứng yêu cầu của Luật Giảm lạm phát, VF 3 có thể đến tay người tiêu dùng Mỹ với giá ít hơn 10.000 USD.

Nhưng hãy để tưởng tượng của chúng ta không đi xa quá. Đầu tiên, nhà máy đó phải hoàn thành và thực sự bắt đầu sản xuất. Sau đó, hệ thống đại lý phải hình thành. Tiếp đó, người Mỹ sẽ phải quyết định liệu một chiếc xe đô thị giá rẻ với khoảng cách (có lẽ) khoảng 100 dặm có đáp ứng nhu cầu của họ hay không.

Suzuki đã dẫn đầu

VinFast có thể có một chiếc xe thành công mà người Mỹ chưa từng thấy kể từ khi Suzuki Jimny đổ bộ vào Mỹ. Trong khi các nhà sản xuất truyền thống đẩy mạnh các phương tiện off-road lớn và nặng, Suzuki cung cấp ngược lại.

Xe của Suzuki có phải là một chiếc xe tốt không? Không thực sự, nhưng nó rẻ và có thể chịu được một lượng lớn sự cố mà mà người tiêu dùng có thể chấp nhận được. Các mẫu xe đầu tiên từ Hyundai cũng rẻ. Theo mô hình mà Toyota và Honda đã đặt ra vào những năm 50, Subaru cũng bắt đầu với khẩu hiệu tiếp thị này: "Giá rẻ và được xây dựng để giữ nguyên giá trị đó." Các mẫu xe đầu tiên xấu xí, nhưng giá phải chăng, và đó là điều mà nhiều khách hàng muốn.

Sự thành công của VinFast VF 3 tại Mỹ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào giá cả. Nếu giá đủ rẻ, người mua sẽ bỏ qua nhược điểm của nó. Nhưng nếu nó bắt đầu cạnh tranh với các phương tiện lớn khác có khoảng cách lớn hơn, họ sẽ không mua. Và điều gì có thể xảy ra nếu các nhà sản xuất Trung Quốc quyết định thành lập các nhà máy tại Mỹ và cung cấp các nguyên liệu và thành phần pin từ nguồn cung cấp được phê duyệt có giá rẻ hơn.

Trong lúc này, người Trung Quốc biết cách sản xuất ô tô rẻ hơn bất kỳ ai khác. Cuối cùng, IRA có thể đưa các mẫu xe Trung Quốc đến Mỹ theo cách mà không ai - đặc biệt là Joe Manchin - mong đợi. Hãy chuẩn bị tinh thần. Cuộc cách mạng xe điện có thể trở nên gập ghềnh trong tương lai.