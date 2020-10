Viện lập pháp Đài Loan thông qua dự luật khôi phục ngoại giao với Mỹ, Trung Quốc phản ứng mạnh

Theo trang tin Hồng Kông Dongfang (Đông Phương) tối 6/10, cả hai dự luật đều được thông qua mà không có ý kiến phản đối của các chính đảng khác.

Dự luật “Khôi phục quan hệ ngoại giao Đài Loan-Hoa Kỳ” chỉ ra rằng, Mỹ gần đây đã cử Bộ trưởng Y tế Alex Azar và Thứ trưởng Ngoại giao Keith Krach nối nhau đến thăm Đài Loan, đồng thời tuyên bố một số thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, liên tiếp thông qua một số dự luật thân thiện với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan nên tích cực tìm kiếm các mối quan hệ ngoại giao toàn diện, nâng cao quan hệ song phương giữa Mỹ và Đài Loan, cũng như vị thế quốc tế của Đài Loan và mở rộng quan hệ đối ngoại. Do đó, họ đề nghị Viện Lập pháp (nghị viện) ra nghị quyết yêu cầu “Chính phủ nên coi khôi phục quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ làm mục tiêu ngoại giao và tích cực thúc đẩy nó”.

Bà Âu Giang An, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan (Ảnh: Nownews).



Đối với dự luật “Thỉnh cầu Hoa Kỳ hỗ trợ chống lại Trung Quốc đại lục”, có nghĩa là chính phủ nên tích cực thuyết phục chính phủ Mỹ tuân theo tinh thần của Đạo luật Quan hệ Đài Loan, nếu Trung Quốc có các hành động nguy hại đến an toàn của nhân dân và chế độ xã hội, kinh tế của Đài Loan, khi chính quyền Đài Loan yêu cầu, Mỹ “cần coi đó là mối nguy cơ đối với hòa bình và ổn định ở khu vực Tây Thái Bình Dương và giúp Đài Loan chống lại thông qua hỗ trợ về ngoại giao, kinh tế và an ninh phòng vệ”.

Điều đáng chú ý, dự luật này đã được các nghị sĩ của Quốc Dân Đảng (KMT) đối lập vẫn được coi là chủ trương giữ quan hệ thân thiện với Trung Quốc đại lục đưa ra.

Bà Âu Dương An, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan đã lên tiếng hôm thứ Ba, nói “Bộ Ngoại giao đã lưu ý đến nghị quyết của Viện lập pháp và cảm ơn Viện vì sự ủng hộ của họ đối với quan hệ ngoại giao và an ninh Đài Loan-Hoa Kỳ”. Bà chỉ ra rằng “trong vài năm qua, Đài Loan và Hoa Kỳ đã thiết lập mức độ tin cậy lẫn nhau cao, quan hệ hai bên tốt đẹp và tiến triển đáng kể ở tất cả các cấp độ. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương Đài Loan-Hoa Kỳ về chính trị, sự tham gia quốc tế của Đài Loan, kinh tế, thương mại và an ninh”.

Bà Âu Giang An cũng nói: “Việc Đại lục liên tục đe dọa quân sự đối với Đài Loan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của khu vực, đồng thời phá hoại hiện trạng trên Eo biển. Để tiếp tục nâng cao năng lực phòng thủ của Đài Loan, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục thúc giục chính phủ Mỹ cung cấp cho Đài Loan các vũ khí phòng thủ cần thiết và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ trong lĩnh vực an ninh để duy trì hòa bình và ổn định khu vực”.

Bà Chu Phượng Liên, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc (Ảnh: guancha).



Phản ứng trước sự kiện này, cùng ngày bà Chu Phượng Liên, người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, đã lên tiếng, chỉ trích nguyên nhân sâu xa của tình hình phức tạp và căng thẳng trên eo biển Đài Loan là chính quyền của Đảng Dân Tiến (DPP) đã câu kết với các thế lực bên ngoài, liên tục thực hiện các hành động ly khai và khiêu khích “Đài Loan độc lập”.

Bà nói: “Bất kỳ lời nói và việc làm nào vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc và làm tổn hại đến lợi ích cơ bản của đất nước Trung Quốc sẽ bị toàn thể nhân dân Trung Quốc kiên quyết phản đối. Những người có liên quan của Quốc Dân Đảng cần phân biệt đúng sai và không làm những việc gây tổn hại đến lợi ích cơ bản của dân tộc Trung Hoa, quan hệ hai bờ eo biển và hòa bình, ổn định”.

Bà Chu cũng nhắc lại “Đài Loan là một phần không thể chia cắt của Trung Quốc. Hai bên bờ eo biển cùng thuộc một nước Trung Quốc là vấn đề pháp lý và sự thật lịch sử không thể thay đổi. Chúng tôi (Trung Quốc đại lục) kiên quyết phản đối bất kỳ hành động ly khai nào tạo ra cái gọi là “Đài Loan độc lập”, “hai Trung Quốc” hay “một Trung Quốc, một Đài Loan”; các vấn đề ở hai bên bờ eo biển là việc nhà của đồng bào hai bên eo biển, quyết không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp”.